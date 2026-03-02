У російській колонії оштрафували полоненого захисника Маріуполя Антона Сайхієва за слова, що "Росія напала на Україну"

Суд в Улан-Уде оштрафував на 30 тисяч рублів полоненого "азовця" Антона Сайхієва за протоколом про "дискредитацію" російської армії.

Про це повідомляє "Медиазона" з посиланням на постанову суду від 25 лютого, інформує Цензор.НЕТ.

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Окупанти оштрафували полоненого воїна

З постанови випливає, що Сайхієв, якого росіяни утримують в полоні в бурятській виправній колонії (ИК-8), у присутності ув’язнених сказав, що російська армія "напала на Україну", "провела окупацію" її території, а також "вбивала мирних жителів і обстрілювала ракетами соціальні об’єкти".

У рішенні суду йдеться, що слова Сайхієва нібито підтвердили двоє в’язнів, на яких "будь-якого тиску з метою дати визначені свідчення не здійснювалось".

Полонений український захисник також не став відмовлятися від своїх слів.

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Що відомо про Антона Сайхієва

38-річний Сайхієв народився в Дніпропетровській області України. Він служив у 12-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії України, до складу якої входив "Азов".

У травні 2022 року Сайхієв брав участь в обороні Маріуполя, після чого потрапив у російський полон.

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