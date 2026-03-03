В российской колонии оштрафовали пленного защитника Мариуполя Антона Сайхиева за слова, что "Россия напала на Украину"
Суд в Улан-Удэ оштрафовал на 30 тысяч рублей пленного "азовца" Антона Сайхиева по протоколу о "дискредитации" российской армии.
Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на постановление суда от 25 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
Оккупанты оштрафовали пленного воина
Из постановления следует, что Сайхиев, которого россияне удерживают в плену в бурятской исправительной колонии (ИК-8), в присутствии заключенных сказал, что российская армия "напала на Украину", "провела оккупацию" ее территории, а также "убивала мирных жителей и обстреливала ракетами социальные объекты".
В решении суда говорится, что слова Сайхиева якобы подтвердили двое заключенных, на которых "никакого давления с целью дать определенные показания не оказывалось".
Пленный украинский защитник также не стал отказываться от своих слов.
Что известно об Антоне Сайхиеве
38-летний Сайхиев родился в Днепропетровской области Украины. Он служил в 12-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины, в состав которой входил "Азов".
В мае 2022 года Сайхиев участвовал в обороне Мариуполя, после чего попал в российский плен.
