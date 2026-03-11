Трамп: США нанесли удар по флоту, авиации и ПВО Ирана, но это еще не конец

Президент США Дональд Трамп заявил о значительных потерях, которые, по его словам, понес Иран в результате американских ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил перед отлетом в штаты Огайо и Кентукки.

Трамп подчеркнул, что американские военные нанесли серьезные удары по ключевым элементам военной инфраструктуры Ирана.

По словам главы Белого дома, во время операции были поражены военно-морские и военно-воздушные силы Ирана, а также системы противовоздушной обороны.

"Мы поразили военно-морские силы, мы поразили военно-воздушные силы, поразили всю их ПВО", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что, по его мнению, Иран понес убытки, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна мира. В то же время он подчеркнул, что операция против Ирана пока не завершена.

"Мы нанесли ущерб, с которым не сталкивалась ни одна страна мира. Но мы еще не закончили", – подчеркнул Трамп.

Перед этим Трамп отметил, что война с Ираном закончится "скоро", поскольку "практически ничего не осталось для атак".

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

