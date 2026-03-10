Меняем подход к закупкам дронов - потребность будет формироваться автоматически на основе данных с фронта, - Федоров
Индустрия дронов
Минобороны меняет подход к закупкам дронов - потребность в БПЛА будет формироваться автоматически на основе данных с фронта.
Об этом сообщил в телеграм-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Приказ уже подписан
В частности, Федоров отметил, что подписал приказ о новом подходе к оборонным закупкам БПЛА.
"Отныне потребность в дронах будет формироваться на основе качественных данных с поля боя - без человеческого фактора, субъективного влияния и коррупционных рисков.
Переход от ручного формирования потребностей к автоматической модели позволит убрать "зоопарк" неэффективных решений, которые военные вынуждены дорабатывать собственными руками в окопах. Государство будет закупать только то, что реально летает, поражает цели и доказало свою эффективность на фронте", - говорится в сообщении.
Каким будет новый процесс закупки?
Генеральный штаб по запросу подразделений будет формировать перечень только с техническими характеристиками средств - без названия БПЛА или конкретного производителя. Какие именно изделия в соответствии с боевыми задачами закупать для подразделений на фронте - будет определять рейтинг БПЛА на основе боевых данных из цифровых систем: єБалів, DOT-Chain, Brave1 Market, DELTA и Mission Control:
- еБаллы — статистика реальной эффективности средств на поле боя;
- DOT-Chain и Brave1 Market - данные о том, что военные части покупают самостоятельно (реальный спрос на местах);
- DELTA и Mission Control - матрица синхронизации и аналитика боевого применения.
"Это впервые, когда решения о закупках формируются автоматически на основе реальных боевых данных. Если дрон не летает или не поражает цели - система просто не сгенерирует на него потребность. Важен только реальный боевой результат", - пояснил министр.
Распределение бюджета
По его словам, также внедряется новый подход к распределению бюджета:
- 80% средств будет направляться исключительно на решения, которые доказали свою эффективность по данным систем.
- 20% средств остается на инновации и закупку новых разработок для тестирования в боевых условиях. Это позволяет быстро проверять новые технологии без лишней бюрократии.
"Такие решения помогут усилить Силы обороны, дать военным самые эффективные инструменты на поле боя и нанести России такие потери, которые сделают невозможным ее продвижение", - резюмирует Федоров.
- На фронті гаряча фаза, кацапи пішли га прорив, де дрони? Терміново потрібні дрони!
- Добре. МО починає узгоджувати замовлення на дрони!
Невже це потрібно робити по заявкам, а не мати стратегічні запаси? Схематозники херові.
стратег..попросту думати про затрашній лень і плануввти роботу.Передбачати загрози і потреби та готуватися до них нудно їм,веселіше реагувати на нові загрози.І пропіаритися можна
(20% коштів залишається на інновації та закупівлю нових розробок для тестування в бойових умовах. ) -Тепер цілком законно 20% коштів
будуть іти на інноваціїбудуть розкрадаться.
" ідеями".
