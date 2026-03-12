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Новини Ціна на нафту Операція США проти Ірану
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Коли ціни на нафту зростають, США заробляють "багато грошей", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп переконаний, що Штати лише виграють від зростання цін на енергоносії у світі, хоча його пріоритетом є стримування Ірану від отримання ядерної зброї.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Американський лідер зазначив, що Сполучені Штати є найбільшим виробником нафти у світі.

"Тому коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо багато грошей", - заявив Трамп.

Водночас політик додав, що як президент США має набагато більший інтерес до "зупинення злої імперії, Ірану, від отримання ядерної зброї та знищення Близького Сходу і, фактично, всього світу".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стримування цін на нафту: США вивільнять 172 млн барелів зі стратегічного резерву

Трамп

Зростання цін на нафту

  • Зазначимо, що ціни на нафту і природний газ різко зросли, оскільки іранський режим посилив атаки на судноплавство й енергетичну інфраструктуру на Близькому Сході, особливо вздовж Ормузької протоки, ключової водної артерії, по якій транспортується 20% світових поставок сирої нафти.
  • Ф’ючерси на нафту Brent зросли на $8,54, або 9,28 %, до $100,52 за барель станом на 03:54 за Гринвічем. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на $7,22, або 8,28 %, до $94,47 за барель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив про практичну перемогу над Іраном

Автор: 

Іран (3515) нафта (6625) США (26770) Трамп Дональд (8969)
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Топ коментарі
+31
ібать поц
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12.03.2026 18:24 Відповісти
+26
Ну і свого ж дружбана ***** теж має на увазі, ***** руда...
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12.03.2026 18:25 Відповісти
+25
Цікаво, а реднекі (основні виборці) вкурсі цього?
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12.03.2026 18:24 Відповісти
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12.03.2026 18:24 Відповісти
рідкісна безпринципна гидота!
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12.03.2026 19:27 Відповісти
Цікаво, а реднекі (основні виборці) вкурсі цього?
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12.03.2026 18:24 Відповісти
Мдє, вони ж свої пікапи, які жеруть неміряно, напевно ж запоавляють і радіють з цін на пальне. Може ще й свій вибір знадують...
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12.03.2026 18:32 Відповісти
Ціна бензину в Техасі $0.75.
У Дніпрі $1.65. Живи тепер з цим якось.
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12.03.2026 19:12 Відповісти
А у Кувейті $0.28. Нехай тебе жаба задавить , техасцю . Питання не у ціні , а у її зростанні . Якщо вона буде рости і у США , то плювати якою стане - вона росте коли трумп обіцяв зворотне .
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12.03.2026 20:15 Відповісти
Ну тримають вони ціну на бензин, який їм все одно продавати санкції не дозволяють. Подивись на ціни електронні пристрої сі на ******* європейські автомобілі. Та навіть на китайські подивись у порівнянні с Китаєм. Навіть грёбаньій УАЗ по офіційному курсу вдвічі подорожчав порівняно з 2013 роком.
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12.03.2026 21:10 Відповісти
Ну вот зайти и посмотри на цены) Даже с параллельным импортом цены иногда дешевле чем у нас у официалов. Новая Октавия там стоит миллион гривен на наши. У нас 1,2 млн.
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12.03.2026 21:53 Відповісти
Уяви собі що нам заборонено експортувати соняшникову олію в Євросоюз. Буде вона дешевша молока. При тому що калорійність там дуже велика і процент жьіров у маслі запредєльний. Скільки ти тієї олії созжреш? А мільярдів збитків в бюджет не дочекаюся всі!
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12.03.2026 21:15 Відповісти
Так реднекі і хіллбіллі якраз за штатів багатих на нафту. З якої вони отримують пособіє. І пікапів в них небагато. Бо сільським господарством давно займаються великі корпорації. А ця американська еліта живе в халупах або трейлерах без машин. Ходе бухати пішки, а у гості їздять автобусом. Який теж субсідується штатом.
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12.03.2026 18:50 Відповісти
і ШО
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12.03.2026 19:47 Відповісти
То що реднекам дорога нафта на користь.
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12.03.2026 20:09 Відповісти
Як саме - вони власники акцій нафтовидобувних компаній США ?
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12.03.2026 20:16 Відповісти
Як саме читати надо вміти. Одержують допомогу на проживання від штату і багато супсіліёв на транспорт, охорону здоровʼя і так далі.
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12.03.2026 21:05 Відповісти
Тобто , штат їм цього не робить коли нафта дешевша ? Чим ти затягуєшся що так знатно штирить ?
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13.03.2026 01:00 Відповісти
Ну і свого ж дружбана ***** теж має на увазі, ***** руда...
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12.03.2026 18:25 Відповісти
Тоді чого в США ростуть ціни на бензин? - економіст ****
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12.03.2026 18:27 Відповісти
Ну, так донні ж на цьому заробляє, а Америка це - він. Що незрозуміло?
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12.03.2026 18:29 Відповісти
Он же про себя и своих друзей говорил, а не граждан Америки.
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12.03.2026 18:38 Відповісти
І Ви абсолютно праві ,У грудні 2025 року середня ціна була десь $2.89 за галон. У лютому 2026 почала поступово зростати. Ситуація кардинально змінилася на початку березня 2026 року після ескалації конфлікту: Лише за перший тиждень після початку бойових дій середня ціна зросла на 48 центів за галон. А вже станом на середину березня 2026 року національна середня ціна піднялася до $3.58 за галон (зростання на 22% за місяць). А в тому місці де я живу ,середня ціна на звичайний бензин (Regular) вже становить приблизно $3,72 за галон. Це відповідає приблизно $0,98 за літр. І цей рудий телепень не розуміє простих речей які розуміє навіть кожна бабуся на ринку - подорожчання бензину і дізелю невідмінно тягне за собою і ріст усіх цін у магазинах. І американці це вже відчули і побачили. Дорожчає не тільки паливо а і ростуть ціни на продукти..... І про яке тоді покращення для США це мудило бельмоче? Недарма свого часу навіть і його мати визнавала що він ідіот, і сподівалася що він ніколи не ввійде у велику політику - бо то буде лихо і біда ....
Це відео дуже яскраво іллюструє поточну сітуацію:
https://youtu.be/It1hmcoZa5U?si=XRhamEWt7DqtQOmL Американські ВОДІЇ ледь не прокльони сиплять на ТРАМПА! ЦІНИ на ЗАПРАВКАХ
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12.03.2026 19:15 Відповісти
одним словом - Барига. і тут без виключень, як казав Рузвельт, а можу і не він, але так і є.
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12.03.2026 18:29 Відповісти
Ещё больше твой кремлёвский шеф заработает. Конченный педофил трамп!
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12.03.2026 18:31 Відповісти
Ідіот! Це вже не виліковане! Маразм кріпчає!Такого придурка США у сні не бачили,побачили наяву.Трампа необхідно було в психдиспансері закритого типа тримати.
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12.03.2026 18:32 Відповісти
Неа в психдиспансер не візьмуть - він их там збанкрутує
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12.03.2026 19:05 Відповісти
Собственно, а почему идиот? Действительно семья и близкое окружение Трампа на этом офигитительно зарабатывает . Пару дней назад ралли цен было с 90 до 119 и обратно до 85 и это в течении 2 суток. Кто знал о таких движениях заработал ну оооочень хорошо. А то, что американцы увидели на яву, так кто же им доктор? Выбрать Президентом несколько раз обанкротившегося признанного судом мошенника, который совершил попытку гос переворота (которая не удалась по обстоятельствам, не зависящим от него) и это еще, я так понимаю, не все достижения, только для того, чтобы узнать чем закончился скандал Эпштейна (и так и не узнать этого)
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12.03.2026 19:28 Відповісти
дональд довбойобович трамп
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12.03.2026 18:32 Відповісти
Ну по правді кажучи хто щоб не казав але трампон працює на свою країну на її благополуччя, на кого працює зелений ішак це питання, але точно не на Україну..
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12.03.2026 18:32 Відповісти
Фас, фас!
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12.03.2026 18:40 Відповісти
зе вграв українську демографію на багато десятиліть
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12.03.2026 18:45 Відповісти
У Чехословаччині 1938-45 демографія майже не постраджала. Вони просто без бою віддали свою країну агресору...
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12.03.2026 19:50 Відповісти
поганий приклад, бо німеччина тоді звільняла Європу від комуністів та (((інших)))

що пан пропонує? вбитися об рашку?
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12.03.2026 19:55 Відповісти
Хріново те що він трохи прострочений
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12.03.2026 19:26 Відповісти
Мдє, кожен вася - петя, і навпаки: на яку свою країну? Вже б він дійсно впав у повний ізоляціонізм і не мутив воду... в Ормузькій протоці
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12.03.2026 18:38 Відповісти
Пока что у тампакса только отрицательные успехи.
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12.03.2026 18:39 Відповісти
З головою у тебе як, дуже вже розумом трампонутого нагадуєш, правда він наживається, Америка опускається, а ти просто підгавкуєш
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12.03.2026 19:25 Відповісти
Він правий. Тепер, після зґвалтування Венесуели, "примусу до покірності", навіть венесуельська нафта належить Америці.
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12.03.2026 18:38 Відповісти
Факт, США нет експортер нафти. Плюс перепродаж венесуельської.
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12.03.2026 18:39 Відповісти
я ще одного такого діда знаю, котрий на серйозній мармизі розповідав:
коли рубль падає - це добре. ми ж нафту продаємо за долари, а так за долар отримаємо більше рублів, і це добре для бюджету
ну один в один
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12.03.2026 18:40 Відповісти
>Водночас політик додав, що як президент США має набагато більший інтерес до "зупинення злої імперії, Ірану, від отримання ядерної зброї

ну мав би іран ядерку, і? в чому проблема? ізраїль вони би не атакували, бо ті теж мають ядерку.
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12.03.2026 18:43 Відповісти
Это чистуха рыжий полудурок признался как он грабит население Флориды и Невады, Нью-Йорка и Мичигана... правильной дорогой идёте товарищи а когда в сети появятся шалости Трампа а детворой начнётся такая движуха, что мама не горюй...
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12.03.2026 18:44 Відповісти
начнётся такая движуха,
- окупація Куби тоді розпочнеться !
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12.03.2026 18:48 Відповісти
Тогда Трампону понадобится не операция в Кубе а миграция на болота...
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12.03.2026 19:04 Відповісти
Під США Додік має на увазі свою особисту кишеню.
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12.03.2026 18:46 Відповісти
Бо Грейт Егейн.. угу
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12.03.2026 19:49 Відповісти
Все далі схожий за маразмом на *****. Тому санкції на користь та курс долара по відношенню до дерев'яного
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12.03.2026 18:51 Відповісти
Мені теж бекання *****, як аналогія на маразм Трампа пригадалася. Нижче написав.
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12.03.2026 19:51 Відповісти
США заробляють чи Трампа лобісти з нафтової промисловості та *****?
Знатно він макнув мордою в гавно своїх "партнерів" на Близькому Сході підтримавши атаки Ірану по нафтопереробним заводам та родовищам
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12.03.2026 18:54 Відповісти
Та плювати йому на тих "партнерів",головне для цього покидька гроші,а після обстрілів Іраном нафтової інфраструктури сусідів ціна на нафту злетіла,у виграші - тампон,який перед цим проковтнув Венесуелу, путлер,у якого великі проблеми з економікою і все зав'язано на нафті та газі,та ізраіль, у них свої інтереси.
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12.03.2026 22:14 Відповісти
Щоб ти здох разом з путіном ,ти мерзений виродку привів до світової енергетичної кризи, своєю необдуманою авантюрою і допоміг найкривавішому терористу путіну вийти з ізоляції і покращити свій бюджет через зростання цін на нафту.
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12.03.2026 18:55 Відповісти
Рудий покидьок з родиною скупив на всі фьючерси на нафту,а другої днини атакував Іран))Який великий трейдер)Це інсайдерська змова називається,а що йому зробиш він же пам'ятник)
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12.03.2026 19:07 Відповісти
Таке саме він робив з тарифами, від яких труба хиталась світова економіка .
Якщо все сходить з рук то чому не можна ?)))
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12.03.2026 19:50 Відповісти
Потім ,коли ціни зростуть до свого максимуму,ця ж шайка виставить шорти,а на другий день рудий покидьок оголосить ,що перемога,нафта йде без перешкод і вся ця банда заробить ще більше на падінні цін.Так роблять гроші не встаючи зза столу,але прості люди не можуть так торгувати ,бо коли до них новина дійде,то вже пізно до школи(((
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12.03.2026 19:09 Відповісти
"Дайте мне его за горло подержать!" (с.)
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12.03.2026 19:13 Відповісти
Він далбайоб, всю свою передвиборну компанію він якраз вибудував на тому що поверне період дешевої нафти. Майже весь 25 рік він казав що ціни на нафту впадуть і це буде добре для США і американців.

Хоча в його заяві є певна надія, він не буде знімати санкції з прямого конкурента.
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12.03.2026 19:14 Відповісти
Це тупе мудило все-таки доведе світ до глобальної кризи. Що не зробить - все через сраку.
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12.03.2026 19:16 Відповісти
Ми з володію ху...лом добре у війну живемо, і на нафті наживемося і друзям своїм допоможемо.
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12.03.2026 19:17 Відповісти
Он уже не скрывает , что он работает на кого то. Только не на Америку. Все прекрасно знают кому выгодно повышение цены на нефть. Краснеет со стороны Нового света. Все будет Украина! Слава Украине!
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12.03.2026 19:20 Відповісти
он решил поменять помощь израилю потому что зять надавил
на провал на промежуточных выборах
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12.03.2026 19:22 Відповісти
не так багато лишилося йому заробляти, 2.5 роки і нах до біса
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12.03.2026 19:27 Відповісти
Ага. Особливо, коли виборці Трампа охрініють від цін на заправках. А це єдине, що вони розуміють про "добре" і "погано".
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12.03.2026 19:29 Відповісти
Скаже що то Порох і Байден змову світову уттворили - сцяти у під'їздах назло Великій Америці
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12.03.2026 19:52 Відповісти
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12.03.2026 20:26 Відповісти
Дід вже в дємєнціі: тобто скільки економіка сша втрачає від різких підвищень на гсм він не вкурсі
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12.03.2026 19:34 Відповісти
«Если рубль упал на треть, то доходы только выросли. Раньше за доллар давали 30 рублей, а теперь 45. Бюджет только вырос. Это нам выгодно» - экономическая школа *****.
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12.03.2026 19:47 Відповісти
Ти порахуй скільки ти вгаратав у цю кампанію.
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12.03.2026 20:41 Відповісти
Коли вже подавився тими грошима, вже і так однією ногою стоїш на краю могили!
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12.03.2026 21:06 Відповісти
Колись такий самий експерд (брат по розуму Дональда) всерйоз щось подібне https://www.youtube.com/watch?v=4W8txeV7Ajs розказував про пиломатеріали.
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12.03.2026 21:24 Відповісти
Два дебіла-це вже сила.Навчався в одному закладі з недофюрером. Той говорив,зниження курсу рубля то добре,буде більше рублів.
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12.03.2026 21:24 Відповісти
Трампобіл
скажи про це фермеру Техаса
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12.03.2026 21:31 Відповісти
"коли ціни на нафту зростають, ми заробляємо багато грошей"

на заправках всім роздають постери з цитатами, чи тільки тим, хто голосував за трампа?
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12.03.2026 21:39 Відповісти
Хто пам'ятає:

Мы говорим ленин , подразумевая партия

сьогодні про додіка та США десь так
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12.03.2026 21:48 Відповісти
Ну он не врёт в принципе. Как это простых реднеков касается вопрос другой. )Ну он им и не воевать обещал. А теперь Иран бомбит..... второй раз.... за год.
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12.03.2026 21:59 Відповісти
Цей дурень визнав що він почав війну заради грошей, коли воно ними вдавиться…
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12.03.2026 22:41 Відповісти
 
 