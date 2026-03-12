Когда цены на нефть растут, США зарабатывают "много денег", - Трамп
Президент США Дональд Трамп убежден, что Штаты только выиграют от роста цен на энергоносители в мире, хотя его приоритетом является сдерживание Ирана от получения ядерного оружия.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Как комментирует?
Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти в мире.
"Поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", - заявил Трамп.
В то же время политик добавил, что как президент США имеет гораздо больший интерес к "остановке злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, фактически, всего мира".
Рост цен на нефть
- Отметим, что цены на нефть и природный газ резко выросли, поскольку иранский режим усилил атаки на судоходство и энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, особенно вдоль Ормузского пролива, ключевой водной артерии, по которой транспортируется 20% мировых поставок сырой нефти.
- Фьючерсы на нефть Brent выросли на $8,54, или 9,28 %, до $100,52 за баррель по состоянию на 03:54 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $7,22, или 8,28 %, до $94,47 за баррель.
Топ комментарии
+1 Денис Шевченко #579576
показать весь комментарий12.03.2026 18:24 Ответить Ссылка
+1 Грицько Добрий
показать весь комментарий12.03.2026 18:25 Ответить Ссылка
+1 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий12.03.2026 18:27 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
коли рубль падає - це добре. ми ж нафту продаємо за долари, а так за долар отримаємо більше рублів, і це добре для бюджету
ну один в один
ну мав би іран ядерку, і? в чому проблема? ізраїль вони би не атакували, бо ті теж мають ядерку.
- окупація Куби тоді розпочнеться !