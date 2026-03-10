РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8597 посетителей онлайн
Новости Награда Зеленскому
957 35

Зеленский получит Европейский орден за заслуги

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых лауреатов Европейского ордена за заслуги.

Об этом сообщила президент Европейского парламента Роберта Мецола, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Среди лауреатов Европейского ордена за заслуги также бывший президент Польши Лех Валенса и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

"Эти европейцы олицетворяют необычайное разнообразие совершенства и преданности, которые движут Европу вперед и укрепляют ее авторитет в мире. Их выдающиеся достижения напоминают нам, что люди из всех слоев общества могут ежедневно строить Европу, формировать наш Союз и отстаивать наши общие ценности", - написала Мецола.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина могла бы производить ракеты-перехватчики баллистики, если бы США дали лицензию

Контекст

  • Орден, учрежденный в 2025 году, имеет три категории: выдающиеся члены, уважаемые члены и члены.

Также, по словам Мецолы, членский уровень получит украинская правозащитница Александра Матвийчук. Церемония награждения состоится в Европейском парламенте в Страсбурге в мае.

Читайте также: Зеленский наградил Гераскевича орденом Свободы: за самоотверженное служение украинскому народу

Зеленского награждают Европейским орденом за заслуги

Автор: 

Европарламент (183) Зеленский Владимир (10760) награда (262) орден (16) Мецола Роберта (63)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Тут головне шоб ти, гнида, з тим орденом поперся назад через мад'яр. І орден заберуть і тебе конфіскують.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:20 Ответить
+12
може ордер!?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:19 Ответить
+8
Нехерово європейці оцінили старання падлюки у справі винищення українців і видавлення їх зі своєї землі. Бо у Європі потрібні робочі руки, а землі українські можна заселяти індусами з паками. От і пояснення, чому ті підори так вперто закривають очі на мародерство гниди пархатої. Ще й компаньонка у торчка нормальна - комсомолка підпутінська. Як і блазень.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може ордер!?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:19 Ответить
Тут головне шоб ти, гнида, з тим орденом поперся назад через мад'яр. І орден заберуть і тебе конфіскують.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:20 Ответить
Орден може і заберуть, орбанці хапуги ще ті , а його депортують , навіщо він їм , там де він - завжди якась халепа ((
показать весь комментарий
10.03.2026 21:42 Ответить
Не читають європейці коментарі на "Цензорі"
показать весь комментарий
10.03.2026 21:21 Ответить
А ти думав що твої коментарі європейці на цитати розберуть ? Їм ******** вистачає , до того ж вони свої, можна сказати що "кошерні" чи "халяльні" .
показать весь комментарий
10.03.2026 21:44 Ответить
Дронова наддержава допоможе сша
показать весь комментарий
10.03.2026 21:22 Ответить
мої вітання пане Президент
показать весь комментарий
10.03.2026 21:22 Ответить
Ти хворий??
показать весь комментарий
10.03.2026 21:52 Ответить
Дикобраза в жопу! Можно трех степеней.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:23 Ответить
Тепер у нас буде "потужний орденоносець".)
показать весь комментарий
10.03.2026 21:26 Ответить
Нехерово європейці оцінили старання падлюки у справі винищення українців і видавлення їх зі своєї землі. Бо у Європі потрібні робочі руки, а землі українські можна заселяти індусами з паками. От і пояснення, чому ті підори так вперто закривають очі на мародерство гниди пархатої. Ще й компаньонка у торчка нормальна - комсомолка підпутінська. Як і блазень.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:27 Ответить
В європейців ,що дах поїхав ,чи вони зєліних відосіків про "перемогу " і "незламність " передивились.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:29 Ответить
Нє то компенсація за украдені гроші Ощадбанку , угорців бояться чіпати , вирішили таким чином відморозитися .
показать весь комментарий
10.03.2026 21:46 Ответить
И ТРЕУГОЛКУ !)
показать весь комментарий
10.03.2026 21:29 Ответить
Орбан буде вручати?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:30 Ответить
Чи Міндіча підвезуть?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:49 Ответить
Та не орден цьму уйоб....ку треба давати а ордер за бездіяльність і за протидію військовим перед 24,02,22!!!! А це виглядає як амністія!!!
показать весь комментарий
10.03.2026 21:31 Ответить
Не знаю стосовно Валенси, а двоє інших креатура КГБ-ФСБ!
показать весь комментарий
10.03.2026 21:32 Ответить
Орден, заснований у 2025 році, має три категорії: визначні члени, шановні члени та члени.

Тобто слово, яким українці між собою називають Зеленського, європейці вирішили підкріпити орденом?
Тепер всі в Європі будуть знати, що Володимир Зеленський-ЧЛЕН.😂
показать весь комментарий
10.03.2026 21:35 Ответить
Де починати сміятися ? Чи після слів, що тебе у дитинстві членом по лобу торохнули ?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:48 Ответить
Еврочлен.
показать весь комментарий
10.03.2026 22:01 Ответить
а орден "Лева і Сонця" буде? Там монумент лева у Брюселі є на Lieu-dit Le Lion, хай туди Урсулу підведе у сонячну погоду.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:38 Ответить
Сусідство з агенткою штазі не дуже, але добре хоч Орбана немає
показать весь комментарий
10.03.2026 21:38 Ответить
Який дебіл це придумав?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:38 Ответить
Дурневі ще й медальку дадуть.Ото йому вже дах знесе
показать весь комментарий
10.03.2026 21:40 Ответить
Йому більш підходить орден сутулого на спину.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:40 Ответить
Малчиш-кибальчиш отримав орден!
показать весь комментарий
10.03.2026 21:41 Ответить
Краще б той орден йому посмертно дали.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:43 Ответить
Так там три категорії , дві залишили на "присмерті" і "посмертно" .
показать весь комментарий
10.03.2026 21:50 Ответить
У него уже есть.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:57 Ответить
І такий є...
показать весь комментарий
10.03.2026 22:03 Ответить
орден за утилізацію гоїв
показать весь комментарий
10.03.2026 22:05 Ответить
 
 