УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11370 відвідувачів онлайн
Новини Фото Окупація Маріуполя
1 744 6

Росіяни готують Маріуполь як хаб для наступів: прокладають об’їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон. ФОТОрепортаж

Російські загарбники готують Маріуполь як хаб для нових наступів: під містом прокладають об'їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон.

Саме тому, як пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, все робиться "тихо, без камер та пропагандистських візитів", передає Цензор.НЕТ.

"Прокладання дороги прискорить перекидання сил, зменшить час логістики та підготує місто для нових наступів", - пише Андрющенко

Маріуполь
Маріуполь
Маріуполь

Також читайте: У Маріуполі бензиновий колапс, черги на АЗС на 2-3 години. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (18717) Маріуполь (3266) окупація (6852) Донецька область (9604) Андрющенко Петро (708) Маріупольський район (61)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бачите яке будівництво
А не те що зебіл набудував
Кому потрібний той крисський міст, якщо є суходол і жд сполучення.
показати весь коментар
17.09.2025 15:31 Відповісти
велике будівництво
показати весь коментар
17.09.2025 15:33 Відповісти
і знову на сцені, зелений дегенерат андрющенко!
оно, бичите, які молодці кацапи. дорогу будують.
керівник, ****! керівник центру вивчення окупації.
з простих радників мера маріуполя!
цілий керівник, експерт з окупації!!!
за державні гроші, звісно........
показати весь коментар
17.09.2025 15:35 Відповісти
А в'ї...ти туди віра не дозволяє?
показати весь коментар
17.09.2025 15:55 Відповісти
Та там і була об'здна - на донецьк і далі. Те шо вона була знищена рюськими фішистами(рф) то вже нікого не хвилює. Традіції української більшості - кого обирати - хай би будував шляхи.
показати весь коментар
17.09.2025 16:07 Відповісти
А Ізраїль тупо знищує хаб хумусів під кодовою назвою Газа!
До речі,
"Сегодня знаменательный день, вошедший в историю как пейджеров день - сегодня ровно год назад - 17.09.24 была проведена операции "Пейджер".

Это было эпично.

Публика неистовствовала.

Уже прошёл год, и сколько всего за этот год произошло🤦
показати весь коментар
17.09.2025 16:24 Відповісти
 
 