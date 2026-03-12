Білий дім спростував повідомлення про загрозу з боку Ірану для Каліфорнії
У Білому домі категорично спростували повідомлення ABC News про можливі іранські атаки на Каліфорнію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві прессекретарки адміністрації Дональда Трампа Керолайн Левітт. Вона назвала новину "неправдивою" та закликала медіа відкликати її, зазначивши, що вона ґрунтується на неперевіреній інформації.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підтвердив, що штат готовий до будь-яких надзвичайних ситуацій та координує дії зі службами безпеки для відстеження потенційних загроз.
Заяви Білого дому
Прессекретарка наголосила, що жодної загрози з боку Ірану для США наразі не існує і не існувало:
"ДЛЯ ЧІТКОСТІ: жодної такої загрози з боку Ірану для нашої батьківщини не існує, і ніколи не було", — написала Керолайн Левітт у соцмережі X.
За її словами, публікація ABC News базується лише на одній неперевіреній наводці та не відповідає дійсності.
Пильність щодо інших загроз
- Раніше ABC News написало, що ФБР повідомило поліцію Каліфорнії про потенційні загрози з боку Ірану. Крім того, американські розвідники відстежують використання дронів мексиканськими наркокартелями та можливість застосування цієї технології для атак на війська та персонал США біля кордону з Мексикою.
- Губернатор Ньюсом наголосив, що влада штату координує свої дії зі службами безпеки та розвідки для захисту громадян.
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"Національна збірна Ірану з футболу запрошується на Чемпіонат світу. Я буду радий бачити збірну Ірану з футболу на Чемпіонаті світу, але я дійсно не вважаю доречною їх присутність там заради їхнього власного життя і безпеки".
Напередодні міністр спорту Ісламської Республіки Ахмад Доньямалі заявив, що його країна не може брати участь у ЧС після того, як співорганізатор змагань США разом з Ізраїлем завдали повітряних ударів по ній. Іранський чиновник заявляв, що Тегеран "за жодних обставин" не може брати участь у Чемпіонаті, оскільки Штати вбили попереднього "верховного лідера" (аятолу) іранського режиму Алі Хаменеї.
Чемпіонат світу з футболу за участю 48 команд пройде в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня, при цьому матчі Ірану, який мав грати в одній групі з Бельгією, Єгиптом та Новою Зеландією - заплановані в Лос-Анджелесі та Сіетлі. Офіційної заяви Ірану до ФІФА з відмовою від участі в турнірі поки що не було.