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Новости Видео США Трамп об Иране
22 706 63

Иран показал подземные туннели с беспилотными катерами и противокорабельными ракетами. ВИДЕО

Иран обнародовал кадры подземных туннелей, заполненных военной техникой и морским вооружением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в подземных хранилищах размещены скоростные беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины.

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Отмечается, что демонстрация вооружения состоялась на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что в Иране "практически не осталось целей для атак".

Читайте также: ФБР предупреждает Калифорнию об угрозе иранских дронов

Читайте также: Трамп: США нанесли удар по флоту, авиации и ПВО Ирана, но это еще не конец

Автор: 

Иран (2996) ракеты (3995) США (29567) Трамп Дональд (8215) катер (13)
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Топ комментарии
+38
Що значить країною керують шизонуті комуністичні фанатики. Маючи найбільші в світі поклади нафти вони замість того щоб розкушувати і кататися на джипах і спортивних машинах, іранці все життя смокчуть у верблюдів прутня, і клепають зброю щоб спаскудити життя сусідам. Один в один як рашисти
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11.03.2026 23:35 Ответить
+31
Прутін допомагає озброєнням і розвідінформацією рушникоголовим убивати Американців та Ізраїльтян!!
Трамп і Нітаняху, просто закохані у ******!!
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11.03.2026 23:01 Ответить
+24
Походу, якщо залишиться останній квірівець і комп з ШІ, він буде продовжувати генерувати відосики з вундервафлями та перемогами.
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11.03.2026 23:10 Ответить
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Геолокацію вказали?
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11.03.2026 22:59 Ответить
Звісно ... най б'ють по макетам
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11.03.2026 23:04 Ответить
Підводні човни - 0 шт
Підземні катери - 2 шт
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11.03.2026 23:19 Ответить
Прутін допомагає озброєнням і розвідінформацією рушникоголовим убивати Американців та Ізраїльтян!!
Трамп і Нітаняху, просто закохані у ******!!
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11.03.2026 23:01 Ответить
І що Трамп повинен сказати ?? Він в свою чергу ділиться розвід інформацією з Україною. Чому Трамп може, а той нє ?)
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12.03.2026 17:53 Ответить
Сховайте в новоросійську і не показуйте більше
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11.03.2026 23:01 Ответить
Тіки катери? А ящерка?
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11.03.2026 23:02 Ответить
Не чіпай, то на Новий Рік...
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11.03.2026 23:31 Ответить
"Іран показав підземні тунелі з безпілотними катерами та протикорабельними ракетами"

В якому році (місяці) фільмували?
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11.03.2026 23:02 Ответить
Свідка, ще й відеокарта не охолола...
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11.03.2026 23:33 Ответить
2226
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12.03.2026 13:39 Ответить
Ядерка))))
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11.03.2026 23:03 Ответить
Якого року зйомка? 🤔
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11.03.2026 23:03 Ответить
Раніше показували сотні ракет.А на відео всього то десятки тих катерів.Цими ********** з мінами вже нічого не змінити.
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11.03.2026 23:04 Ответить
Так це відос не для залякування США з трьома авіаносними ударними групами загальним залпом в 7-15 тисяч ракет, здатних підняти в небо тільки з палуб авіаносців 350 літаків бойових. Це відос для шизанутих прихильників режиму всередині Ірану. Релігійні фанатики не будуть розбиратися, що той десяток катерів - взагалі ніщо в ******** війні - на одну показову смерть десяти екіпажів при спробі атаки на найменший корабель однієї з трьох АУГ США. Релігійні фанатики повинні побачити "мощу і впевненість рідної армії". Це і демонструє відосик, стрільбою по списаним кораблям-макетам.
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12.03.2026 10:02 Ответить
Трамп, сдавайся! Бодрое видео. Козырьки у иранских генералов представляют угрозу даже для атомных авианосцев).
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11.03.2026 23:04 Ответить
За шкіру браві вояки непокояться, влітку без козирка - станеш чорним як негр, а це зашквар - там у всіх країнах від іраку до японії є стереотип щодо "чим світліше шкіра - тим козирніше". З світлою шкірою легше влаштуватись в житті...
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12.03.2026 10:04 Ответить
гундосому треба взяти на озброєння
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11.03.2026 23:08 Ответить
Нащо хєрограю показувати якісь підземні тунелі з якимось залізяччям - яхтами генералів прогулочними? Він показує відосики з вибухами 6 з 7 нафтоналивних стендерів в Новоросійську, з підривом підводного човна, з прильотом 7 крилатих ракет в чи не найбільший завод електроніки засрашки, він спокійно показує кадри з розхєраченим ракетним крейсером - флагманом флоту. Звісно, особисто хєрограй до тих операцій не має ніякого відношення, але ми ж не про звитягу хєрограя? А про можливість керівництва країни/режиму знімати і демонструвати "військову міць"! А держава Україна таку міць демонструє на рівні, якого за останні 80 років ніхто ще не зміг продемонструвати. Навіть міжнародні коаліції на чолі з США під час війн з Іраком - кількісні результати там були на порядки менші.
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12.03.2026 10:10 Ответить
Походу, якщо залишиться останній квірівець і комп з ШІ, він буде продовжувати генерувати відосики з вундервафлями та перемогами.
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11.03.2026 23:10 Ответить
Особливо повеселили відео з ракетою-носієм "восход", яке видавали за іранську ракету чи відео з "ураженням авіаносця", де видно в одному строю російськой авіаносець "кузнецов" і корабель схожий на японський лінкор "Ямато".
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11.03.2026 23:19 Ответить
Я це відео бачив ще минулого літа.
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11.03.2026 23:12 Ответить
ПОВНА маячня. Якби це було б правдою, вже давно б потопили б флот США.
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11.03.2026 23:23 Ответить
А якщо потоплять ?
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12.03.2026 01:09 Ответить
Навіть якщо це правда, то якими треба бути притрушеними, щоб витрачати такі шалені кошти. Це дійсно ракова пухлина яку треба знищувати.
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11.03.2026 23:25 Ответить
Вони "притрушені" по твоєму тому що витратили свої гроші на свою армію та ЯЗ? А на кого їм витрачать, теж на Міндіча? По твоєму всі адекватні люди повинні витрачати свої гроші на Міндіча? Цікава філософія.
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12.03.2026 02:01 Ответить
Вони всю цю срань будують щоб здохнути як мученики. У них мета- знищити невірних. А на другому боці заливу чомусь араби живуть з достатком. А в цих довбодятлів винні всі. А аятолли живуть краще нашого сраного міндіча.у хаменеї квартира у Лондоні за мільйони фунтів.
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13.03.2026 19:59 Ответить
Пуйло теж мультики показувало.
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11.03.2026 23:33 Ответить
Що значить країною керують шизонуті комуністичні фанатики. Маючи найбільші в світі поклади нафти вони замість того щоб розкушувати і кататися на джипах і спортивних машинах, іранці все життя смокчуть у верблюдів прутня, і клепають зброю щоб спаскудити життя сусідам. Один в один як рашисти
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11.03.2026 23:35 Ответить
А судячи з відео даже якщо це не ШІ то нічого особливого ми не побачили. З десяток катерів з некерованими ракетами. Такою зброєю хіба що вітрильники і риболовецькі шхуни грабувати
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11.03.2026 23:38 Ответить
Для танкерів це серйозна загроза.
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12.03.2026 00:09 Ответить
Але чому вони їх досі не задіяли? Одними відосіками флот не втопиш…
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12.03.2026 00:42 Ответить
По-перше кілька танкерів отримали удари. По-друге, як бачите, цього виявилося достатньо. Протока закрита для серйозної торгівлі.
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12.03.2026 00:50 Ответить
Один танкер зараз горить і не знають як погасити.
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12.03.2026 01:11 Ответить
Два нафтові горять і один з контейнерами.
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12.03.2026 16:33 Ответить
А з ким вони під землею воювати збираються?
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11.03.2026 23:38 Ответить
Непогано. Але в Балаклаві крутіше музей
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12.03.2026 00:06 Ответить
Іранці ШІ добре освоїли
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12.03.2026 00:08 Ответить
Це відео для внутрішнього ринку - квірівці прагнуть переконати місцеве населення що "є ще похєр в похєрєницях". Під час війни всі так роблять. Ми дивимося відосікі про "паляниці" і "фламінго", кацапи про "аналоговнєтний арєшнік", а американці повискують від авіації 6 покоління. А насправді все вирішують люди на землі. Піхота. Тому це і подібні відео це "нуль в систему". Ні про що.
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12.03.2026 00:19 Ответить
Ну, взагалі-то, у амермканців на відміну від Ірану, Кацапії та України з ******** авіацією все норм.
Тому там є від чого повискувати.

А ставку на м'ясо роблять там, де її більше нема на що робити.
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12.03.2026 00:41 Ответить
Що б там не було, але там де наші піхотинці там ми конролюємо. Де їх нема там сіра зона або окупація. Всі існуючі засоби ведення війни всіх армій орієнтовані на те щоб "наші" були в потрібних місцях.
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12.03.2026 01:03 Ответить
Але при нормалтному підході до того, як "наші" заходять, там все максимально вибивають всіма доступними засобами.
Для цього авіація і існує, а не для краси та попискувань.

Наше щастя, що Роіся така ж калічна, як і ми. Була б у неї така авіація, як у США, шансів у нас був би нуль.
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12.03.2026 01:11 Ответить
Ну і ще ... корупція у них в війську надзвичайна. Вони ж всі "за зіпунами" приперлись до нас...
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12.03.2026 01:37 Ответить
Ну я це і мав на увазі.
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12.03.2026 02:32 Ответить
Шанси є завжди. Україні теж в 2022 ніхто не давав шансів на виживання, навіть ГАРАНТИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ США не давали ніяких гарантій Україні в кінці лютого 2022. Більше того Американці евакуювали своє посольство а Байден постійно повторював як мантру "ми не сторона конфлікту" навіть до повномасштабного нападу, тим самим даючи росії повний карт-бланш на знищення України і українців як народ.
Американці коли воювали самі всі війни програли аборигенам в сандалях і авіація не допомогла. В'єтнам і Афганістан найвідоміші приклади.
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12.03.2026 02:23 Ответить
Наше щастя, що Роіся така ж калічна, як і ми.

Тільки через це.
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12.03.2026 02:29 Ответить
Гамериканці під керівництвом божественного Краснова по твоєму провели б своє СВО "Епічна дурість" в Україні вже точно "за 3 дні"? Ну і звичайно досягли б цілей які поставили в Кремлі: знищити Україну і українців як народ? Ти схоже незаслужено дуже високої думки про США. Признайся чесно ти також був подібної думки про "велікорософф"до 24.02.2022? Тепер я розумію що таке "советскай челавєк"🤣
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12.03.2026 03:01 Ответить
Американці теж каліки. Так шо якщо за Іран впишеться Китай (навіть не відкрито а гібридно - буде постачати зброю) то америкососія сосати буде довго і причмокуючи. Або треба перестати соплі жувати і починати нарешті массове виробництво зброї. Ну і наземну операцію з купою втрат звичайно.
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12.03.2026 09:09 Ответить
+++++++
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12.03.2026 09:53 Ответить
А яке озброєння (стрілецьке)? КПВТ. Початок виробництва-1944 року. Точно як сомалійські пірати. Чого показують відосик ? Їх пускові мобільні установки нещадно нищать
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12.03.2026 00:46 Ответить
Версия ДШК(китайская или местная), все еще хуже.
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12.03.2026 00:56 Ответить
0.17 Це протикорабельні магнітні міни? Закинуть в ормурзьку протоку?
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12.03.2026 01:10 Ответить
Катапультами. 😁
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12.03.2026 02:33 Ответить
Чим більше імператор при владі, тим більше війська та зброї, щоб утриматися у кріслі правителя. І, що характерно, кожний диктатор хоче бути при владі доти, поки не винесуть вперед ногами.
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12.03.2026 08:22 Ответить
Шось не дуже вони схожі на беспілотні, але нехай )
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12.03.2026 09:00 Ответить
Не ну а чо?плешивый шибздик тоже мультики любит показывать..
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12.03.2026 09:05 Ответить
Що це за «остриє козирькі» на відео?
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12.03.2026 09:33 Ответить
як би там не було а биди вони нароблять так що жиди в жопи
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12.03.2026 13:52 Ответить
ШІ намалював 100%
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12.03.2026 16:38 Ответить
Підземні тунелі мають одін недолік: якщо підірвали виходи з нього, то стануть вони просто підземною пустотою.
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12.03.2026 17:06 Ответить
ОСТАЛОСЬ УЗНАТЬ ГДЕ ОНИ НА ВОДУ ВЫХОДЯТ !?)
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12.03.2026 18:37 Ответить
Они не выходят. Их выносят. Верблюды, караваном. С гор. Восток дело тонкое, Правдивый
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12.03.2026 20:20 Ответить
 
 