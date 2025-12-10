Окупанти засудили захисника Маріуполя Валерія Єремєєва до 22 років колонії. ФОТО

"Суд" у Росії оголосив вирок за вигаданий злочин захиснику Маріуполя. Оборонця "Азову" Валерія Єремєєва "засуджено" до позбавлення волі за нібито "розстріл мирного жителя".

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

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Захисник Маріуполя Валерій Єремєєв

Що відомо?

"Окупаційний суд заявив, що український військовослужбовець розстріляв чоловіка у машині, вважаючи, що у нього нібито "проросійські погляди". Загарбники вже за методичкою оголосили, що оборонець діяв за "планом київського режиму". Звичайно, жодної незалежної експертизи не було, як і участі незалежних адвокатів та доказової бази, яка могла б підтвердити звинувачення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вироком "суду" Валерію Єремєєву призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

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Мета – дискредитувати українських оборонців

У Маріупольській міськраді наголошують, що всі вироки захисникам Маріуполя виносяться з однією метою – дискредитувати українських оборонців та звинуватити їх у руйнації міста, спотворивши реальність.

"Саме російські військові вторглися у 2022 році на територію України та взяли у повну блокаду Маріуполь. Майже три місяці жителі міста не мали води, їжі, медикаментів та не мали змоги евакуюватися. російські окупанти весь час обстрілювали місто, знищуючи не лише об’єкти критичної інфраструктури, але й тисячі житлових будинків, лікарні, школи, де переховувалися мирні маріупольці. За попередніми оцінками, щонайменше загинуло понад 22 тисячі цивільних людей, серед них – діти", - додали в міськраді.

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