Окупанти засудили захисника Маріуполя Леоніда Чепу до 23 років колонії

Загарбники продовжують виносити "вироки" українським захисникам Маріуполя, прикриваючи політичні репресії так званими "судами". Цього разу у РФ "засудили" бійця 36-ї окремої морської піхоти ЗСУ Леоніда Чепу, який обороняв Маріуполь навесні 2022 року.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

У РФ засудили захисника Маріуполя Чепу

Вигадані звинувачення

Як зазначається, російська сторона звинувачує захисника у нібито "вбивстві мирних жителів", не надаючи жодних незалежних чи переконливих доказів. За версією окупантів, нібито Чепа, виконуючи наказ, обстріляв з гранатомета територію помпової станції. В результаті чого від осколкових поранень загинуло двоє чоловіків.

"Усі ці твердження ґрунтуються виключно на матеріалах російського слідства, яке не допускає ані міжнародних спостерігачів, ані незалежних адвокатів, ані публічного розгляду доказів", - наголошують у міськраді.

Леоніда Чепу "засудили" до 23 років позбавлення волі з відбиванням покарання у виправній колонії суворого режиму.

Справи проти захисників Маріуполя

Наголошується, що фактично йдеться про чергову сфабриковану справу проти захисника Маріуполя, якого майже чотири роки утримують у російському полоні. Такі "вироки" є елементом системної практики рф - карати українських військових не за злочини, а за сам факт опору окупації.

Злочини РФ у Маріуполі

Російські окупанти у 2022 році взяли українське місто в кільце блокади, обстрілюючи житлові квартали, масові укриття цивільних та лікарні. За 86 днів штурму, за попередніми даними, російські військові вбили понад 22 тисячі цивільних маріупольців, серед них – діти та вагітні жінки. Кількість людських втрат може бути в рази більшою.

"Російські окупанти свідомо чинили у Маріуполі воєнні злочини, а зараз намагаються дискредитувати тих, хто захищав свою Батьківщину від нападників", - додали в міськраді.

Ау амбудсмен, може потрібно визволяти Захисників України? Чи не вистачає часу?
28.01.2026 13:07 Відповісти
Пам'ятається що казав ЗЕленський,захисники Маріуполя виходять з "Азовсталі" в "контрольований полон".Чи багато з тих часів він проконтролював?
28.01.2026 13:17 Відповісти
Слава Герою!❤️🖤💙💛
28.01.2026 13:03 Відповісти
******-воєнний злочинець, виконує накази Трампа отримані в Анкоріджі щодо катування Українців, яких він захопив силою зброї !!
Мирні, пустопорожні теревені з воєнним злочинцем прутіним, «готові, майже, на 90%»!?!?!? Так це ж уже було в житті Світу, теж саме і з гітлєром-сраліним !!!
28.01.2026 13:05 Відповісти
Ау амбудсмен, може потрібно визволяти Захисників України? Чи не вистачає часу?
28.01.2026 Відповісти
28.01.2026 13:07 Відповісти
Для цього у омбудсмена має бути в розпорядженні достатня кількість армійських корпусів.
28.01.2026 13:08 Відповісти
Визволяти обмінювати воїна негайно ви шо
28.01.2026 13:09 Відповісти
Питання у тому, що вону засуджують за фейкові "злочини" оборонці України у тому числі і для того, щоб вимінювати своїх, засуджених за реальні злочини - наприклад тих, хто розстрілював українських полонених.
28.01.2026 13:21 Відповісти
Так по твоєму не міняти??
28.01.2026 13:23 Відповісти
Міняти потрібно. Не варто, мабуть, виводити назагал тих, хто розстрілював наших полонених - їх потрібно просто знищувати. Бо виходить, що ми маємо потім їх відпускати...
28.01.2026 13:25 Відповісти
Русня моде он.
Меняем на огрызки Донбасса.
28.01.2026 13:27 Відповісти
Пам'ятається що казав ЗЕленський,захисники Маріуполя виходять з "Азовсталі" в "контрольований полон".Чи багато з тих часів він проконтролював?
28.01.2026 Відповісти
28.01.2026 13:17 Відповісти
не забуваємо яка Оманська Гнида здала Маріуполь та південь України
28.01.2026 13:18 Відповісти
Одного не розумію - чому ми з ними граємося? Хіба важко внести зміни до законодавства та засуджувати цю школоту окупантську, зрадників, ждунів, диверсантів до довічного???
28.01.2026 13:28 Відповісти
А що там розуміти? Зрадники і ждуни за це не проголосують, а їх в Раді абсолютна більшість.
28.01.2026 13:51 Відповісти
Так от і побачимо - хто не проголосує, будемо з ними розбиратись...
28.01.2026 14:22 Відповісти
Я дуже сумніваюсь що русня може забезпечити належну охорону 24 на 7 усім прокурорам і суддям які клепають подібні справи.
А незареєстрованих молотків на свинособакостані вистачає.
28.01.2026 13:56 Відповісти
Це його і таких як цей Герой Голобородько передав кцапам, оголосивши це контрольованою евакуацією. І нарід 73% кричав і прославляв Боневтіка Позорно-Брехливого за турботу про військо. А потім ще кцапи прикріплять рішення судів до знущання над українцями і направлять це в міжнародні інстанції. Навіть знімуть цілі скеріали, як "бандірівці" вбивали.... А для США і інших цивілізованих країн рішення судів є закон. Вони правда не знають, що рішення російсмьких судів - це катування і виправдання на папері терористів.
28.01.2026
 
 