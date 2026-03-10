Меняем подход к закупкам дронов - потребность будет формироваться автоматически на основе данных с фронта, - Федоров

Индустрия дронов

Минобороны меняет подход к закупкам дронов - потребность в БПЛА будет формироваться автоматически на основе данных с фронта.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Приказ уже подписан

В частности, Федоров отметил, что подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БПЛА.

"Отныне потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя - без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков.

Переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 2026 года ВСУ будут закупать комплектующие для дронов за средства из общего фонда

Каким будет новый процесс закупки?

Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств - без названия БПЛА или конкретного производителя. Какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте - будет определять рейтинг БПЛА на основе боевых данных из цифровых систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control:

еБаллы — статистика реальной эффективности средств на поле боя;

DOT-Chain и Brave1 Market - данные о том, что военные части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);

DELTA и Mission Control - матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

"Это впервые, когда решения о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает цели - система просто не сгенерирует на него потребность. Важен только реальный боевой результат", - пояснил министр.

Читайте: Минобороны выделило дополнительные 1,9 млрд грн для дронов через DOT-Chain — еще 50 бригад подключено

Распределение бюджета

По его словам, также внедряется новый подход к распределению бюджета:

80% средств будет направляться исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем.

20% средств остается на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях. Это позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии.

"Такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным самые эффективные инструменты на поле боя и нанести России такие потери, которые сделают невозможным ее продвижение", - резюмирует Федоров.