РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15079 посетителей онлайн
Новости Фото Суд над украинскими пленными в России Приговоры украинцам в РФ
2 916 17

Оккупанты приговорили защитника Мариуполя Леонида Чепу к 23 годам колонии

Захватчики продолжают выносить "приговоры" украинским защитникам Мариуполя, прикрывая политические репрессии так называемыми "судами". На этот раз в РФ "приговорили" бойца 36-й отдельной морской пехоты ВСУ Леонида Чепу, который защищал Мариуполь весной 2022 года.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

В РФ осудили защитника Мариуполя Чепу

Вымышленные обвинения

Как отмечается, российская сторона обвиняет защитника в якобы "убийстве мирных жителей", не предоставляя никаких независимых или убедительных доказательств. По версии оккупантов, якобы Чепа, выполняя приказ, обстрелял из гранатомета территорию насосной станции. В результате чего от осколочных ранений погибли два мужчины.

"Все эти утверждения основаны исключительно на материалах российского следствия, которое не допускает ни международных наблюдателей, ни независимых адвокатов, ни публичного рассмотрения доказательств", - отмечают в горсовете.

Смотрите также: Мариупольца приговорили в РФ к 18 годам колонии строгого режима за "госпредательство". ФОТО

Леонида Чепу "приговорили" к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Дела против защитников Мариуполя

Отмечается, что фактически речь идет об очередном сфабрикованном деле против защитника Мариуполя, которого почти четыре года удерживают в российском плену. Такие "приговоры" являются элементом системной практики РФ - наказывать украинских военных не за преступления, а за сам факт сопротивления оккупации.

Преступления РФ в Мариуполе

Российские оккупанты в 2022 году взяли украинский город в кольцо блокады, обстреливая жилые кварталы, массовые укрытия гражданских и больницы. За 86 дней штурма, по предварительным данным, российские военные убили более 22 тысяч гражданских мариупольцев, среди них – дети и беременные женщины. Количество человеческих потерь может быть в разы больше.

Смотрите также: Оккупанты приговорили защитника Мариуполя Валерия Еремеева к 22 годам колонии. ФОТО

"Российские оккупанты сознательно совершали в Мариуполе военные преступления, а сейчас пытаются дискредитировать тех, кто защищал свою Родину от напавших", - добавили в горсовете.

Автор: 

Мариуполь (5608) россия (97374) суд (24682) Донецкая область (12223)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ау амбудсмен, може потрібно визволяти Захисників України? Чи не вистачає часу?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:07 Ответить
+8
Пам'ятається що казав ЗЕленський,захисники Маріуполя виходять з "Азовсталі" в "контрольований полон".Чи багато з тих часів він проконтролював?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:17 Ответить
+5
Слава Герою!❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
28.01.2026 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Герою!❤️🖤💙💛
показать весь комментарий
28.01.2026 13:03 Ответить
******-воєнний злочинець, виконує накази Трампа отримані в Анкоріджі щодо катування Українців, яких він захопив силою зброї !!
Мирні, пустопорожні теревені з воєнним злочинцем прутіним, «готові, майже, на 90%»!?!?!? Так це ж уже було в житті Світу, теж саме і з гітлєром-сраліним !!!
показать весь комментарий
28.01.2026 13:05 Ответить
Ау амбудсмен, може потрібно визволяти Захисників України? Чи не вистачає часу?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:07 Ответить
Для цього у омбудсмена має бути в розпорядженні достатня кількість армійських корпусів.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:08 Ответить
Визволяти обмінювати воїна негайно ви шо
показать весь комментарий
28.01.2026 13:09 Ответить
Питання у тому, що вону засуджують за фейкові "злочини" оборонці України у тому числі і для того, щоб вимінювати своїх, засуджених за реальні злочини - наприклад тих, хто розстрілював українських полонених.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:21 Ответить
Так по твоєму не міняти??
показать весь комментарий
28.01.2026 13:23 Ответить
Міняти потрібно. Не варто, мабуть, виводити назагал тих, хто розстрілював наших полонених - їх потрібно просто знищувати. Бо виходить, що ми маємо потім їх відпускати...
показать весь комментарий
28.01.2026 13:25 Ответить
Русня моде он.
Меняем на огрызки Донбасса.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:27 Ответить
Пам'ятається що казав ЗЕленський,захисники Маріуполя виходять з "Азовсталі" в "контрольований полон".Чи багато з тих часів він проконтролював?
показать весь комментарий
28.01.2026 13:17 Ответить
не забуваємо яка Оманська Гнида здала Маріуполь та південь України
показать весь комментарий
28.01.2026 13:18 Ответить
Одного не розумію - чому ми з ними граємося? Хіба важко внести зміни до законодавства та засуджувати цю школоту окупантську, зрадників, ждунів, диверсантів до довічного???
показать весь комментарий
28.01.2026 13:28 Ответить
А що там розуміти? Зрадники і ждуни за це не проголосують, а їх в Раді абсолютна більшість.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:51 Ответить
Так от і побачимо - хто не проголосує, будемо з ними розбиратись...
показать весь комментарий
28.01.2026 14:22 Ответить
Я дуже сумніваюсь що русня може забезпечити належну охорону 24 на 7 усім прокурорам і суддям які клепають подібні справи.
А незареєстрованих молотків на свинособакостані вистачає.
показать весь комментарий
28.01.2026 13:56 Ответить
Це його і таких як цей Герой Голобородько передав кцапам, оголосивши це контрольованою евакуацією. І нарід 73% кричав і прославляв Боневтіка Позорно-Брехливого за турботу про військо. А потім ще кцапи прикріплять рішення судів до знущання над українцями і направлять це в міжнародні інстанції. Навіть знімуть цілі скеріали, як "бандірівці" вбивали.... А для США і інших цивілізованих країн рішення судів є закон. Вони правда не знають, що рішення російсмьких судів - це катування і виправдання на папері терористів.
показать весь комментарий
28.01.2026 14:00 Ответить
 
 