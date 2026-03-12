США перебросили часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток
Соединенные Штаты переместили часть систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток на фоне войны с Ираном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич сообщил об этом во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил.
По его словам, некоторые средства противовоздушной обороны Европейского командования были использованы для защиты союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря.
Во время слушаний сенатор Ангус Кинг уточнил, означает ли это, что системы ПВО были переброшены на Ближний Восток из-за текущего конфликта.
Гринкевич подтвердил эту информацию, ответив, что перемещение систем произошло именно в связи с ситуацией в регионе.
