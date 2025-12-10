Оккупанты приговорили защитника Мариуполя Валерия Еремеева к 22 годам колонии. ФОТО

"Суд" в России вынес приговор за вымышленное преступление защитнику Мариуполя. Защитник "Азова" Валерий Еремеев "приговорен" к лишению свободы за якобы "расстрел мирного жителя".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

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Защитник Мариуполя Валерий Еремеев

Что известно

"Оккупационный суд заявил, что украинский военнослужащий расстрелял мужчину в машине, считая, что у него якобы "пророссийские взгляды". Захватчики уже по методичке объявили, что защитник действовал по "плану киевского режима". Конечно, никакой независимой экспертизы не было, как и участия независимых адвокатов и доказательной базы, которая могла бы подтвердить обвинение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приговором "суда" Валерию Еремееву назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Цель – дискредитировать украинских защитников

В Мариупольском горсовете отмечают, что все приговоры защитникам Мариуполя выносятся с одной целью – дискредитировать украинских защитников и обвинить их в разрушении города, исказив реальность.

"Именно российские военные вторглись в 2022 году на территорию Украины и взяли в полную блокаду Мариуполь. Почти три месяца жители города не имели воды, еды, медикаментов и не имели возможности эвакуироваться. Российские оккупанты все время обстреливали город, уничтожая не только объекты критической инфраструктуры, но и тысячи жилых домов, больницы, школы, где укрывались мирные мариупольцы. По предварительным оценкам, погибло не менее 22 тысяч гражданских лиц, среди них – дети", – добавили в горсовете.

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