Білий дім спростував повідомлення про загрозу з боку Ірану для Каліфорнії

У Білому домі категорично спростували повідомлення ABC News про можливі іранські атаки на Каліфорнію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прессекретарки адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт. Вона назвала новину "неправдивою" та закликала медіа відкликати її, зазначивши, що вона ґрунтується на неперевіреній інформації.

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Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підтвердив, що штат готовий до будь-яких надзвичайних ситуацій та координує дії зі службами безпеки для відстеження потенційних загроз.

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Заяви Білого дому

Прессекретарка наголосила, що жодної загрози з боку Ірану для США наразі не існує і не існувало:

"ДЛЯ ЧІТКОСТІ: жодної такої загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує, і ніколи не було", — написала Керолайн Левітт у соцмережі X.

За її словами, публікація ABC News базується лише на одній неперевіреній наводці та не відповідає дійсності.

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Пильність щодо інших загроз