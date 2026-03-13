США прагнуть розділити Європу, їм не подобається Євросоюз, - Каллас
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що Сполучені Штати Америки хочуть "розділити Європу".
Про це вона заявила в інтерв'ю FT, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На мою думку, всім важливо зрозуміти, що США чітко продемонстрували, що хочуть розділити Європу. Їм не подобається Європейський Союз", - сказала Каллас.
За її словами, у Європи та США дуже складні відносини.
"Якщо ви прочитаєте стратегію національної безпеки та стратегію національної оборони (США. - Ред.), думаю, не повинно бути жодних ілюзій", - додала головна дипломатка ЄС.
Каллас вважає, що ЄС варто об'єднатися та виступити з єдиною позицією.
"Їм (США) не подобається, коли ми разом, тому що тоді ми стаємо рівними за силою", - додала вона.
Також вона визнала, що ЄС вимушений купувати зброю у США, тому що не має "необхідних активів, можливостей чи потенціалу".
"Водночас нам також потрібно інвестувати у власну оборонну промисловість", - пояснила головна дипломатка.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомляли, що США агресивно лобіюють закупки американської зброї у ЄС.
- Також у США заявили, що адміністрація Трампа хоче протидіяти "цензурі" в ЄС.
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