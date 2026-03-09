Росіяни "засудили" трьох полонених "азовців" на терміни від 18 до 29 років
У Росії Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону "засудив" трьох українських військовополонених з бригади "Азов".
Про це пише "Медиазона" з посиланням на пресслужбу російського суду, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Росіяни звинуватили у "тероризмі" трьох полонених українських захисників: Ігоря Щербоноса, 44-річного Сергія Щепківа та 28-річного Артема Домшенка.
Як зазначає "Медіазона", "тероризм" - це стандартне звинувачення, яке окупанти висувають українцям, що служать у підрозділах бригади "Азов".
Домшенка "засудили" до 18 років, Щербоноса - до 18,5 років суворого режиму, а Щепківу призначили 29 років колонії суворого режиму.
Видання додає, що російські військові суди масово розглядають справи проти українських військовополонених.
- Раніше повідомлялося, що суд в Улан-Уде оштрафував на 30 тисяч рублів полоненого "азовця" Антона Сайхієва за протоколом про "дискредитацію" російської армії.
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Щось зараз не бачу у Зє жодного браслета. Тоді Зє верещав, що це для того, щоб не забути про тяжку долю полонених. А зараз, виходить, забув...