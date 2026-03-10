Зеленський запровадив санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених українців
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти російських суддів, а також продовження санкцій, у яких спливає термін дії, проти російських компаній.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
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Як зазначається, до санкційного пакета увійшов 41 суддя, із яких 38 - громадяни Росії, ще троє - колаборанти. Вони виносили незаконні вироки про ув’язнення військовополонених, підтримують і виправдовують російську агресію проти України.
До списку увійшли також зрадники з окупованого Донбасу
"Зокрема, під санкціями російський суддя, який за тиждень виніс вироки дев’ятьом українським військовополоненим у сфабрикованих справах про тероризм. Також Україна застосувала санкції до колишніх українців, які в тимчасово окупованому Донецьку засудили до смертної кари добровольців: двох британців та одного марокканця, що захищали Україну в складі ЗСУ й потрапили в російський полон. Серед підсанкційних суддів і ті, хто ухвалював незаконні рішення щодо громадських діячів, активістів і журналістів за їхні політичні й релігійні переконання", - йдеться у повідомленні.
"Санкції проти так званих "суддів", які штампують політично вмотивовані вироки нашим громадянам, воїнам, - це питання справедливості. Особливо ганебно бачити серед них колишніх українців, які свідомо стали колаборантами й перетворили суд на інструмент репресій", - зазначив радник - уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
Україна продовжила санкції проти 11 російських компаній
Глава держави також підписав указ, яким продовжив дію санкцій, у яких спливає термін дії, проти 11 російських компаній. Перші санкції щодо них були запроваджені у 2021 та 2023 роках. За цей час три компанії з того списку були повністю ліквідовані, що вкотре демонструє важливість застосування санкцій.
"До цього пакета увійшли: підприємство, яке займається ремонтом та обслуговуванням авіаційної техніки, зокрема вертольотів типів Ка та Мі; компанія, яка спеціалізується на розробці та виготовленні дронів, а також компанії, що незаконно працюють на тимчасово окупованому півострові Крим і були причетні до будівництва Кримського мосту", - йдеться у повідомленні.
Всю відповідну інформацію Україна передасть партнерам для подальшої синхронізації в їхніх юрисдикціях.
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Зеленський збрехав усім. І бреше далі, не зупиняючись ні на мить. Він збрехав своїм виборцям. Його головна обіцянка була, що він закінчить війну, а якщо не зможе - то піде. Він не лише не закінчив війну, а й нічого не зробив, щоб унеможливити повномасштабне вторгнення, попри попередження західних розвідок та вітчизняних військових. Він пообіцяв своїм виборцям, що йде на один строк, але живе лише переобранням на другий термін. Чому? Тому що так замарався і стільки законів порушив, що якщо втратить владу, то отримає законне судове переслідування та покарання. Він клявся, що якщо хоч один з його друзів вляпається у скандал, схожий на скандал зі Свинарчуком, то він піде у відставку. Але попри те, що суми грошей, які зміндічили та збаканили його друзі, значно більші, ніж фігурували в історії зі Свинарчуком, Володимир Зеленський нікуди не пішов. А от Міндіч звалив. З України.
Зеленський збрехав навіть своєму оточенню. «Пан Єрмак - реальний потужний менеджер і не на словах, не блаблабла, а реальний патріот України, який дуже багато працює, 24/7 тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. І не залишиться на будь-яких посадах», - заявив колись президент. Єрмак пішов. А Зеленський - ні. Тож, знову збрехав. До речі, а Єрмак був звільнений Зеленським тому, що він більше не патріот, більше не потужний менеджер і не працював заради України 24/7?
Зеленський брехав і бреше. Брехав, коли казав, що нічого не знав про схеми своїх друзів Міндіча, Баканова, Чернишова, Галущенка та інших. Брехав, що нічого не знав про Шурму і Шефіра. Брехав тоді, бреше і зараз. І головне - він брехав, кажучи, що вони 5-6 успішних менеджерів. Бо ситуація в країні, до якої довели ці «успішні», - просто жахлива, а корупція і переслідування опозиції досягли неймовірного рівня. Мабуть, вишенькою на торті була брехня про те, що Татаров вбивав чеченців у центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення. При тому Зеленський жодного разу не вибачився за свою брехню.
Можна згадати і свіжу брехню Зеленського. Це не лише «3000 ракет до кінця року», «блекаут у Москві, якщо буде блекаут у Києві» та «мир буде після Саміту миру». Протягом 2024-2025 років Володимир Зеленський неодноразово робив заяви щодо завершення війни, підкреслюючи, що Україна наближається до її закінчення, знаючи, що це брехня. Але він використовує цю брехню, як використовують моркву, вішаючи її перед віслюком, щоб у нього була мотивація йти вперед за морквою, до якої він не може дотягнутися. Війна закінчиться, коли у Путіна або не буде грошей на війну, або коли фронт буде стабілізований. Чи розуміє це Зеленський? 100%. Але нічого не робить із потрібного для стабілізації фронту. Проблеми мобілізації, СЗЧ та корупції у своєму оточенні він не хоче вирішувати і тому бреше, ховаючись за цією брехнею від необхідності робити непопулярні дії, які б'ють по його рейтингу. Він брехло. До речі, збрехав він і про «травневі шашлики», але ця брехня коштувала життя багатьом через неоголошення воєнного стану та непроведену евакуацію. Хоча його друзі та бізнес-партнери свої родини вивезли напередодні вторгнення. А що ж так?
А пам'ятаєте, як Зеленський брехав, що приведе нових людей у владу? Ні, він дійсно привів багато нових. Це зрадники, корупціонери, гвалтівники, брехуни, фріки та інші «слуги народу». Велика кількість із них уже отримали підозри у корупції та держзраді, інші отримають з часом. Але він же повернув у владу людей із системи Януковича, як Татаров і Кіпер. Він разом із Бакановим завів у СБУ зрадника і корупціонера Наумова, а також Кулініча, якого британська преса називає протеже Сивковича і агентом ФСБ, що допоміг отримати Зеленському перемогу на виборах. А які «чудові» люди Петров, Золкін та Гладких. Перший казав, що «це ЗСУ обстрілюють мирні міста Донбасу», другий, коли був мусором, забив насмерть курсанта МВС, а третій був із пулу Медведчука. Додати сюди всю іншу пошесть пропагандонів Банкової - і зрозуміло, що Зеленський брехав про нових людей, бо зі старим непотребом він якраз і досягає бажаного для себе.
Ми ще почуємо брехню, що це Зеленський сам відбив наступ на початку 2022 року, а от Залужний сам себе звільнив і що сам себе призначив послом у Велику Британію. До речі, брехня про Залужного, яку розповсюджують шакали ОП - це політика, яку затвердив саме Зеленський. Без його рішення цього б не було.
Зеленський брехав, бреше і буде брехати. І він буде робити це лише в ім'я одного - влади. Бо це єдине, що його щиро приваблює і чим він інфікований. Все інше йому байдуже. До речі, як і Україна. І от це правда, яку він ніколи не скаже, але яку ми всі розуміємо.
Сама краща санкція - це відправити на той світ тих "суддів" і членів їх родини (незалежно від віку) !
За ті муки, яки чекають наших хлопців, вбити весь кацапський виводок - це справа честі !!!
Наприклад, Щасна із Дарницького суду.