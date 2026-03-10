РУС
Меняем подход к закупкам дронов - потребность будет формироваться автоматически на основе данных с фронта, - Федоров

Индустрия дронов

FPV-дроны TAF Industrie

Минобороны меняет подход к закупкам дронов - потребность в БПЛА будет формироваться автоматически на основе данных с фронта.

Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Михаил Федоров

Приказ уже подписан

В частности, Федоров отметил, что подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БПЛА.

"Отныне потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя - без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков.

Переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте", - говорится в сообщении.

Каким будет новый процесс закупки?

Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств - без названия БПЛА или конкретного производителя. Какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте - будет определять рейтинг БПЛА на основе боевых данных из цифровых систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control:

  • еБаллы — статистика реальной эффективности средств на поле боя;
  • DOT-Chain и Brave1 Market - данные о том, что военные части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);
  • DELTA и Mission Control - матрица синхронизации и аналитика боевого применения.

"Это впервые, когда решения о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает цели - система просто не сгенерирует на него потребность. Важен только реальный боевой результат", - пояснил министр.

Распределение бюджета

По его словам, также внедряется новый подход к распределению бюджета:

  • 80% средств будет направляться исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем.
  • 20% средств остается на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях. Это позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии.

"Такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным самые эффективные инструменты на поле боя и нанести России такие потери, которые сделают невозможным ее продвижение", - резюмирует Федоров.

Минобороны (1806) Федоров Михаил (257) дроны (4901)
Міняють схеми, значить будуть красти по новому
показать весь комментарий
10.03.2026 10:16 Ответить
Навіщо цей цирк з імітацією активної роботи? Хто в неї вірить? Це заявка на скільки?
- На фронті гаряча фаза, кацапи пішли га прорив, де дрони? Терміново потрібні дрони!
- Добре. МО починає узгоджувати замовлення на дрони!
Невже це потрібно робити по заявкам, а не мати стратегічні запаси? Схематозники херові.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:22 Ответить
Не вміють вони і не хочуть стратег.. попросту думати про затрашній лень і плануввти роботу.Передбачати загрози і потреби та готуватися до них нудно їм,веселіше реагувати на нові загрози.І пропіаритися можна
показать весь комментарий
10.03.2026 10:28 Ответить
Єдине що зелені вміють-імітувати бурну діяльність
показать весь комментарий
10.03.2026 10:25 Ответить
А раніше потреби формувалися на основі данних з ОПи?
(20% коштів залишається на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. ) -Тепер цілком законно 20% коштів будуть іти на інновації будуть розкрадаться.
показать весь комментарий
10.03.2026 10:27 Ответить
В схемах по закувлі дронів Федоров добре розуміється - кілька разів був причетний до корупційних оборуток...
показать весь комментарий
10.03.2026 10:38 Ответить
Таке враження, що МіхаілАльбертовіч не був членом зеленої команди найвеличнівшивого лідера з 2019 року, а тільки зайшов і почав сипати
" ідеями".
2024
«Армія дронів і відкатів?» Як заробити майже 600 млн грн на закупівлях дронів для Сил оборони і до чого тут Федоров
https://www.youtube.com/watch?v=exZ-xF-bFqg
показать весь комментарий
10.03.2026 10:53 Ответить
 
 