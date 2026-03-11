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Иран показал подземные туннели с беспилотными катерами и противокорабельными ракетами. ВИДЕО
Иран обнародовал кадры подземных туннелей, заполненных военной техникой и морским вооружением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в подземных хранилищах размещены скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.
Отмечается, что демонстрация вооружения состоялась на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что в Иране "практически не осталось целей для атак".
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+38 ALEX SUROVV #593022
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+31 Oleksandr Valovyi
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+24 Герхард
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Підземні катери - 2 шт
Трамп і Нітаняху, просто закохані у ******!!
В якому році (місяці) фільмували?
Тому там є від чого повискувати.
А ставку на м'ясо роблять там, де її більше нема на що робити.
Для цього авіація і існує, а не для краси та попискувань.
Наше щастя, що Роіся така ж калічна, як і ми. Була б у неї така авіація, як у США, шансів у нас був би нуль.
Американці коли воювали самі всі війни програли аборигенам в сандалях і авіація не допомогла. В'єтнам і Афганістан найвідоміші приклади.
Тільки через це.