Оккупанты приговорили защитника Мариуполя Леонида Чепу к 23 годам колонии

Захватчики продолжают выносить "приговоры" украинским защитникам Мариуполя, прикрывая политические репрессии так называемыми "судами". На этот раз в РФ "приговорили" бойца 36-й отдельной морской пехоты ВСУ Леонида Чепу, который защищал Мариуполь весной 2022 года.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Вымышленные обвинения

Как отмечается, российская сторона обвиняет защитника в якобы "убийстве мирных жителей", не предоставляя никаких независимых или убедительных доказательств. По версии оккупантов, якобы Чепа, выполняя приказ, обстрелял из гранатомета территорию насосной станции. В результате чего от осколочных ранений погибли два мужчины.

"Все эти утверждения основаны исключительно на материалах российского следствия, которое не допускает ни международных наблюдателей, ни независимых адвокатов, ни публичного рассмотрения доказательств", - отмечают в горсовете.

Леонида Чепу "приговорили" к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Дела против защитников Мариуполя

Отмечается, что фактически речь идет об очередном сфабрикованном деле против защитника Мариуполя, которого почти четыре года удерживают в российском плену. Такие "приговоры" являются элементом системной практики РФ - наказывать украинских военных не за преступления, а за сам факт сопротивления оккупации.

Преступления РФ в Мариуполе

Российские оккупанты в 2022 году взяли украинский город в кольцо блокады, обстреливая жилые кварталы, массовые укрытия гражданских и больницы. За 86 дней штурма, по предварительным данным, российские военные убили более 22 тысяч гражданских мариупольцев, среди них – дети и беременные женщины. Количество человеческих потерь может быть в разы больше.

"Российские оккупанты сознательно совершали в Мариуполе военные преступления, а сейчас пытаются дискредитировать тех, кто защищал свою Родину от напавших", - добавили в горсовете.