Коли ціни на нафту зростають, США заробляють "багато грошей", - Трамп
Президент США Дональд Трамп переконаний, що Штати лише виграють від зростання цін на енергоносії у світі, хоча його пріоритетом є стримування Ірану від отримання ядерної зброї.
Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Американський лідер зазначив, що Сполучені Штати є найбільшим виробником нафти у світі.
"Тому коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо багато грошей", - заявив Трамп.
Водночас політик додав, що як президент США має набагато більший інтерес до "зупинення злої імперії, Ірану, від отримання ядерної зброї та знищення Близького Сходу і, фактично, всього світу".
Зростання цін на нафту
- Зазначимо, що ціни на нафту і природний газ різко зросли, оскільки іранський режим посилив атаки на судноплавство й енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході, особливо вздовж Ормузької протоки, ключової водної артерії, по якій транспортується 20% світових поставок сирої нафти.
- Ф’ючерси на нафту Brent зросли на $8,54, або 9,28 %, до $100,52 за барель станом на 03:54 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $7,22, або 8,28 %, до $94,47 за барель.
Топ коментарі
+31 ятутсовсемрядом
показати весь коментар12.03.2026 18:24 Відповісти Посилання
+26 Грицько Добрий
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+25 Денис Шевченко #579576
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У Дніпрі $1.65. Живи тепер з цим якось.
Це відео дуже яскраво іллюструє поточну сітуацію:
https://youtu.be/It1hmcoZa5U?si=XRhamEWt7DqtQOmL Американські ВОДІЇ ледь не прокльони сиплять на ТРАМПА! ЦІНИ на ЗАПРАВКАХ
що пан пропонує? вбитися об рашку?
коли рубль падає - це добре. ми ж нафту продаємо за долари, а так за долар отримаємо більше рублів, і це добре для бюджету
ну один в один
ну мав би іран ядерку, і? в чому проблема? ізраїль вони би не атакували, бо ті теж мають ядерку.
- окупація Куби тоді розпочнеться !
Знатно він макнув мордою в гавно своїх "партнерів" на Близькому Сході підтримавши атаки Ірану по нафтопереробним заводам та родовищам
трубахиталась світова економіка .
Якщо все сходить з рук то чому не можна ?)))
Хоча в його заяві є певна надія, він не буде знімати санкції з прямого конкурента.
на провал на промежуточных выборах
скажи про це фермеру Техаса
на заправках всім роздають постери з цитатами, чи тільки тим, хто голосував за трампа?
Мы говорим ленин , подразумевая партия
сьогодні про додіка та США десь так