Змінюємо підхід до закупівель дронів - потреба формуватиметься автоматично на основі даних з фронту, - Федоров
Індустрія дронів
Міноборони змінює підхід до закупівель дронів - потреба в БпЛА формуватиметься автоматично на основі даних з фронту.
Про це повідомив у телеграм-каналі міністр оборони Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Наказ вже підписано
Зокрема, Федоров зазначив, що підписав наказ про новий підхід до оборонних закупівель БпЛА.
"Відтепер потреба в дронах формуватиметься на основі якісних даних з поля бою - без людського фактору, субʼєктивного впливу та корупційних ризиків.
Перехід від ручного формування потреб до автоматичної моделі дасть змогу прибрати "зоопарк" неефективних рішень, які військові змушені доопрацьовувати власними руками в окопах. Держава закуповуватиме лише те, що реально літає, уражає цілі та довело свою ефективність на фронті", - йдеться у повідомленні.
Яким буде новий процес закупівлі?
Генеральний штаб за запитом підрозділів формуватиме перелік тільки з технічними характеристиками засобів - без назви БпЛА чи конкретного виробника. Які саме вироби відповідно до бойових завдань закуповувати для підрозділів на фронті - визначатиме рейтинг БпЛА на основі бойових даних із цифрових систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA та Mission Control:
- єБали - статистика реальної ефективності засобів на полі бою;
- DOT-Chain та Brave1 Market - дані про те, що військові частини купують самостійно (реальний попит на місцях);
- DELTA та Mission Control - матриця синхронізації та аналітика бойового застосування.
"Це вперше, коли рішення про закупівлі формуються автоматично на основі реальних бойових даних. Якщо дрон не літає або не вражає цілей - система просто не згенерує на нього потребу. Важливий лише реальний бойовий результат", - пояснив міністр.
Розподіл бюджету
За його словами, також упроваджується новий підхід до розподілу бюджету:
- 80% коштів спрямовуватиметься виключно на рішення, які довели свою ефективність за даними систем.
- 20% коштів залишається на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. Це дає змогу швидко перевіряти нові технології без зайвої бюрократії.
"Такі рішення допоможуть посилити Сили оборони, дати військовим найефективніші інструменти на полі бою і завдати росії таких втрат, які унеможливлюють її просування", - резюмує Федоров.
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- На фронті гаряча фаза, кацапи пішли га прорив, де дрони? Терміново потрібні дрони!
- Добре. МО починає узгоджувати замовлення на дрони!
Невже це потрібно робити по заявкам, а не мати стратегічні запаси? Схематозники херові.
стратег..попросту думати про затрашній лень і плануввти роботу.Передбачати загрози і потреби та готуватися до них нудно їм,веселіше реагувати на нові загрози.І пропіаритися можна
(20% коштів залишається на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. ) -Тепер цілком законно 20% коштів
будуть іти на інноваціїбудуть розкрадаться.
" ідеями".
2024
«Армія дронів і відкатів?» Як заробити майже 600 млн грн на закупівлях дронів для Сил оборони і до чого тут Федоров
https://www.youtube.com/watch?v=exZ-xF-bFqg
Этот Федоров похоже не знает, что вражеские аналитики все время ищут уязвимости, в т.ч. в системе принятия решений, в цепочках поставок ВСУ и т.д..... Чем меньше знает враг о "кухне" внутри ВСУ, тем лучше....
Когда Федоров реализует свои планы, враг уже придумает как это использовать, или (если это удачное управленческое решение) тупо сворует и повторит у себя....
Хуже.Потому что они во главе с клоуном пришли не что то полезное делать для своей страны,а уничтожать ее.Нужно отдать должное кремлю,их план по "внедрению"своего президента клоуна удался.