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Новини Операція США проти Ірану
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США перекинули частину систем ППО з Європи на Близький Схід

ППО США

Сполучені Штати перемістили частину систем протиповітряної оборони з Європи на Близький Схід на тлі війни з Іраном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

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Головнокомандувач Збройних сил США в Європі Алексус Гринкевич повідомив про це під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.

За його словами, деякі засоби протиповітряної оборони Європейського командування були використані для захисту союзників по НАТО у східній частині Середземного моря.

Читайте: Перший тиждень війни в Ірані обійшовся для США у понад $11 мільярдів, – AP

Під час слухань сенатор Ангус Кінг уточнив, чи означає це, що системи ППО були перекинуті на Близький Схід через поточний конфлікт.

Гринкевич підтвердив цю інформацію, відповівши, що переміщення систем відбулося саме у зв’язку з ситуацією в регіоні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари США по авіації Ірану: "Режим день у день втрачає повітряні можливості". ВIДЕО

Автор: 

Іран (3515) ППО (4190) США (26770) Близький Схід (350)
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Топ коментарі
+3
Так їх же Україна прикриває і при цьому рудий чорт каже що у Зеленського (мається на увазі Україну) немає козирів
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12.03.2026 18:00 Відповісти
+2
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12.03.2026 18:09 Відповісти
+1
А останні , по Ірану , запустять оператори українські ...
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12.03.2026 18:05 Відповісти
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Так їх же Україна прикриває і при цьому рудий чорт каже що у Зеленського (мається на увазі Україну) немає козирів
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12.03.2026 18:00 Відповісти
Зеленський: Перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори
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12.03.2026 18:02 Відповісти
А останні , по Ірану , запустять оператори українські ...
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12.03.2026 18:05 Відповісти
Это не поможет! Ваши Джваелини, Эскалибуры и другие няшки обосрались ! Война нерешла на другой тактический уровень который вы просрали!
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12.03.2026 18:04 Відповісти
Какого хера Хок на заставке? Не плохой комплекс 50 годов!
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12.03.2026 18:05 Відповісти
в нас він хороший
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12.03.2026 18:07 Відповісти
Он комплекс выполняющий свои функции! Хороший или плохой судить может только офицер его эксплуатирующий!
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12.03.2026 18:10 Відповісти
Тому що для збиття Шахедів якраз.
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12.03.2026 18:41 Відповісти
але ж трамп вже всіх переміг, перемога в ірані ось-ось?
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12.03.2026 18:07 Відповісти
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12.03.2026 18:09 Відповісти
Були не готові шо Іран буде так їбошити у відповідь - планували авіацією подавити іх точки - але гори - все не виб"єш
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12.03.2026 18:11 Відповісти
А якби ще Сосія полізла з північнокорейцями на Європу і Китай на Тайланд всі одночасно? Оце була б велика срака для Нати і для сша. Так що і Європа і сша повинні Україну в жопу лизати за те що вона розбила армію рашистів і спутала Вісі Зла всі карти. А Х'уйло разом з іншими своїми союзничками саме і збирались всім кагалом напасти на західну цивілізацію. Тільки Х'уйло поспішило і думало що по швидкому захопить Україну і вже в складі з українцями піде в великий похід на Європу
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12.03.2026 18:31 Відповісти
По-союзницьки(
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12.03.2026 18:33 Відповісти
Кадри пересування цілої батареї ПРО THAAD у Південній Кореї

https://streamable.com/ymnvsf

США дійсно вирішили перекинути усі свої основні сили ППО на Близький Схід з Південної Кореї.

Попри офіційну заяву ВПС США, це перше візуальне підтвердження пересування системи протиракетної оборони THAAD, яка здатна перехоплювати балістичні та МБР у ближньому космосі.
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12.03.2026 19:27 Відповісти
 
 