США попросили Израиль воздержаться от ударов по нефтяным объектам Ирана, – Axios

Администрация президента США обратилась к Израилю с просьбой воздержаться от новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, соответствующая просьба была передана израильской стороне на высоком политическом уровне. В частности, информация доведена и до руководства Генерального штаба Армии обороны Израиля.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

США пытаются сдержать удары по энергетической инфраструктуре

Источники отмечают, что это первый случай, когда администрация президента США Дональда Трампа пытается сдержать Израиль от дальнейших атак после начала совместной операции против Ирана 28 февраля.

По словам одного из израильских чиновников, Вашингтон попросил Тель-Авив заранее сообщать о возможных ударах по нефтяным объектам Ирана.

"США попросили нас заранее информировать их о любых будущих ударах по нефтяным объектам в Иране", - отметил израильский чиновник.

Читайте также: Трамп угрожает Ирану "беспрецедентными" последствиями из-за возможного минирования Ормузского пролива

Причины беспокойства Вашингтона

В Вашингтоне объяснили свою просьбу несколькими причинами. По информации источников, предыдущие удары по энергетическим объектам привели к сильному загрязнению воздуха в Тегеране. В городе появился токсичный черный дым, а также сообщалось о кислотных осадках, что вызвало предупреждение об угрозе для здоровья населения.

Кроме этого, в США считают, что атаки по нефтяной инфраструктуре могут спровоцировать ответные удары Ирана по энергетическим объектам в странах Персидского залива. Это, в свою очередь, способно повлиять на мировой рынок энергоносителей и вызвать резкий рост цен на нефть.

По словам источника, Дональд Трамп рассматривает удары по энергетическим и нефтяным объектам Ирана как крайнюю меру. Такой сценарий в Вашингтоне готовы рассматривать только в случае, если Иран первым атакует энергетическую инфраструктуру стран региона.

Американская сторона также не исключает возможности сотрудничества с иранским нефтяным сектором после завершения конфликта. Такой подход, по данным источников, рассматривается по аналогии с политикой США в отношении Венесуэлы.

Читайте: Администрация Трампа рассматривает дальнейшее смягчение санкций в отношении нефти РФ, - CNN

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: Трамп проинформирован о контактах РФ и Ирана, - Гегсет