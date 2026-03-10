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Змінюємо підхід до закупівель дронів - потреба формуватиметься автоматично на основі даних з фронту, - Федоров

Індустрія дронів

FPV-дрони TAF Industrie

Міноборони змінює підхід до закупівель дронів - потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі даних з фронту.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наказ вже підписано

Зокрема, Федоров зазначив, що підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА.

"Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою - без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті", - йдеться у повідомленні.

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Яким буде новий процес закупівлі?

Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів - без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті - визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control:

  • єБали - статистика реальної ефективності засобів на полі бою;
  • DOT-Chain та Brave1 Market - дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);
  • DELTA та Mission Control - матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей - система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", - пояснив міністр.

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Розподіл бюджету

За його словами, також упроваджується новий підхід до розподілу бюджету:

  • 80% коштів спрямовуватиметься виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем.
  • 20% коштів залишається на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. Це дає змогу швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

"Такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати росії таких втрат, які унеможливлюють її просування", - резюмує Федоров.

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Міноборони (7878) Федоров Михайло (1132) дрони (8448)
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Топ коментарі
+12
Міняють схеми, значить будуть красти по новому
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10.03.2026 10:16 Відповісти
+11
Навіщо цей цирк з імітацією активної роботи? Хто в неї вірить? Це заявка на скільки?
- На фронті гаряча фаза, кацапи пішли га прорив, де дрони? Терміново потрібні дрони!
- Добре. МО починає узгоджувати замовлення на дрони!
Невже це потрібно робити по заявкам, а не мати стратегічні запаси? Схематозники херові.
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10.03.2026 10:22 Відповісти
+6
Єдине що зелені вміють-імітувати бурну діяльність
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10.03.2026 10:25 Відповісти
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Міняють схеми, значить будуть красти по новому
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10.03.2026 10:16 Відповісти
Навіщо цей цирк з імітацією активної роботи? Хто в неї вірить? Це заявка на скільки?
- На фронті гаряча фаза, кацапи пішли га прорив, де дрони? Терміново потрібні дрони!
- Добре. МО починає узгоджувати замовлення на дрони!
Невже це потрібно робити по заявкам, а не мати стратегічні запаси? Схематозники херові.
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10.03.2026 10:22 Відповісти
Не вміють вони і не хочуть стратег.. попросту думати про затрашній лень і плануввти роботу.Передбачати загрози і потреби та готуватися до них нудно їм,веселіше реагувати на нові загрози.І пропіаритися можна
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10.03.2026 10:28 Відповісти
Єдине що зелені вміють-імітувати бурну діяльність
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10.03.2026 10:25 Відповісти
А раніше потреби формувалися на основі данних з ОПи?
(20% коштів залишається на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. ) -Тепер цілком законно 20% коштів будуть іти на інновації будуть розкрадаться.
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10.03.2026 10:27 Відповісти
В схемах по закувлі дронів Федоров добре розуміється - кілька разів був причетний до корупційних оборуток...
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10.03.2026 10:38 Відповісти
Таке враження, що МіхаілАльбертовіч не був членом зеленої команди найвеличнівшивого лідера з 2019 року, а тільки зайшов і почав сипати
" ідеями".
2024
«Армія дронів і відкатів?» Як заробити майже 600 млн грн на закупівлях дронів для Сил оборони і до чого тут Федоров
https://www.youtube.com/watch?v=exZ-xF-bFqg
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10.03.2026 10:53 Відповісти
Змінюйте не змінюйте все рівно дрони більше частину забезпечують волонтери а не ця зелена цифрова влада..
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10.03.2026 11:39 Відповісти
Феєрична маячня, ніхто не буде знати які дрони завтра отримає підрозділ, пофіг на якій техніці ти вчився і маєш досвід. Програма краще тебе знає, що трбі треба
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10.03.2026 12:28 Відповісти
никак не пойму, зачем все это рассказывать врагу...
Этот Федоров похоже не знает, что вражеские аналитики все время ищут уязвимости, в т.ч. в системе принятия решений, в цепочках поставок ВСУ и т.д..... Чем меньше знает враг о "кухне" внутри ВСУ, тем лучше....
Когда Федоров реализует свои планы, враг уже придумает как это использовать, или (если это удачное управленческое решение) тупо сворует и повторит у себя....
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10.03.2026 12:33 Відповісти
не переживайте, это очередной "потужний план", не имеющий отношения к реальности.
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10.03.2026 12:56 Відповісти
Да досить вже піаритись---потрібно зціпивши зуби ПРАЦЮВАТИ!!! Ми втрачаємо території,втрачаємо міста і села,гинуть люди,а нам вішають локшину про безкінечні плани,договорняки і "нові піходи"
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10.03.2026 14:11 Відповісти
кіндер-міністр, змінюй мовчки. опудало.
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10.03.2026 15:59 Відповісти
Таю маячню міг придумати тотальний бовдур.Ща почекайте русня на прорив або скупчення ми дронів закажемо....
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11.03.2026 00:54 Відповісти
При этой зеленой власти по другому никогда не будет,а будет еще еще
Хуже.Потому что они во главе с клоуном пришли не что то полезное делать для своей страны,а уничтожать ее.Нужно отдать должное кремлю,их план по "внедрению"своего президента клоуна удался.
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11.03.2026 08:17 Відповісти
 
 