УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12817 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
1 436 9

Росія планує скористатися ситуацією навколо Ірану, затягнути її та вийти з-під санкцій, - Зеленський

Зеленський та Олег Іващенко

Президент Володимир Зеленськй заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Плани Росії

За його словами, фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії –– посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Москву за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ.

"Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запровадив санкції проти російських суддів, які незаконно засуджували військовополонених українців

Голова держави доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва: "Маємо і надалі обмежувати потенціал російської агресії, попри геополітичні виклики у світі".

Втрати армії РФ занижені

Українська розвідка отримала документи з оцінкою втрат російських військ на полі бою.

  • Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100 % втрат 62 % убитих та 38 % поранених.
  • Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими.

Також ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю, додав Зеленський.

Читайте також: Завтра ЄС може затвердити новий пакет санкцій проти РФ, - Кошта

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) Іран (3507) росія (70431) Іващенко Олег (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це не РФ це її актив Трамп. Трамп це собачка Кремля бо очевидно що є відео де він мав секс з 10 літніми дівчатками з збочених формах
показати весь коментар
10.03.2026 16:14 Відповісти
Сам здогадався,чи єрмак підсказав?
показати весь коментар
10.03.2026 16:19 Відповісти
Было бы глупо думать что рф сейчас не использует такие шансы.
показати весь коментар
10.03.2026 16:25 Відповісти
Десь я вже таке чув. Про Сирію, здається.
показати весь коментар
10.03.2026 16:37 Відповісти
Пишуть, що начебто, Китай, Франція та росія звернулися до Ірану з проханням припинити бойові дії та фактично капітулювати. Хм...
Рашистська пітьма тут явно зайва - щось у це слабо віриться.
показати весь коментар
10.03.2026 16:40 Відповісти
Україна свої шанси не використовує, бо у нас на першому плані не інтереси держави, а інтереси зеленського. Він на відміну від нас використовує кожну ситуацію на благо собі.
показати весь коментар
10.03.2026 16:54 Відповісти
Це той стратег,що вперто не вірив у напад москалів 2022 році?(((
показати весь коментар
10.03.2026 17:06 Відповісти
Тот самый, шашлычный).
показати весь коментар
10.03.2026 17:41 Відповісти
 
 