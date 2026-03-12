США перекинули частину систем ППО з Європи на Близький Схід

Сполучені Штати перемістили частину систем протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід на тлі війни з Іраном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

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Головнокомандувач Збройних сил США в Європі Алексус Гринкевич повідомив про це під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.

За його словами, деякі засоби протиповітряної оборони Європейського командування були використані для захисту союзників по НАТО у східній частині Середземного моря.

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Під час слухань сенатор Ангус Кінг уточнив, чи означає це, що системи ППО були перекинуті на Близький Схід через поточний конфлікт.

Гринкевич підтвердив цю інформацію, відповівши, що переміщення систем відбулося саме у зв’язку з ситуацією в регіоні.

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