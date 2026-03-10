Змінюємо підхід до закупівель дронів - потреба формуватиметься автоматично на основі даних з фронту, - Федоров

Індустрія дронів

Міноборони змінює підхід до закупівель дронів - потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі даних з фронту.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Наказ вже підписано

Зокрема, Федоров зазначив, що підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА.

"Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою - без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.

Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті", - йдеться у повідомленні.

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Яким буде новий процес закупівлі?

Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів - без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті - визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control:

єБали - статистика реальної ефективності засобів на полі бою;

DOT-Chain та Brave1 Market - дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);

DELTA та Mission Control - матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.

"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей - система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", - пояснив міністр.

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Розподіл бюджету

За його словами, також упроваджується новий підхід до розподілу бюджету:

80% коштів спрямовуватиметься виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем.

20% коштів залишається на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. Це дає змогу швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.

"Такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати росії таких втрат, які унеможливлюють її просування", - резюмує Федоров.