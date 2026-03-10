Росія планує скористатися ситуацією навколо Ірану, затягнути її та вийти з-під санкцій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленськй заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Плани Росії

За його словами, фактично саме це зараз є основним розрахунком Росії –– посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на Москву за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ.

"Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів", - заявив Зеленський.

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Голова держави доручив розвідці працювати більш активно щодо російського воєнного виробництва: "Маємо і надалі обмежувати потенціал російської агресії, попри геополітичні виклики у світі".

Втрати армії РФ занижені

Українська розвідка отримала документи з оцінкою втрат російських військ на полі бою.

Зокрема, зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100 % втрат 62 % убитих та 38 % поранених.

Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими.

Також ГУР здобуло оновлені дані щодо співпраці між Росією та Північною Кореєю, додав Зеленський.

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