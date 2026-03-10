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Новини Індустрія дронів
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Україна пропонувала США Drone Deal зі своїми технологіями. У нас є не просто карта, а "цілий козир", - Зеленський

Індустрія дронів

Трамп та Зеленський

Україна дійсно пропонувала США передати свої технології та дрони для боротьби з іранськими безпілотниками. Угоду "Drone Deal" поки не підписали, а відтермінували.

Про це Володимир Зеленський сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає Цензор.НЕТ.

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Зеленський наголосив, що ця пропозиція досі актуальна. Ця угода передбачає передачу американській стороні українських розробок і технологій у сфері безпілотників.

Президент зауважив, що ця пропозиція була стратегічною і першочергово адресована саме Сполученим Штатам.

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Він також заявив, що Україна залишається відкритою до підписання угоди й хотіла б укласти її безпосередньо з президентом США Дональд Трамп, адже це було б вигідно і для українських оборонних компаній.

Президент додав, що партнери вже зрозуміли, що без українського досвіду "просто перехоплювачі не працюють".

"Я не знаю, чи вони відмовились від цього, не впевнений. Але це точно відтермінування, і поки що ми не підписали Drone Deal, але ми відкриті. Я б дуже хотів з президентом Сполучених Штатів підписати цей договір. І для наших компаній це також дуже класно... Тепер у нас є не просто карта, а цілий козир", - сказав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28036) США (26755) дрони (8448) Шахед (2271)
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Топ коментарі
+12
Найкраще, що може зробити Зе, це просто припинити говорити. Якого біса ти починаєш патякати трамівським тупорилим жаргоном про козирі? Ти ж шоумен і маєш розуміти людську психологію. Рижий дебіл цього не зацінить, навпаки вибіситься, тому, що він тебе ненавидить (причини неважливі). Якщо ти сам такий тупий, роби як Мерц - сухо і ввічливо. Ні, бляха, то ж треба ляпати всяку х**ню.
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10.03.2026 19:01 Відповісти
+7
Дотролиш Трампа що перейде з карточних термінів на шахматні і поставе тобі мат.А поскільки Трамп гольфіст то може і в лунку закотить.
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10.03.2026 19:08 Відповісти
+6
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10.03.2026 19:03 Відповісти
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Йормак?
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10.03.2026 18:55 Відповісти
"Шістка" про козирі заговорила.😆
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10.03.2026 18:56 Відповісти
Яка угода, коли Трамп на стороні рашки?
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10.03.2026 18:56 Відповісти
Дайте йому сільоткі...
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10.03.2026 18:56 Відповісти
Риба !
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10.03.2026 19:01 Відповісти
Абырвалг!
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10.03.2026 19:07 Відповісти
І молока запити .
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10.03.2026 19:30 Відповісти
Знову понесло....
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10.03.2026 18:57 Відповісти
пізно, трамп вже на доміно перейшов.
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10.03.2026 18:57 Відповісти
Риба !
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10.03.2026 19:00 Відповісти
"Яйця" відрубали ? ((
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10.03.2026 19:39 Відповісти
Найкраще, що може зробити Зе, це просто припинити говорити. Якого біса ти починаєш патякати трамівським тупорилим жаргоном про козирі? Ти ж шоумен і маєш розуміти людську психологію. Рижий дебіл цього не зацінить, навпаки вибіситься, тому, що він тебе ненавидить (причини неважливі). Якщо ти сам такий тупий, роби як Мерц - сухо і ввічливо. Ні, бляха, то ж треба ляпати всяку х**ню.
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10.03.2026 19:01 Відповісти
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10.03.2026 19:03 Відповісти
Це він цілиться пальцем в небо?
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10.03.2026 22:54 Відповісти
Любить же дурень грати в дурня!
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10.03.2026 19:03 Відповісти
Воно не грає воно таке є .
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10.03.2026 19:32 Відповісти
Обережно, Трамп може образитися на слово "козир"
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10.03.2026 19:07 Відповісти
Краще б козир був не цілий, а декількома частинами.
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10.03.2026 19:07 Відповісти
Дотролиш Трампа що перейде з карточних термінів на шахматні і поставе тобі мат.А поскільки Трамп гольфіст то може і в лунку закотить.
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10.03.2026 19:08 Відповісти
🤪🤣
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10.03.2026 19:28 Відповісти
Агент козир заговорив про козир...вже смішно, не дарма він комік, хоч і нижче середнього.
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10.03.2026 19:36 Відповісти
Цьому довбню не приходить на ум, що, якщо амерам дійсно буде дуже потрібно, вони куплять необхідні їм тезнології, необхідних ім спеців і навіть необхідні підприємства?
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10.03.2026 19:55 Відповісти
Коли клоун займає президентський палац,він не стає президентом-просто палац стає цирком.
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10.03.2026 20:01 Відповісти
Немає козерів взагалі.
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10.03.2026 20:02 Відповісти
Ти вже в шашки награвся? - копалини за фук віддав.
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10.03.2026 20:40 Відповісти
. У нас є не просто карта,
а "цілий козир-єрмак",
- Зеленський
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10.03.2026 23:47 Відповісти
 
 