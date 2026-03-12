Коли ціни на нафту зростають, США заробляють "багато грошей", - Трамп

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Штати лише виграють від зростання цін на енергоносії у світі, хоча його пріоритетом є стримування Ірану від отримання ядерної зброї.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Американський лідер зазначив, що Сполучені Штати є найбільшим виробником нафти у світі.

"Тому коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо багато грошей", - заявив Трамп.

Водночас політик додав, що як президент США має набагато більший інтерес до "зупинення злої імперії, Ірану, від отримання ядерної зброї та знищення Близького Сходу і, фактично, всього світу".

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Зростання цін на нафту

Зазначимо, що ціни на нафту і природний газ різко зросли, оскільки іранський режим посилив атаки на судноплавство й енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході, особливо вздовж Ормузької протоки, ключової водної артерії, по якій транспортується 20% світових поставок сирої нафти.

Ф’ючерси на нафту Brent зросли на $8,54, або 9,28 %, до $100,52 за барель станом на 03:54 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $7,22, або 8,28 %, до $94,47 за барель.

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