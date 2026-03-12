РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8387 посетителей онлайн
Новости Цена на нефть Удары США по Ирану
947 25

Когда цены на нефть растут, США зарабатывают "много денег", - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп убежден, что Штаты только выиграют от роста цен на энергоносители в мире, хотя его приоритетом является сдерживание Ирана от получения ядерного оружия.

Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Как комментирует?

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим производителем нефти в мире.

"Поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег", - заявил Трамп.

В то же время политик добавил, что как президент США имеет гораздо больший интерес к "остановке злой империи, Ирана, от получения ядерного оружия и уничтожения Ближнего Востока и, фактически, всего мира".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сдерживание цен на нефть: США выпустят 172 млн баррелей из стратегического резерва

Трамп

Рост цен на нефть

  • Отметим, что цены на нефть и природный газ резко выросли, поскольку иранский режим усилил атаки на судоходство и энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке, особенно вдоль Ормузского пролива, ключевой водной артерии, по которой транспортируется 20% мировых поставок сырой нефти.
  • Фьючерсы на нефть Brent выросли на $8,54, или 9,28 %, до $100,52 за баррель по состоянию на 03:54 по Гринвичу. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $7,22, или 8,28 %, до $94,47 за баррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил о практической победе над Ираном

Автор: 

Иран (1010) нефть (461) США (7256) Трамп Дональд (4770)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Цікаво, а реднекі (основні виборці) вкурсі цього?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:24 Ответить
+1
Ну і свого ж дружбана ***** теж має на увазі, ***** руда...
показать весь комментарий
12.03.2026 18:25 Ответить
+1
Тоді чого в США ростуть ціни на бензин? - економіст ****
показать весь комментарий
12.03.2026 18:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ібать поц
показать весь комментарий
12.03.2026 18:24 Ответить
Цікаво, а реднекі (основні виборці) вкурсі цього?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:24 Ответить
Мдє, вони ж свої пікапи, які жеруть неміряно, напевно ж запоавляють і радіють з цін на пальне. Може ще й свій вибір знадують...
показать весь комментарий
12.03.2026 18:32 Ответить
Ну і свого ж дружбана ***** теж має на увазі, ***** руда...
показать весь комментарий
12.03.2026 18:25 Ответить
Тоді чого в США ростуть ціни на бензин? - економіст ****
показать весь комментарий
12.03.2026 18:27 Ответить
Ну, так донні ж на цьому заробляє, а Америка це - він. Що незрозуміло?
показать весь комментарий
12.03.2026 18:29 Ответить
Он же про себя и своих друзей говорил, а не граждан Америки.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:38 Ответить
одним словом - Барига. і тут без виключень, як казав Рузвельт, а можу і не він, але так і є.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:29 Ответить
Ещё больше твой кремлёвский шеф заработает. Конченный педофил трамп!
показать весь комментарий
12.03.2026 18:31 Ответить
Ідіот! Це вже не виліковане! Маразм кріпчає!Такого придурка США у сні не бачили,побачили наяву.Трампа необхідно було в психдиспансері закритого типа тримати.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:32 Ответить
дональд довбойобович трамп
показать весь комментарий
12.03.2026 18:32 Ответить
Ну по правді кажучи хто щоб не казав але трампон працює на свою країну на її благополуччя, на кого працює зелений ішак це питання, але точно не на Україну..
показать весь комментарий
12.03.2026 18:32 Ответить
На кацапів працюють ті , хто тут гавкає на Президента України .
показать весь комментарий
12.03.2026 18:38 Ответить
Фас, фас!
показать весь комментарий
12.03.2026 18:40 Ответить
зе вграв українську демографію на багато десятиліть
показать весь комментарий
12.03.2026 18:45 Ответить
Мдє, кожен вася - петя, і навпаки: на яку свою країну? Вже б він дійсно впав у повний ізоляціонізм і не мутив воду... в Ормузькій протоці
показать весь комментарий
12.03.2026 18:38 Ответить
Пока что у тампакса только отрицательные успехи.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:39 Ответить
Він правий. Тепер, після зґвалтування Венесуели, "примусу до покірності", навіть венесуельська нафта належить Америці.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:38 Ответить
Факт, США нет експортер нафти. Плюс перепродаж венесуельської.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:39 Ответить
я ще одного такого діда знаю, котрий на серйозній мармизі розповідав:
коли рубль падає - це добре. ми ж нафту продаємо за долари, а так за долар отримаємо більше рублів, і це добре для бюджету
ну один в один
показать весь комментарий
12.03.2026 18:40 Ответить
>Водночас політик додав, що як президент США має набагато більший інтерес до "зупинення злої імперії, Ірану, від отримання ядерної зброї

ну мав би іран ядерку, і? в чому проблема? ізраїль вони би не атакували, бо ті теж мають ядерку.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:43 Ответить
Это чистуха рыжий полудурок признался как он грабит население Флориды и Невады, Нью-Йорка и Мичигана... правильной дорогой идёте товарищи а когда в сети появятся шалости Трампа а детворой начнётся такая движуха, что мама не горюй...
показать весь комментарий
12.03.2026 18:44 Ответить
начнётся такая движуха,
- окупація Куби тоді розпочнеться !
показать весь комментарий
12.03.2026 18:48 Ответить
Під США Додік має на увазі свою особисту кишеню.
показать весь комментарий
12.03.2026 18:46 Ответить
 
 