РУС
Удары США по Ирану
1 054 21

Трамп: США нанесли удар по флоту, авиации и ПВО Ирана, но это еще не конец

Трамп высказался о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил о значительных потерях, которые, по его словам, понес Иран в результате американских ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил перед отлетом в штаты Огайо и Кентукки.

Трамп подчеркнул, что американские военные нанесли серьезные удары по ключевым элементам военной инфраструктуры Ирана.

Трамп заявил о значительных потерях Ирана

По словам главы Белого дома, во время операции были поражены военно-морские и военно-воздушные силы Ирана, а также системы противовоздушной обороны.

"Мы поразили военно-морские силы, мы поразили военно-воздушные силы, поразили всю их ПВО", – заявил Трамп.

Президент США добавил, что, по его мнению, Иран понес убытки, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна мира. В то же время он подчеркнул, что операция против Ирана пока не завершена.

"Мы нанесли ущерб, с которым не сталкивалась ни одна страна мира. Но мы еще не закончили", – подчеркнул Трамп.

Перед этим Трамп отметил, что война с Ираном закончится "скоро", поскольку "практически ничего не осталось для атак".

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Иран (999) потери (1564) Трамп Дональд (4762)
Топ комментарии
+5
Так ти ж зранку казав, що вже цілей майже не залишилось...
11.03.2026 20:03
+4
Ше не все - ти мав свого аятолу поставити
11.03.2026 20:07
+3
Смішний. В нас вже збитків тільки матеріальних мабуть на трильйон чи більше і він щось тут тулить що ніхто не зазнавав таких збитків...
11.03.2026 20:04
Комментировать
Сортировать:
Ну, продер очі і роздивився.
11.03.2026 20:20
Блобулятор
В стиле диско).
Та який там у нього кінець, так собі засохлий хвостик.
11.03.2026 20:06
Трамп в своєму мозоку вже все розбомбив, і все переміг. Ядерні об'єкти Ірану він минулого разу всі знищив так, що заявив, що їх не можливо відновити. Тепер він їх знову всі знищив вщент. Так, щоб хоч щось побомбити.
Це прям як зведення від "мін.нападу рф". Вони вже знищили танків, літаків в декілька разів більше, ніж було у нас...
Иранское издание Shargh Daily: Следующей целью ракетных обстрелов Ирана станут объекты техногигантов США на Ближнем Востоке

В публикуемых списках объекты Amazon, Google, NVIDIA, Microsoft, IBM, Palantir, Oracle и других компаний.
Давай, дурко. Ховай своє президентство.
Небезпечною є мавпа, навіть, з однією гранатою! А що вже казати про озброєну до зубів мавпу, що зʼїхала з глузду!
В них є півтони урану, ШІ пише що збагаченого на 60% вистачить на 7-10 бомб, але пристрій вийде громіздкий тому краще ще раз прогнати через центрофуги
Був один стендапер коношенков, стало два...
Аятоллы (на зло Трампу, само собой) и не думают сдаваться.
Пока режим не сметен, это все пустяки
в Ірані режим є релігійною теократією, яка підтримується релігійними поглядами біьшості великої частини перського етносу, яка ісповідує шиітьску течію ісламу імамітського толку. Тому "смєсті" це утворення зовні за допомогою авіації і флоту практично неможливо. Можно тільки зруйнувати цей теократичний конструкт тільки зсередини, використовуючі різні важелі - від зовнішніх впливів (економічних, санкційних, технологічної ізоляції тощо), до використання внутрішніх етнічних протиріч та сепаратистських етнічних течій І це складний довгий процес, який не можуть осягнути політичні врємєнщікі в адміністрації США.
Так минулого разу ви ж теж "завдали збитків, з якими не стикалася жодна країна світу." Джерело: https://censor.net/ua/n3604777

Чи нє? А зараз теж так чи "ета другоє"? Так а шо з ціною на нафту? Супровід суден через протоку? Знищення мінних загороджень Ірану в проттоці? Припинення (або унеможливлення) ядерної програми? Знищення фанатиків КВІР? Без наземної операції? Трампон розпочав чергову війну, яку закінчити фактично перемогою не може. Зате язиком це буде у нього вже дев'ята закінчена війна.

Колись, ще у школі, коли казали, що однією з можливих причин знищення Атлантиди було рішення правителів провести якийсь там експеримент, що призвів до "сія пучіна паглатіла єйо в адін мамєнт", я не вірив (ну не можна бути таким тупим, щоб знищити самих себе). Але тепер, споглядаючи трампона та найвеличніше - вірю: в цьому безумному світі тепер можливо і таке.
Я знаю інше:
США та Іран вже могли би укласти угоду. Але між Трампом та Хоменеї існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але цю розмову слід вважати позитивною.
Їм треба зустрітися.
BBC
В Ормузькій протоці Іран встановив кілька десятків мін, пише агенція Reuters з посиланням на джерела.

В арсеналі іранських військових є морська міна SADAF-02, призначена для установки трохи нижче ватерлінії та детонації близько 114 кг вибухівки після контакту з проходячим судном.

Іран також використовує більш ******* міни Maham-2, які закладаються глибше та детонують до 350 кг вибухівки при виявленні рухомого судна за допомогою магнітних або звукових датчиків.

США використовують на Близькому Сході бойові кораблі класу Independence, такі як USS Canberra (LCS-30), для боротьби з цією загрозою.

Вони оснащені буксируемим гідролокатором і здатні запускати безпілотні підводні апарати для пошуку мін, а також працювати в тандемі з вертольотами, такими як MH-60S Seahawk - вони можуть запускатися з авіаносців або інших кораблів, обладнаних вертолітними майданчиками.
