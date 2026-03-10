Зеленський анонсував новий раунд переговорів Україна–США–РФ

Новий раунд переговорів Україна–США–РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині.

Про це в коментарі для ЗМІ заявив президент Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За словами Зеленського, точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. Серед ключових тем переговорів — продовження обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів.

Президент додав, що питання територій навряд чи можна буде вирішити без переговорів на найвищому політичному рівні.

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Телефонні переговори з Ердоганом

Раніше Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Пан Президент зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат", - зазначив президент України.

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Що передувало

3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.

4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.

Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

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