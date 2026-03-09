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Новини Суд над українськими полоненими у Росії Вироки українцям в РФ
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Росіяни "засудили" трьох полонених "азовців" на терміни від 18 до 29 років

Росія засудила трьох полонених бійців Азову

У Росії Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону "засудив" трьох українських військовополонених з бригади "Азов"

Про це пише "Медиазона" з посиланням на пресслужбу російського суду, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Росіяни звинуватили у "тероризмі" трьох полонених українських захисників: Ігоря Щербоноса, 44-річного Сергія Щепківа та 28-річного Артема Домшенка.

Як зазначає "Медіазона", "тероризм" - це стандартне звинувачення, яке окупанти висувають українцям, що служать у підрозділах бригади "Азов".

Домшенка "засудили" до 18 років, Щербоноса - до 18,5 років суворого режиму, а Щепківу призначили 29 років колонії суворого режиму.

Видання додає, що російські військові суди масово розглядають справи проти українських військовополонених.

  • Раніше повідомлялося, що суд в Улан-Уде оштрафував на 30 тисяч рублів полоненого "азовця" Антона Сайхієва за протоколом про "дискредитацію" російської армії.

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Треба обміняти Українців, на ригоАНАЛЬНИХ у ВРУ та з єрмаком і татаровим!!!
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09.03.2026 23:10 Відповісти
Зелена тварина здало Азовців кацапам.
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09.03.2026 23:45 Відповісти
Це з тих, яким при відході з "Азовсталі" дехто пообіцяв "зелений коридор" та швидкий обмін?
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09.03.2026 23:58 Відповісти
Ось , що буває якщо будете довіряти "української владі".-здадуть, кидануть.
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10.03.2026 03:42 Відповісти
А пам'ятаєте, як Зє носилося перед камерами з жовтими браслетами, з іменами моряків, яких при Пороху віроломно захопили в полон кацапи? Ось посилання на фото, на жаль не можу нормально вставити

https://culturemeter.od.ua/stalo-izvestno-chto-za-zheltye-braslety-nosit-zelenskij-72611/

Щось зараз не бачу у Зє жодного браслета. Тоді Зє верещав, що це для того, щоб не забути про тяжку долю полонених. А зараз, виходить, забув...
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10.03.2026 07:59 Відповісти
Це ті ''Азовці'', яких Верховний головнокомандувач спочатку дав оточити ворогом, розмінувавши Чонгар і Азовське море, в потім здав в полон, набрехавши і їм і українцям, що то контрольована евакуація? А винен залишився 'червоний хрест''?
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10.03.2026 08:09 Відповісти
По версії блазня - це був вихід в "почесний полон". Складається враження що йде війна по знищенню українськиї патріотів. Як зовнішнім так і внутрішнім ворогом. А решті буду до дупи в якій країні жити, какім язиком гаваріть, аби шлунок був повний і прутня було куди вштрикнути.
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10.03.2026 09:41 Відповісти
 
 