Росіяни готують Маріуполь як хаб для наступів: прокладають об’їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон. ФОТОрепортаж
Російські загарбники готують Маріуполь як хаб для нових наступів: під містом прокладають об'їзну дорогу для техніки, вантажів та військових колон.
Саме тому, як пише керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, все робиться "тихо, без камер та пропагандистських візитів", передає Цензор.НЕТ.
"Прокладання дороги прискорить перекидання сил, зменшить час логістики та підготує місто для нових наступів", - пише Андрющенко
А не те що зебіл набудував
Кому потрібний той крисський міст, якщо є суходол і жд сполучення.
оно, бичите, які молодці кацапи. дорогу будують.
керівник, ****! керівник центру вивчення окупації.
з простих радників мера маріуполя!
цілий керівник, експерт з окупації!!!
за державні гроші, звісно........
