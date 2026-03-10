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Новини Мирні перемовини
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Зеленський анонсував новий раунд переговорів Україна–США–РФ

Зеленський про переговори

Новий раунд переговорів Україна–США–РФ може відбутися наступного тижня у Швейцарії або Туреччині.

Про це в коментарі для ЗМІ заявив президент Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо? 

За словами Зеленського, точна дата залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході. Серед ключових тем переговорів — продовження обмінів полоненими, а також підготовка можливої зустрічі лідерів.

Президент додав, що питання територій навряд чи можна буде вирішити без переговорів на найвищому політичному рівні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна відправила три укомплектовані команди до Катару, ОАЕ, та Саудівської Аравії, - Зеленський

Телефонні переговори з Ердоганом 

Раніше Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Пан Президент зазначив, що Туреччина готова прийняти наступний раунд переговорів у тристоронньому форматі. Цінуємо таку ініціативу та розраховуємо, що це зможе дати результат", - зазначив президент України.

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Що передувало

  • 3 березня, в інтерв'ю італійському виданню Corriere Della Sera Зеленський висловив сподівання, що атака США на Іран не позначиться на тристоронніх переговорах з Росією. Він також казав, що черговий раунд має відбутися 5 або 6 березня.
  • 4 березня джерело Суспільного в українській делегації повідомило, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США відклали, поки не має точної дати та місця проведення.
  • Зеленський згодом підтвердив, що наразі немає необхідних сигналів для проведення тристоронньої зустрічі через безпекову ситуацію навколо Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП не підтвердили інформацію ЗМІ про тристоронні переговори 11 березня у Стамбулі

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) перемовини (3824) Туреччина (3724) Швейцарія (936)
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Анонсіст хрінів!
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10.03.2026 18:24 Відповісти
потужний
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10.03.2026 21:45 Відповісти
Зпову пустопорожнє товкотiння води у ступi
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10.03.2026 18:27 Відповісти
Шо, апять?
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10.03.2026 18:37 Відповісти
Как обычно прогресс будет только в виде обмена пленных. Оптимистическая версия.
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10.03.2026 18:41 Відповісти
А штати про це знають?
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10.03.2026 18:48 Відповісти
Вова, тобі не соромно називати себе лідером? Лідер, млять...
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10.03.2026 18:50 Відповісти
навіщо це путіну? той просто продовжує війну і чекає на нову плюшку від америки.

рік президенства трампа - це:

1. три спроби блокування Байденівської зброї - Україні
2. повний перехід на PURL і жодного цента на допомогу
3. скасування політичної ізоляції путіна
4. повністю проросійська позиція трампа в питаннях Донбасу, територій та заморозки
5. (ми тут) зняття санкцій з параші
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10.03.2026 18:55 Відповісти
 
 