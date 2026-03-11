Иран показал подземные туннели с беспилотными катерами и противокорабельными ракетами. ВИДЕО

Иран обнародовал кадры подземных туннелей, заполненных военной техникой и морским вооружением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подземных хранилищах размещены скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.

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Отмечается, что демонстрация вооружения состоялась на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что в Иране "практически не осталось целей для атак".

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