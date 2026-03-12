РУС
Белый дом опроверг сообщения об угрозе со стороны Ирана для Калифорнии

Кэролайн Левитт об угрозах для США

В Белом доме категорически опровергли сообщение ABC News о возможных иранских атаках на Калифорнию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт. Она назвала новость "ложной" и призвала СМИ отозвать ее, отметив, что она основана на непроверенной информации.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил, что штат готов к любым чрезвычайным ситуациям и координирует действия со службами безопасности для отслеживания потенциальных угроз.

Заявления Белого дома

Пресс-секретарь подчеркнула, что никакой угрозы со стороны Ирана для США в настоящее время не существует и не существовало:

"ДЛЯ ЯСНОСТИ: никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует и никогда не было", — написала Кэролайн Левитт в соцсети X.

По ее словам, публикация ABC News основана только на одной непроверенной наводке и не соответствует действительности.

Бдительность в отношении других угроз

  • Ранее ABC Newsнаписало, что ФБР сообщило полиции Калифорнии о потенциальных угрозах со стороны Ирана. Кроме того, американские разведчики отслеживают использование дронов мексиканскими наркокартелями и возможность применения этой технологии для атак на войска и персонал США у границы с Мексикой.
  • Губернатор Ньюсом подчеркнул, что власти штата координируют свои действия со службами безопасности и разведки для защиты граждан.

Между ними океан.
12.03.2026 21:45 Ответить
Там вже синка аятоли ніби покоцали трохи

12.03.2026 21:51 Ответить
В травні - всі на шашлики барбекю
12.03.2026 21:55 Ответить
Їй би піськова вуса....
12.03.2026 21:58 Ответить
Мапу свiту хтось бачiв там на АБС?
12.03.2026 22:27 Ответить
Ну можливість терактів підготовлених іранськими спецслужбами не нульова, це єдине чим іранці можуть дістати територію США. 🤔
12.03.2026 23:05 Ответить
 
 