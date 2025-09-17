Росіяни готують Маріуполь як хаб для наступів: прокладають об’їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон. ФОТОрепортаж

Російські загарбники готують Маріуполь як хаб для нових наступів: під містом прокладають об'їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон.

Саме тому, як пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, все робиться "тихо, без камер та пропагандистських візитів", передає Цензор.НЕТ.

"Прокладання дороги прискорить перекидання сил, зменшить час логістики та підготує місто для нових наступів", - пише Андрющенко







