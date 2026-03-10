Зеленський анонсував новий раунд переговорів Україна–США–РФ
Новий раунд переговорів Україна–США–РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині.
Про це в коментарі для ЗМІ заявив президент Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами Зеленського, точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. Серед ключових тем переговорів — продовження обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів.
Президент додав, що питання територій навряд чи можна буде вирішити без переговорів на найвищому політичному рівні.
Телефонні переговори з Ердоганом
Раніше Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Пан Президент зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат", - зазначив президент України.
Що передувало
- 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
- 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
- Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.
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рік президенства трампа - це:
1. три спроби блокування Байденівської зброї - Україні
2. повний перехід на PURL і жодного цента на допомогу
3. скасування політичної ізоляції путіна
4. повністю проросійська позиція трампа в питаннях Донбасу, територій та заморозки
5. (ми тут) зняття санкцій з параші