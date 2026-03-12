Когда цены на нефть растут, США зарабатывают "много денег", - Трамп

Президент США Дональд Трамп убежден, что Штаты только выиграют от роста цен на энергоносители в мире, хотя его приоритетом является сдерживание Ирана от получения ядерного оружия.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Как комментирует?

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти в мире.

"Поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", - заявил Трамп.

В то же время политик добавил, что как президент США имеет гораздо больший интерес к "остановке злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, фактически, всего мира".

Рост цен на нефть

Отметим, что цены на нефть и природный газ резко выросли, поскольку иранский режим усилил атаки на судоходство и энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, особенно вдоль Ормузского пролива, ключевой водной артерии, по которой транспортируется 20% мировых поставок сырой нефти.

Фьючерсы на нефть Brent выросли на $8,54, или 9,28 %, до $100,52 за баррель по состоянию на 03:54 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $7,22, или 8,28 %, до $94,47 за баррель.

