Трамп заявил о практической победе над Ираном
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Кентукки объявил о практической победе в военном конфликте с Ираном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его речи на митинге в ночь на четверг, 12 марта.
По словам Трампа, Соединенным Штатам удалось нанести значительный ущерб иранским вооруженным силам и уничтожить 58 военно-морских кораблей Ирана. При этом он подчеркнул, что американские войска остаются на боевых позициях, чтобы окончательно завершить операцию.
Трамп о победе и дальнейших планах США
"Мы победили. В первый же час все было закончено. Но мы же не хотим уходить раньше, не так ли? Мы должны завершить работу", — сказал президент США.
Он добавил, что цель состоит в том, чтобы избежать ситуаций, когда Соединенным Штатам приходится регулярно возвращаться к военным конфликтам в регионе. Глава Белого дома подчеркнул важность тщательного завершения боевых действий и заверил, что последние действия американских военных нанесли значительный ущерб Ирану.
Оценка результатов и будущие риски
Несмотря на заявление о практической победе, Трамп отметил, что конфликт еще официально не завершен, и американские силы готовы к возможным угрозам в будущем. Президент подчеркнул, что США должны действовать так, чтобы не повторять подобные военные сценарии каждые два-три года.
- К слову, Иран обнародовал кадры подземных туннелей, заполненных военной техникой и морским вооружением. В подземных хранилищах размещены скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.
донні, ти в теорії переміг Іран чи ні ?
ще один, для якого стратегія то є тактика
.
- Тату, а що таке «теоретично»?
Батько: - Ну, як тобі пояснити... Давай розберемо на прикладі. Запитай у мами і своєї жінки, чи переспала б вона з негром за мільйон доларів.
Син запитує маму, та відповідає:
- Ну... Якщо скрутні обставини... Звісно, переспала б!
Запитує у жінки.
- Ну.. Якщо дуже потрібно для сім'ї... Переспала б!
Батько: - Бачиш, синку? Теоретично - ми мільйонери! А практично - у нас на кухні дві *****. (с)
чим швидше вийде, тим краще !
треба ціну на нафту ронять щоб рашка не жиріла
.
однак ціна зростає, нафта піде не за звичними маршрутами.
А потім вошкатися з ним, як з РФ.
І скажіть, хто і навіщо буде доправляти іранський збагачений уран на територію Ізраілю та США?
І чи буде разом з ураном переправлений і золотий запас Ірану?
На основі внутрішніх оцінок витрат, виробництво 1 кг HEU з концентрацією 96% коштувало б Росії приблизно 10 000-12 000 доларів США лише на збагачення, плюс вартість природного урану.
За поточними ринковими ставками, та сама робота з збагачення оцінюється більш ніж у 40 000 доларів США за кг.
Якщо ні, то треба бомбити поки там лише намети та ями не залишаться.
Це якби не є критерієм.
сша тільки так і робить останні десятиліття: корея (частково так і не завоювали), афган (повністю злились), сирія (частково злились), в'єтнам (повністю злились)....
Це частина більш масштабного звільнення 400 млн барелів нафти, узгодженого у середу Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), до складу якого входять 32 країни.
Райт сказав, що звільнення почнеться наступного тижня і займе близько 120 днів, пише Reuters.
Фархан аль-Фартусі, генеральний директор Іракської компанії портів, повідомив CNN, що врятовані члени екіпажу були всі іноземцями, але не надав деталей щодо поранень або пошкодження суден.
Тим часом Іран взяв на себе відповідальність за напад, який спричинив займання двох іноземних нафтових танкерів у територіальних водах Іраку.
Зростання відбулося, незважаючи на те, що країни-члени Міжнародного енергетичного агентства одностайно погодилися раніше в середу випустити рекордні 400 мільйонів барелів нафти на світовий ринок.
Нафта марки Brent, глобальний еталон нафти, коливалася близько 100 доларів за барель пізно ввечері в середу, показавши зростання за день на 8,7%. Тоді як WTI, американський еталон, також підскочила на 8,7% до 94,8 доларів.
1) ті, які рано чи пізно виганяли євреїв
2) ті, які їх навіть і не впускали до себе!
ай-ті спеціалісти ЗСУ з дронного захисту від шахедів вже у країїнах вовчиних офшорних сундуків ...
синочки Трампа ( ну це вже не Байденівський заробляльщик в корумпованій Україні) відкривають власний бізнес з випуску дронів у співпраці зі спеціалістами-дронщиками України,
...й ще багато інформації від Швеця
Умєров вже ж туди помчав - амероукровітьок грьобаний
зять трампа и кенты заработали на биржи
лохи отрымалы новые цены на заправках по всем штатам, раненых и уже гробы пошли.
впк америки освоит еще пару сотен миллиардов
лохи за все заплатят
кагало везде работает одинаково куда их пустили.