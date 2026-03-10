Зеленский получит Европейский орден за заслуги

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых лауреатов Европейского ордена за заслуги.

Об этом сообщила президент Европейского парламента Роберта Мецола, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Среди лауреатов Европейского ордена за заслуги также бывший президент Польши Лех Валенса и бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

"Эти европейцы олицетворяют необычайное разнообразие совершенства и преданности, которые движут Европу вперед и укрепляют ее авторитет в мире. Их выдающиеся достижения напоминают нам, что люди из всех слоев общества могут ежедневно строить Европу, формировать наш Союз и отстаивать наши общие ценности", - написала Мецола.

Контекст

Орден, учрежденный в 2025 году, имеет три категории: выдающиеся члены, уважаемые члены и члены.

Также, по словам Мецолы, членский уровень получит украинская правозащитница Александра Матвийчук. Церемония награждения состоится в Европейском парламенте в Страсбурге в мае.

