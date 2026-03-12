Белый дом опроверг сообщения об угрозе со стороны Ирана для Калифорнии
В Белом доме категорически опровергли сообщение ABC News о возможных иранских атаках на Калифорнию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт. Она назвала новость "ложной" и призвала СМИ отозвать ее, отметив, что она основана на непроверенной информации.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил, что штат готов к любым чрезвычайным ситуациям и координирует действия со службами безопасности для отслеживания потенциальных угроз.
Заявления Белого дома
Пресс-секретарь подчеркнула, что никакой угрозы со стороны Ирана для США в настоящее время не существует и не существовало:
"ДЛЯ ЯСНОСТИ: никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует и никогда не было", — написала Кэролайн Левитт в соцсети X.
По ее словам, публикация ABC News основана только на одной непроверенной наводке и не соответствует действительности.
Бдительность в отношении других угроз
- Ранее ABC Newsнаписало, что ФБР сообщило полиции Калифорнии о потенциальных угрозах со стороны Ирана. Кроме того, американские разведчики отслеживают использование дронов мексиканскими наркокартелями и возможность применения этой технологии для атак на войска и персонал США у границы с Мексикой.
- Губернатор Ньюсом подчеркнул, что власти штата координируют свои действия со службами безопасности и разведки для защиты граждан.
