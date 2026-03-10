Україна пропонувала США Drone Deal зі своїми технологіями. У нас є не просто карта, а "цілий козир", - Зеленський
Індустрія дронів
Україна дійсно пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками. Угоду "Drone Deal" поки не підписали, а відтермінували.
Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський наголосив, що ця пропозиція досі актуальна. Ця угода передбачає передачу американській стороні українських розробок і технологій у сфері безпілотників.
Президент зауважив, що ця пропозиція була стратегічною і першочергово адресована саме Сполученим Штатам.
Він також заявив, що Україна залишається відкритою до підписання угоди й хотіла б укласти її безпосередньо з президентом США Дональд Трамп, адже це було б вигідно і для українських оборонних компаній.
Президент додав, що партнери вже зрозуміли, що без українського досвіду "просто перехоплювачі не працюють".
"Я не знаю, чи вони відмовились від цього, не впевнений. Але це точно відтермінування, і поки що ми не підписали Drone Deal, але ми відкриті. Я б дуже хотів з президентом Сполучених Штатів підписати цей договір. І для наших компаній це також дуже класно... Тепер у нас є не просто карта, а цілий козир", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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а "цілий козир-єрмак",
- Зеленський