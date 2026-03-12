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Новини Безпека США
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Білий дім спростував повідомлення про загрозу з боку Ірану для Каліфорнії

Керолайн Левітт про загрози для США

У Білому домі категорично спростували повідомлення ABC News про можливі іранські атаки на Каліфорнію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прессекретарки адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт. Вона назвала новину "неправдивою" та закликала медіа відкликати її, зазначивши, що вона ґрунтується на неперевіреній інформації.

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Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підтвердив, що штат готовий до будь-яких надзвичайних ситуацій та координує дії зі службами безпеки для відстеження потенційних загроз.

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Заяви Білого дому

Прессекретарка наголосила, що жодної загрози з боку Ірану для США наразі не існує і не існувало:

"ДЛЯ ЧІТКОСТІ: жодної такої загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує, і ніколи не було", — написала Керолайн Левітт у соцмережі X.

За її словами, публікація ABC News базується лише на одній неперевіреній наводці та не відповідає дійсності.

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Пильність щодо інших загроз

  • Раніше ABC News написало, що ФБР повідомило поліцію Каліфорнії про потенційні загрози з боку Ірану. Крім того, американські розвідники відстежують використання дронів мексиканськими наркокартелями та можливість застосування цієї технології для атак на війська та персонал США біля кордону з Мексикою.
  • Губернатор Ньюсом наголосив, що влада штату координує свої дії зі службами безпеки та розвідки для захисту громадян.

Автор: 

Іран (3515) Каліфорнія (33) США (26787) атака (1658) Трамп Дональд (8985) Левітт Керолайн (71)
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Между ними океан.
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12.03.2026 21:45 Відповісти
Там вже синка аятоли ніби покоцали трохи

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12.03.2026 21:51 Відповісти
В травні - всі на шашлики барбекю
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12.03.2026 21:55 Відповісти
Їй би піськова вуса....
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12.03.2026 21:58 Відповісти
Мапу свiту хтось бачiв там на АБС?
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12.03.2026 22:27 Відповісти
Ну можливість терактів підготовлених іранськими спецслужбами не нульова, це єдине чим іранці можуть дістати територію США. 🤔
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12.03.2026 23:05 Відповісти
Іран на чемпіонаті світу з футболу мав би грати якраз в Лос-Анжелесі (але, як відомо, відмовився від участі)
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13.03.2026 00:25 Відповісти
https://news.liga.net/ua/politics/news/tramp-na-tli-viyny-zbirna-iranu-zaproshena-na-chs-z-futbolu-2026-ale-pereymaius-za-sportsmeniv Президент США Дональд Трампу своїй соцмережі Truth Social написав, що збірна Ірану з футболу зможе взяти участь у Чемпіонаті світу 2026 року, проте їхня присутність на мундіалі буде недоречною "заради їхнього власного життя і безпеки".
"Національна збірна Ірану з футболу запрошується на Чемпіонат світу. Я буду радий бачити збірну Ірану з футболу на Чемпіонаті світу, але я дійсно не вважаю доречною їх присутність там заради їхнього власного життя і безпеки".
Напередодні міністр спорту Ісламської Республіки Ахмад Доньямалі заявив, що його країна не може брати участь у ЧС після того, як співорганізатор змагань США разом з Ізраїлем завдали повітряних ударів по ній. Іранський чиновник заявляв, що Тегеран "за жодних обставин" не може брати участь у Чемпіонаті, оскільки Штати вбили попереднього "верховного лідера" (аятолу) іранського режиму Алі Хаменеї.
Чемпіонат світу з футболу за участю 48 команд пройде в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня, при цьому матчі Ірану, який мав грати в одній групі з Бельгією, Єгиптом та Новою Зеландією - заплановані в Лос-Анджелесі та Сіетлі. Офіційної заяви Ірану до ФІФА з відмовою від участі в турнірі поки що не було.
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13.03.2026 00:42 Відповісти
 
 