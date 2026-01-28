Оккупанты приговорили защитника Мариуполя Леонида Чепу к 23 годам колонии
Захватчики продолжают выносить "приговоры" украинским защитникам Мариуполя, прикрывая политические репрессии так называемыми "судами". На этот раз в РФ "приговорили" бойца 36-й отдельной морской пехоты ВСУ Леонида Чепу, который защищал Мариуполь весной 2022 года.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.
Вымышленные обвинения
Как отмечается, российская сторона обвиняет защитника в якобы "убийстве мирных жителей", не предоставляя никаких независимых или убедительных доказательств. По версии оккупантов, якобы Чепа, выполняя приказ, обстрелял из гранатомета территорию насосной станции. В результате чего от осколочных ранений погибли два мужчины.
"Все эти утверждения основаны исключительно на материалах российского следствия, которое не допускает ни международных наблюдателей, ни независимых адвокатов, ни публичного рассмотрения доказательств", - отмечают в горсовете.
Леонида Чепу "приговорили" к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Дела против защитников Мариуполя
Отмечается, что фактически речь идет об очередном сфабрикованном деле против защитника Мариуполя, которого почти четыре года удерживают в российском плену. Такие "приговоры" являются элементом системной практики РФ - наказывать украинских военных не за преступления, а за сам факт сопротивления оккупации.
Преступления РФ в Мариуполе
Российские оккупанты в 2022 году взяли украинский город в кольцо блокады, обстреливая жилые кварталы, массовые укрытия гражданских и больницы. За 86 дней штурма, по предварительным данным, российские военные убили более 22 тысяч гражданских мариупольцев, среди них – дети и беременные женщины. Количество человеческих потерь может быть в разы больше.
"Российские оккупанты сознательно совершали в Мариуполе военные преступления, а сейчас пытаются дискредитировать тех, кто защищал свою Родину от напавших", - добавили в горсовете.
Мирні, пустопорожні теревені з воєнним злочинцем прутіним, «готові, майже, на 90%»!?!?!? Так це ж уже було в житті Світу, теж саме і з гітлєром-сраліним !!!
