США прагнуть розділити Європу, їм не подобається Євросоюз, - Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що Сполучені Штати Америки хочуть "розділити Європу".

Про це вона заявила в інтерв'ю FT, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"На мою думку, всім важливо зрозуміти, що США чітко продемонстрували, що хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз", - сказала Каллас.

За її словами, у Європи та США дуже складні відносини.

"Якщо ви прочитаєте стратегію національної безпеки та стратегію національної оборони (США. - Ред.), думаю, не повинно бути жодних ілюзій", - додала головна дипломатка ЄС.

Каллас вважає, що ЄС варто об'єднатися та виступити з єдиною позицією.

Читайте також: Путін знає про наслідки у разі нападу на НАТО, буде чітка реакція, - президентка Бундестагу Кльокнер

"Їм (США) не подобається, коли ми разом, тому що тоді ми стаємо рівними за силою", - додала вона.

Також вона визнала, що ЄС вимушений купувати зброю у США, тому що не має "необхідних активів, можливостей чи потенціалу".

"Водночас нам також потрібно інвестувати у власну оборонну промисловість", - пояснила головна дипломатка.

Читайте: Вітакер про ставлення США до Євросоюзу: "Улюблена тема для скарг"

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомляли, що США агресивно лобіюють закупки американської зброї у ЄС.

Також у США заявили, що адміністрація Трампа хоче протидіяти "цензурі" в ЄС .

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Сенаті США хочуть заборонити Трампу атакувати Кубу без схвалення Конгресу