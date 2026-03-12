Трамп заявил о практической победе над Ираном

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Кентукки объявил о практической победе в военном конфликте с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его речи на митинге в ночь на четверг, 12 марта.

По словам Трампа, Соединенным Штатам удалось нанести значительный ущерб иранским вооруженным силам и уничтожить 58 военно-морских кораблей Ирана. При этом он подчеркнул, что американские войска остаются на боевых позициях, чтобы окончательно завершить операцию.

Трамп о победе и дальнейших планах США

"Мы победили. В первый же час все было закончено. Но мы же не хотим уходить раньше, не так ли? Мы должны завершить работу", — сказал президент США.

Он добавил, что цель состоит в том, чтобы избежать ситуаций, когда Соединенным Штатам приходится регулярно возвращаться к военным конфликтам в регионе. Глава Белого дома подчеркнул важность тщательного завершения боевых действий и заверил, что последние действия американских военных нанесли значительный ущерб Ирану.

Оценка результатов и будущие риски

Несмотря на заявление о практической победе, Трамп отметил, что конфликт еще официально не завершен, и американские силы готовы к возможным угрозам в будущем. Президент подчеркнул, что США должны действовать так, чтобы не повторять подобные военные сценарии каждые два-три года.