Окупанти засудили захисника Маріуполя Леоніда Чепу до 23 років колонії
Загарбники продовжують виносити "вироки" українським захисникам Маріуполя, прикриваючи політичні репресії так званими "судами". Цього разу у РФ "засудили" бійця 36-ї окремої морської піхоти ЗСУ Леоніда Чепу, який обороняв Маріуполь навесні 2022 року.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Вигадані звинувачення
Як зазначається, російська сторона звинувачує захисника у нібито "вбивстві мирних жителів", не надаючи жодних незалежних чи переконливих доказів. За версією окупантів, нібито Чепа, виконуючи наказ, обстріляв з гранатомета територію помпової станції. В результаті чого від осколкових поранень загинуло двоє чоловіків.
"Усі ці твердження ґрунтуються виключно на матеріалах російського слідства, яке не допускає ані міжнародних спостерігачів, ані незалежних адвокатів, ані публічного розгляду доказів", - наголошують у міськраді.
Леоніда Чепу "засудили" до 23 років позбавлення волі з відбиванням покарання у виправній колонії суворого режиму.
Справи проти захисників Маріуполя
Наголошується, що фактично йдеться про чергову сфабриковану справу проти захисника Маріуполя, якого майже чотири роки утримують у російському полоні. Такі "вироки" є елементом системної практики рф - карати українських військових не за злочини, а за сам факт опору окупації.
Злочини РФ у Маріуполі
Російські окупанти у 2022 році взяли українське місто в кільце блокади, обстрілюючи житлові квартали, масові укриття цивільних та лікарні. За 86 днів штурму, за попередніми даними, російські військові вбили понад 22 тисячі цивільних маріупольців, серед них – діти та вагітні жінки. Кількість людських втрат може бути в рази більшою.
"Російські окупанти свідомо чинили у Маріуполі воєнні злочини, а зараз намагаються дискредитувати тих, хто захищав свою Батьківщину від нападників", - додали в міськраді.
Мирні, пустопорожні теревені з воєнним злочинцем прутіним, «готові, майже, на 90%»!?!?!? Так це ж уже було в житті Світу, теж саме і з гітлєром-сраліним !!!
