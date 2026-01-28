Окупанти засудили захисника Маріуполя Леоніда Чепу до 23 років колонії

Загарбники продовжують виносити "вироки" українським захисникам Маріуполя, прикриваючи політичні репресії так званими "судами". Цього разу у РФ "засудили" бійця 36-ї окремої морської піхоти ЗСУ Леоніда Чепу, який обороняв Маріуполь навесні 2022 року.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

Вигадані звинувачення

Як зазначається, російська сторона звинувачує захисника у нібито "вбивстві мирних жителів", не надаючи жодних незалежних чи переконливих доказів. За версією окупантів, нібито Чепа, виконуючи наказ, обстріляв з гранатомета територію помпової станції. В результаті чого від осколкових поранень загинуло двоє чоловіків.

"Усі ці твердження ґрунтуються виключно на матеріалах російського слідства, яке не допускає ані міжнародних спостерігачів, ані незалежних адвокатів, ані публічного розгляду доказів", - наголошують у міськраді.

Леоніда Чепу "засудили" до 23 років позбавлення волі з відбиванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Справи проти захисників Маріуполя

Наголошується, що фактично йдеться про чергову сфабриковану справу проти захисника Маріуполя, якого майже чотири роки утримують у російському полоні. Такі "вироки" є елементом системної практики рф - карати українських військових не за злочини, а за сам факт опору окупації.

Злочини РФ у Маріуполі

Російські окупанти у 2022 році взяли українське місто в кільце блокади, обстрілюючи житлові квартали, масові укриття цивільних та лікарні. За 86 днів штурму, за попередніми даними, російські військові вбили понад 22 тисячі цивільних маріупольців, серед них – діти та вагітні жінки. Кількість людських втрат може бути в рази більшою.

"Російські окупанти свідомо чинили у Маріуполі воєнні злочини, а зараз намагаються дискредитувати тих, хто захищав свою Батьківщину від нападників", - додали в міськраді.