Новости Удары США по Ирану
США перебросили часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

Соединенные Штаты переместили часть систем противовоздушной обороны из Европы на Ближний Восток на фоне войны с Ираном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

Главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе Алексус Гринкевич сообщил об этом во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил.

По его словам, некоторые средства противовоздушной обороны Европейского командования были использованы для защиты союзников по НАТО в восточной части Средиземного моря.

Во время слушаний сенатор Ангус Кинг уточнил, означает ли это, что системы ПВО были переброшены на Ближний Восток из-за текущего конфликта.

Гринкевич подтвердил эту информацию, ответив, что перемещение систем произошло именно в связи с ситуацией в регионе.

+2
Так їх же Україна прикриває і при цьому рудий чорт каже що у Зеленського (мається на увазі Україну) немає козирів
показать весь комментарий
12.03.2026 18:00
+1
А останні , по Ірану , запустять оператори українські ...
показать весь комментарий
12.03.2026 18:05
+1
А якби ще Сосія полізла з північнокорейцями на Європу і Китай на Тайланд всі одночасно? Оце була б велика срака для Нати і для сша. Так що і Європа і сша повинні Україну в жопу лизати за те що вона розбила армію рашистів і спутала Вісі Зла всі карти. А Х'уйло разом з іншими своїми союзничками саме і збирались всім кагалом напасти на західну цивілізацію. Тільки Х'уйло поспішило і думало що по швидкому захопить Україну і вже в складі з українцями піде в великий похід на Європу
показать весь комментарий
12.03.2026 18:31
Так їх же Україна прикриває і при цьому рудий чорт каже що у Зеленського (мається на увазі Україну) немає козирів
показать весь комментарий
12.03.2026 18:00
Зеленський: Перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори
показать весь комментарий
12.03.2026 18:02
А останні , по Ірану , запустять оператори українські ...
показать весь комментарий
12.03.2026 18:05
Это не поможет! Ваши Джваелини, Эскалибуры и другие няшки обосрались ! Война нерешла на другой тактический уровень который вы просрали!
показать весь комментарий
12.03.2026 18:04
Какого хера Хок на заставке? Не плохой комплекс 50 годов!
показать весь комментарий
12.03.2026 18:05
в нас він хороший
показать весь комментарий
12.03.2026 18:07
Он комплекс выполняющий свои функции! Хороший или плохой судить может только офицер его эксплуатирующий!
показать весь комментарий
12.03.2026 18:10
Тому що для збиття Шахедів якраз.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:41
але ж трамп вже всіх переміг, перемога в ірані ось-ось?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:07
показать весь комментарий
12.03.2026 18:09
Були не готові шо Іран буде так їбошити у відповідь - планували авіацією подавити іх точки - але гори - все не виб"єш
показать весь комментарий
12.03.2026 18:11
А якби ще Сосія полізла з північнокорейцями на Європу і Китай на Тайланд всі одночасно? Оце була б велика срака для Нати і для сша. Так що і Європа і сша повинні Україну в жопу лизати за те що вона розбила армію рашистів і спутала Вісі Зла всі карти. А Х'уйло разом з іншими своїми союзничками саме і збирались всім кагалом напасти на західну цивілізацію. Тільки Х'уйло поспішило і думало що по швидкому захопить Україну і вже в складі з українцями піде в великий похід на Європу
показать весь комментарий
12.03.2026 18:31
По-союзницьки(
показать весь комментарий
12.03.2026 18:33
 
 