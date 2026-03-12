РУС
3 784 77

Трамп заявил о практической победе над Ираном

Трамп заявил, что США почти победили в Иране

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в штате Кентукки объявил о практической победе в военном конфликте с Ираном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его речи на митинге в ночь на четверг, 12 марта.

По словам Трампа, Соединенным Штатам удалось нанести значительный ущерб иранским вооруженным силам и уничтожить 58 военно-морских кораблей Ирана. При этом он подчеркнул, что американские войска остаются на боевых позициях, чтобы окончательно завершить операцию.

Трамп о победе и дальнейших планах США

"Мы победили. В первый же час все было закончено. Но мы же не хотим уходить раньше, не так ли? Мы должны завершить работу", — сказал президент США.

Он добавил, что цель состоит в том, чтобы избежать ситуаций, когда Соединенным Штатам приходится регулярно возвращаться к военным конфликтам в регионе. Глава Белого дома подчеркнул важность тщательного завершения боевых действий и заверил, что последние действия американских военных нанесли значительный ущерб Ирану.

Оценка результатов и будущие риски

Несмотря на заявление о практической победе, Трамп отметил, что конфликт еще официально не завершен, и американские силы готовы к возможным угрозам в будущем. Президент подчеркнул, что США должны действовать так, чтобы не повторять подобные военные сценарии каждые два-три года.

+12
все йде як я і казав - дуже скоро трамп з цієї афери вийде, бо у нього вибори на носі, оголосить "чудову блискавичну перемогу", і залишить Ізраїль далі трахатись із ще більш злобним муджтабою, який тим більше не відмовиться від створення ядерної зброї.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:04 Ответить
+8
А що так можна було? Кинуло палкою в гніздо шершнів і драпануло. А далі ви їпіться як хочете. Тромб оголосить себе переможцем, присудить або в когось вкраде собі премію миру ібуде розказувати що він зупинив ще 25 воєн
показать весь комментарий
12.03.2026 02:54 Ответить
+6
нам на ту Персію глибоко наср..ть !
чим швидше вийде, тим краще !
треба ціну на нафту ронять щоб рашка не жиріла

.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:08 Ответить
а теоретичну ?
донні, ти в теорії переміг Іран чи ні ?

ще один, для якого стратегія то є тактика

.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:03 Ответить
про практологічну мабуть, тобто - все через ... Іздєржкі перекладу
показать весь комментарий
12.03.2026 02:55 Ответить
И в чем Рыжий не прав? Посмотрите на Америку сейчас и посмотрите на Иран. Иран просто разхерачили в пух и прах. Это если бы Кличко вышел в ринг с зеленским. Зеленский может быть остался бы жив,.. вот так сейчас Иран, как Зеленский в ринге
показать весь комментарий
12.03.2026 05:56 Ответить
Херачили да недохерачили. Свистит ржавый,как дышит. До полной победы ему как до Луны пешком.
показать весь комментарий
12.03.2026 08:41 Ответить
Сидять за чаокю син з батьком. Син запитує:
- Тату, а що таке «теоретично»?
Батько: - Ну, як тобі пояснити... Давай розберемо на прикладі. Запитай у мами і своєї жінки, чи переспала б вона з негром за мільйон доларів.
Син запитує маму, та відповідає:
- Ну... Якщо скрутні обставини... Звісно, ​​переспала б!
Запитує у жінки.
- Ну.. Якщо дуже потрібно для сім'ї... Переспала б!
Батько: - Бачиш, синку? Теоретично - ми мільйонери! А практично - у нас на кухні дві *****. (с)
показать весь комментарий
12.03.2026 08:11 Ответить
Діда теж питали. Він теж не проти. Про діда забули?
показать весь комментарий
12.03.2026 09:06 Ответить
нам на ту Персію глибоко наср..ть !
чим швидше вийде, тим краще !
треба ціну на нафту ронять щоб рашка не жиріла

.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:08 Ответить
вони поки що з тієї ціни нічого не встигли отримати. Нафти на ринку повно, а ті скачки цін на ф'ючерси з гепами, які ви бачите - то чисто біржеві спекуляції. Тут важливіше, щоб індія не почала знов купляти російську нафту з баражуючих у морі тіньових танкерів через послаблення санкційного режиму.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:17 Ответить
Вона вже почала
показать весь комментарий
12.03.2026 02:42 Ответить
поки що декларації.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:03 Ответить
поки що нічо москалі не урвали, але якщо ситуація з жижою не покращиться протягом тижнів-місяців, то в світу вибору не буде, як випрошувати в москалів жижу по високих цінах, як це вже було і в 2022, і в 2023, і в 2024! І всім було сильно пох на війну в Україні - слали послушно гроші москалям на продовження війни....
показать весь комментарий
12.03.2026 05:49 Ответить
взагалі не бачу ніяких причин для того щоби нафтовий ринок випрошував нафту у рф. Нафти на ринку повно навіть і без рф. Звісно є країни (тіпа угорщини), які попри все не проти купити російську з великим дисконтом, але зараз навіть індійськи переробники відмовляються від неї, бо стабільність постачань для них важливіша.
показать весь комментарий
12.03.2026 06:01 Ответить
загальний баланс може і достатній, з економією.
однак ціна зростає, нафта піде не за звичними маршрутами.
показать весь комментарий
12.03.2026 06:40 Ответить
Але Індія купує російську нафту і буде продовжувати це робити мабуть і після закінчення війни між США і Іраном. Тим країнам, які продавали нафту і газ світу потрібен час на відновлення своєї добичі.
показать весь комментарий
12.03.2026 06:50 Ответить
Вийти то він вийде, а чи винесе в торбі 400 кг. збагаченого урану? Релігійні фанатики, особливо недобиті і переповнені жагою помсти, можуть ту торбу і в штати припхати, а Ізраїль набагато ближче. І тоді 11 вересня буде здаватися "пригодами на свіжому повітрі"...
показать весь комментарий
12.03.2026 02:15 Ответить
з якого дива збагачений уран має опинитись у США?
показать весь комментарий
12.03.2026 02:20 Ответить
Враховуючи те що в Ірані щорічно захищається до 50 докторських дисертацій в галузі ядерної фізики, збагачений уран може перетворитися на повноцінну зброю, яка може бути таємно доправлена до Ізраїлю та США. І застосована тими хто мріє потрапити до мусульманського раю.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:26 Ответить
Щоб не було помсти потрібно було не нападати на Іран всупереч міжнародних законів. Чи може по твоєму українцям також треба про все забути що було крайні 12 років щоб не було помсти?
показать весь комментарий
12.03.2026 02:39 Ответить
Тобто, треба було дати Ірану можливість отримати ЯЗ та знищити Ізраїль.
А потім вошкатися з ним, як з РФ.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:51 Ответить
Це "байка для бідних". Я вже відповідав тобі більш розгорнуто на цю пропагандистську тезу. Якщо коротко то навіть більш упороті режими: російський та північнокорейський не дуже то і зацікавлені використати ЯЗ.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:14 Ответить
Іранський режим набагато більш упоротий, аніж російський та північнокорейський. І вони це щойно довели, добровільно здохнувши заради своїх божевільних ідей.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:46 Ответить
Те ж саме фашист Прутін говорив про українців коли напавши в 2022. Те ж саме говорять ляльки Краснов та Катарський шпіон Бібі напавши всупереч міжнародних законів на Іран.
показать весь комментарий
12.03.2026 04:18 Ответить
Щось мені підказує що Іран більше не буде довго гратися зі збагаченням урану. А просто отримає ЯЗ від тієї ж Сосії і північної кореї готові ядерні боєголовки. Як колись ссср передав ЯЗ голожопим північнокорейцям щоб зупинити сша
показать весь комментарий
12.03.2026 02:57 Ответить
Вони вже його отримали або близько до цього.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:16 Ответить
Корейцям ЯЗ разом з пускововими передала росія.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:18 Ответить
Це не так. Свого часу фахівці з СРСР побудували там реактор і навчали його обслуговувати. Технологіії збагачення урану вони купили у пакистанського вченого. Ну і далі вже шпигунство, якісь свої розробки. Зараз мають близько 100 боєголовок. ЯЗ СРСР та ********* корейцям не передавали і не продавали.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:56 Ответить
Я маю іншу інформацію. Підсказка, Корейські пускові від Тополя м.
показать весь комментарий
12.03.2026 04:11 Ответить
Корейці оголосили себе ядерною державою в 2005 році. Теоретично можливо. Після 1991 продавалось все...
показать весь комментарий
12.03.2026 04:17 Ответить
срср не передавав безпосередньо ядерну зброю Північній Кореї.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:21 Ответить
ну, у Непалі можно взагалі і сотню докторських дисертацій в галузі ядерної фізики намалювати, було би бажання та запит влади.
І скажіть, хто і навіщо буде доправляти іранський збагачений уран на територію Ізраілю та США?
І чи буде разом з ураном переправлений і золотий запас Ірану?
показать весь комментарий
12.03.2026 03:13 Ответить
Іран країна спонсор мусульманського тероризму. Знайдуться багато бажаючих потрапити в рай. До речі, кілограм збагаченого урану коштує від 2 млрд. доларів. То ж якщо уран не вилучать у фанатиків то фанатики його таки використають. Думаю що золотому запасу Ірану нічого не загрожує на відміну від 2000 балістичних ракет які іранці відправили на зберігання в *********. Теоретично у кацапів немає пускових установок до них, але це питання вони можуть вирішити. Вони завжди привласнюють те що їм віддали на зберігання. Це вже сталось з колись з золотим запасом Іспанії і нещодавно з золотим запасом Венесуели. Може ще з кимсь, просто я про це ще не знаю. Впевнений що іранці, які чудово знають з ким мають справу, свій золотий запас до *********у на збереження не вивезли. Стосовно докторських ддисертацій то в Ірані є три науково-лослідницьких центра які безпосередньо займаються ядерною фізикою і їх наукові дослідження, безумовно, не такі просунуті як в США, але спрямовані на дуже "практичні речі" в імя Аллаха.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:45 Ответить
я вам задав конкретне питиання - хто і навіщо буде доправляти іранський збагачений уран на територію Ізраілю та США?
показать весь комментарий
12.03.2026 03:52 Ответить
Мусульманські терористи теоретично зможуть доправити не уран як такий, а готові до використання заряди з метою скоєння терористичних актів і подальшого шантажу. Не впевнений що цьому вдасться запобігти без наземної операції з вилучення збагаченого урану і повної зупинки військової ядерної програми в Ірані. Іранці не тримають всі яйця в одному кошику і тому знайти і вилучити все практично неможливо. Потрібні комплексні заходи в умовах окупації. Трампу потрібна "переможна війна" тут і зараз, а на наслідки навіть за 5-10 років йому плювати бо "дєдушка старий єму всьо равно".
показать весь комментарий
12.03.2026 04:08 Ответить
кидайте дивитись американські бойовики про про контрабанду ядерних зарядів, бо виглядаєте тут щонайменше смішно.
показать весь комментарий
12.03.2026 05:15 Ответить
Компактні заряди розроблялись ще в СРСР...
показать весь комментарий
12.03.2026 07:12 Ответить
Ірану до росії, Катару, Саудівської аравії (де правитель особисто відрубує голови) та ОАЕ ой як далеко. Це і напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 і геноцид в Україні, Судані і Світовий джихад (захоплення спочатку Європи а потім і решти світу). І це далеко не все. Ось вони головні навіть не спонсори а гнізда тароризму та садизму та Сатани.
показать весь комментарий
12.03.2026 04:04 Ответить
Іран може і спонсор мусульманського тероризму, але башні в сша бомбанули все-таки члени королівської сім'ї АРАБІВ, а не персів! І щоб їм віддячити америкоси сьогодні захищають арабів від персів. Та і захищають погано, як ми всі бачимо.... Захищають арабів, які їх вбивали!
показать весь комментарий
12.03.2026 05:45 Ответить
Хоча точна вартість виробництва зброєвого збагаченого урану в Росії (високо збагачений уран або HEU, зазвичай визначається як 90%-96% U-235) є державною таємницею, економічні дані та історичні контракти дозволяють зробити оцінку.
На основі внутрішніх оцінок витрат, виробництво 1 кг HEU з концентрацією 96% коштувало б Росії приблизно 10 000-12 000 доларів США лише на збагачення, плюс вартість природного урану.
За поточними ринковими ставками, та сама робота з збагачення оцінюється більш ніж у 40 000 доларів США за кг.
показать весь комментарий
12.03.2026 06:03 Ответить
Якщо вбомбили Іран у бронзову добу, то так.
Якщо ні, то треба бомбити поки там лише намети та ями не залишаться.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:17 Ответить
Все? Бобік здох? А як дисал, як дисал. Іран схоже іншої думки і навіть не думає закінчувати. Краснов як Прутін відкусив кусок і каже те що було забудь давай знову дружить мишибратя. Схоже на деменцію.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:34 Ответить
Так аятолли можуть бути іншої думки і тоді, коли у них лише кам'яні сокири залишаться.
Це якби не є критерієм.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:53 Ответить
Можливо але для цього ефекту проти такої країни як Іран повинна бути використана ЗМУ. Бажано ядерна або бактеріологічна. Але сумніваюсь що навіть Краснов на це піде. Хоча? Я вже нічому не здивуюся. Краснов може.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:27 Ответить
Для України кращий варіант - це якщо ці два монстра знищать один одного. Але скоріше за все Штати втягнуть в війну багато країн, і знищення чекає на всю ******* "цивілізацію".
показать весь комментарий
12.03.2026 02:45 Ответить
А що так можна було? Кинуло палкою в гніздо шершнів і драпануло. А далі ви їпіться як хочете. Тромб оголосить себе переможцем, присудить або в когось вкраде собі премію миру ібуде розказувати що він зупинив ще 25 воєн
показать весь комментарий
12.03.2026 02:54 Ответить
Зате Краснов на біржі для своїх діток разом з зятьком і Вітьком трохи грошенят намутив. БігДіл.😂
показать весь комментарий
12.03.2026 03:43 Ответить
в смислі???
сша тільки так і робить останні десятиліття: корея (частково так і не завоювали), афган (повністю злились), сирія (частково злились), в'єтнам (повністю злились)....
показать весь комментарий
12.03.2026 05:43 Ответить
США звільнять 172 млн барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни на нафту, які різко зросли через перебої в постачаннях, спричинені війною США та Ізраїлю проти Ірану. Про це рішенння заявив у середу міністр енергетики США Кріс Райт.

Це частина більш масштабного звільнення 400 млн барелів нафти, узгодженого у середу Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), до складу якого входять 32 країни.

Райт сказав, що звільнення почнеться наступного тижня і займе близько 120 днів, пише Reuters.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:55 Ответить
Ізраїльські та американські посадові особи заявляють, що готуються щонайменше до ще двох тижнів ударів по Ірану, пише Axios.
показать весь комментарий
12.03.2026 02:57 Ответить
Керівник компанії портів Іраку повідомив CNN у четвер, що було врятовано 38 членів екіпажу двох іноземних нафтових танкерів, які загорілися в Перській затоці після нападу в територіальних водах Іраку - але принаймні одна людина загинула.
Фархан аль-Фартусі, генеральний директор Іракської компанії портів, повідомив CNN, що врятовані члени екіпажу були всі іноземцями, але не надав деталей щодо поранень або пошкодження суден.

Тим часом Іран взяв на себе відповідальність за напад, який спричинив займання двох іноземних нафтових танкерів у територіальних водах Іраку.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:14 Ответить
B середу ввечері біля південного узбережжя Басри було атаковано два паливні танкери. Іракські чиновники заявили, що два паливні танкери були вражені човнами з вибухівкою у водах поблизу основних маршрутів експорту нафти Іраку.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:20 Ответить
Iraqi Territorial Waters: Two foreign oil tankers, the Maltese-flagged Zefyros and the Marshallese-flagged Safesea Vishnu, were set ablaze after an Iranian boat rigged with explosives struck them.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:28 Ответить
Ціни на нафту знову різко перевищили 100 доларів за барель протягом ночі, через три дні після того, як вони досягли чотирирічного максимуму, оскільки війна США та Ізраїлю з Іраном продовжує мати історичний вплив на світові поставки палива.

Зростання відбулося, незважаючи на те, що країни-члени Міжнародного енергетичного агентства одностайно погодилися раніше в середу випустити рекордні 400 мільйонів барелів нафти на світовий ринок.

Нафта марки Brent, глобальний еталон нафти, коливалася близько 100 доларів за барель пізно ввечері в середу, показавши зростання за день на 8,7%. Тоді як WTI, американський еталон, також підскочила на 8,7% до 94,8 доларів.
показать весь комментарий
12.03.2026 05:29 Ответить
Основна причина нападу Штатів на Іран - це те , що Іран не хоче підпорядковувати свою банківську систему Світовому банку.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:04 Ответить
*****, я не бачу різниці між Ісраїлем і рашкою.Такі ж агресивні уйобки ці нетаньяхи. Сіонізм рівно фашизм рівно рашизм. Нападають завжди першими пвд приводом того, що якби вони не напали, то напали б на них. І чергова жопа для України саме через них. Такі бляха круті за американські бабоси . В Україні сіоністи просто жопу творять , Каломойші, міндічі, зеленські-з тієї ж опери. Не дивно, що раніше в Європі єарейські погроми були. А зараз перебрались на землю обітованну і нема там нікому спокою.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:10 Ответить
всі країни світу діляться на дві категорії:
1) ті, які рано чи пізно виганяли євреїв
2) ті, які їх навіть і не впускали до себе!
показать весь комментарий
12.03.2026 05:40 Ответить
Ще один президент-брехунець.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=q3P-Qc1C3Xo&t=570s

ай-ті спеціалісти ЗСУ з дронного захисту від шахедів вже у країїнах вовчиних офшорних сундуків ...
синочки Трампа ( ну це вже не Байденівський заробляльщик в корумпованій Україні) відкривають власний бізнес з випуску дронів у співпраці зі спеціалістами-дронщиками України,

...й ще багато інформації від Швеця
показать весь комментарий
12.03.2026 03:39 Ответить
Схоже під дією компромату Оманський таки передав сім'ї Краснова не тільки корисні копалини а й українські реально майже безцінні технології здобуті кров'ю. Зятьков і Вітьков будуть раді і отримають новий ящик ікри від куратора Прутіна.
показать весь комментарий
12.03.2026 03:50 Ответить
А я на одне маю надію - може воно там й залишиться , я про зе, й від...беться від України ...
Умєров вже ж туди помчав - амероукровітьок грьобаний
показать весь комментарий
12.03.2026 04:03 Ответить
Такие технологии нужно менять на технологии производства Томагавков, не меньше
показать весь комментарий
12.03.2026 04:02 Ответить
він на власне майбутнє проміняє - чим він гірший гешефтник від пОцанов вітькозятьків ?
показать весь комментарий
12.03.2026 04:08 Ответить
Вот что бы реально решило проблему - небольшой ядерный удар по Ирану.
показать весь комментарий
12.03.2026 04:01 Ответить
Пропонуєш гепнути по "мірняку",недоношений?
показать весь комментарий
12.03.2026 04:26 Ответить
мабуть, саме тому фбр порадило Каліфорнії запасатися поп-корном...
показать весь комментарий
12.03.2026 04:10 Ответить
Більше 7 сотен танкерів заперті в калабані-це і є перемога рудого підара..
показать весь комментарий
12.03.2026 04:21 Ответить
Епштейн з тобою був би не згодний. Рудого не п#дера а п#дофіла так більш конкретно.
показать весь комментарий
12.03.2026 04:29 Ответить
Наш головний шоумен планети знову продемонстрував світу свій унікальний полководницький талан: здатність вигравати війни легким рухом язика не встаючи з свого золотого крісла. Для Доні війна, схоже, остаточно перетворилася на гру в ,,Морський бій'' на задній парті шкільного зошита. Поставив хрестик - вигукнув ,,убив!'' - і пішов у шкільний буфет істи гамбургер і святкувати тріумф. Оголосити про перемогу над країною з 90-мільйонним населенням і горами, просто підірвавши пару складів десь у пустелі дистанційно -це як заявити, що ти підкорив Еверест, подивившись на нього в Google Maps. Справжня перемога -це коли ворог капітулює, а не коли він просто перечікує у бункерах твій черговий твіт, поки ти святкуєш тріумф у прямому ефірі Fox News. Без масштабної наземної операції ,,перемога'' над Іраном існує лише у всесвіті, де Доня -це водночас і Наполеон, і оператор безпілотника, і єдиний глядач власного кіно..... Зараз Доня знову намагається продати світу ,,дистанційну капітуляцію'' як велике досягнення, забуваючи, що справжня війна - це бруд, кров і тисячі солдатів у пустелі, а не гарна інфографіка для виборців....І поки Доня знову малює і записує своі чергові ,,перемоги'' у своєму блокноті, реальність залишається незмінною: без чобіт на землі та реального виснаження противника всі ці заяви - лише яскравий конфетті для передвиборчого мітингу, що не має нічого спільного зі стратегією.....
показать весь комментарий
12.03.2026 05:28 Ответить
цікаво скільки ще раз трампон заявить про "переможну перемогу"? це вже який раз? третій? четвертий?
показать весь комментарий
12.03.2026 05:38 Ответить
Перемога по Трампу це палаючі танкери в протоці і нафтова криза в світі.
показать весь комментарий
12.03.2026 06:12 Ответить
Победун🙃
показать весь комментарий
12.03.2026 06:24 Ответить
Руда потвора не розуміє, що воно накоїло..
показать весь комментарий
12.03.2026 06:55 Ответить
.......
показать весь комментарий
12.03.2026 07:08 Ответить
по фоксньюз быдлу все разжуют
зять трампа и кенты заработали на биржи
лохи отрымалы новые цены на заправках по всем штатам, раненых и уже гробы пошли.
впк америки освоит еще пару сотен миллиардов
лохи за все заплатят

кагало везде работает одинаково куда их пустили.
показать весь комментарий
12.03.2026 07:10 Ответить
"Мы Киев победили за три дня, а потом мы воевали с Нато", яка схожесть в "перемогах" ! ці два довбні наче рідні брати
показать весь комментарий
12.03.2026 07:49 Ответить
 
 