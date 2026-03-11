РУС
1 884 21

США попросили Израиль воздержаться от ударов по нефтяным объектам Ирана, – Axios

Последствия израильского авиаудара по южному району Бейрута

Администрация президента США обратилась к Израилю с просьбой воздержаться от новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным собеседников издания, соответствующая просьба была передана израильской стороне на высоком политическом уровне. В частности, информация доведена и до руководства Генерального штаба Армии обороны Израиля.

США пытаются сдержать удары по энергетической инфраструктуре

Источники отмечают, что это первый случай, когда администрация президента США Дональда Трампа пытается сдержать Израиль от дальнейших атак после начала совместной операции против Ирана 28 февраля.

По словам одного из израильских чиновников, Вашингтон попросил Тель-Авив заранее сообщать о возможных ударах по нефтяным объектам Ирана.

"США попросили нас заранее информировать их о любых будущих ударах по нефтяным объектам в Иране", - отметил израильский чиновник.

Причины беспокойства Вашингтона

В Вашингтоне объяснили свою просьбу несколькими причинами. По информации источников, предыдущие удары по энергетическим объектам привели к сильному загрязнению воздуха в Тегеране. В городе появился токсичный черный дым, а также сообщалось о кислотных осадках, что вызвало предупреждение об угрозе для здоровья населения.

Кроме этого, в США считают, что атаки по нефтяной инфраструктуре могут спровоцировать ответные удары Ирана по энергетическим объектам в странах Персидского залива. Это, в свою очередь, способно повлиять на мировой рынок энергоносителей и вызвать резкий рост цен на нефть.

По словам источника, Дональд Трамп рассматривает удары по энергетическим и нефтяным объектам Ирана как крайнюю меру. Такой сценарий в Вашингтоне готовы рассматривать только в случае, если Иран первым атакует энергетическую инфраструктуру стран региона.

Американская сторона также не исключает возможности сотрудничества с иранским нефтяным сектором после завершения конфликта. Такой подход, по данным источников, рассматривается по аналогии с политикой США в отношении Венесуэлы.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Израиль (539) Иран (999) нефть (458) США (7245) Трамп Дональд (4762)
+9
"Американська сторона також не виключає можливості співпраці з іранським нафтовим сектором після завершення конфлікту" - от з цього і треба було починати...обмовка по Фрейду??? А як там справи з ЯЗ ...вже фсьо?
11.03.2026 01:34 Ответить
+6
А що там з венесуельськими наркотиками? Все як завжди.
11.03.2026 01:45 Ответить
+5
Якщо США не доведе справу до кінця і режим в ірані збережеться, чи стане ще раликальніше, то вони ще швидше почнуть створювати свою ЯЗ. І коли створять достатньо, то знищать Ізраїль. Ставки для Ізраїлю дуже високі.
11.03.2026 01:25 Ответить
Під час нанесення авіаударів по Тегерану Трамп дуже піклується щоб жителі міста не отримали шкоду від чадного повітря. Хай разом з авіабомбами скидають марлеві маски для народу.
11.03.2026 01:19 Ответить
То він "піклується" про свій майбутній карман. Ну, як з танкерами венесуели.
11.03.2026 07:22 Ответить
Якщо США не доведе справу до кінця і режим в ірані збережеться, чи стане ще раликальніше, то вони ще швидше почнуть створювати свою ЯЗ. І коли створять достатньо, то знищать Ізраїль. Ставки для Ізраїлю дуже високі.
11.03.2026 01:25 Ответить
Это всем понятно , не понятно как довести дело до конца? Наземную операцию делают или надеяться что сын которого так нагло убили отца пойдет на уступки Израилю и США ?
11.03.2026 01:43 Ответить
у чому нахабство? на війні як на війні. ти ще пригадай 150 дівчаток яких "вбили" єврейські нацисти
11.03.2026 01:50 Ответить
той муджтаба ще радикальніше свого батька, тому ніяких уступок не буде.
11.03.2026 02:18 Ответить
довести до кінця вже не вдасться, бо головний протестні сили опозиційних до влади громадян у столиці розстріляни КВІРом і басіджами ще у січні. Авіа- та ракетні удари ще більше згуртували навкруги прапора частину суспільства, яка ще у січні не визначилась із своєю позицією. Ба навіть усунення чергового хоменеі теж особливо ситуацію не змінить, бо в ірані влада не в руках одноосібного диктатора, а ґрунтується на сталій релігійній ідеології, якою просякнута значна частина іранського суспільства. Ніякої наземної операції не буде, бо вона призведе до великих втрат американських військових на землі, і дуже скоро трамп з цієї афери вийде, бо у нього вибори на носі, оголосить "чудову блискавичну перемогу", і залишить Ізраїль далі трахатись із ще більш злобним муджтабою, який тим більше не відмовиться від створення ядерної зброї.
11.03.2026 03:51 Ответить
"Американська сторона також не виключає можливості співпраці з іранським нафтовим сектором після завершення конфлікту" - от з цього і треба було починати...обмовка по Фрейду??? А як там справи з ЯЗ ...вже фсьо?
11.03.2026 01:34 Ответить
А що там з венесуельськими наркотиками? Все як завжди.
11.03.2026 01:45 Ответить
мабуть так само, як і з хімічною зброєю у Іраку
11.03.2026 08:30 Ответить
яка зворушлива трубота про здоров'я населення))
зараз розплачуся))
11.03.2026 01:56 Ответить
А шо у Iзраїля немае власної збрї щоб бити по Iрану? Ой, а ї справдi немае. Анi крилатих ракет, анi балiстiки От Україна повинна була все все розробити ї виробити самостiйно.
11.03.2026 02:10 Ответить
Ізраїль для цього і втянув Америку у конфлікт, дякуючи евреям віткофу і кушніру.
11.03.2026 04:37 Ответить
CNN
За даними Argus Media, компанії з оцінки ринкових цін, ціни на американську легку нафту для поставки в Азію зросли на 47% до $115 за барель після того, як США та Ізраїль розпочали свою першу атаку на Іран. Тим часом фрахтові ставки на американський скраплений природний газ (СПГ) збільшилися більше ніж у чотири рази, і щонайменше чотири партії американського СПГ були перенаправлені з Європи до Азії.

Хоча японські переробні компанії закупили до 9 мільйонів барелів американської нафти на червень після початку війни, інші азійські покупці неохоче платять такі високі премії і чекають, щоб побачити, чи покращиться ситуація.
11.03.2026 05:33 Ответить
Але навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько 80% постачання пального до Азії, конфлікт посилюється. Американські військові заявили, що у вівторок знищили 16 іранських мінних тральщиків біля критично важливого енергетичного коридору.

Оскільки війна перекрила основне джерело енергії для багатьох країн Азії, деякі з них, як-от Індонезія та Пакистан, були змушені покладатися на резерви, яких може вистачити лише на кілька тижнів. І в умовах зростання попиту США не мають виробничих потужностей, щоб компенсувати глобальний дефіцит нафти та газу з Близького Сходу.
11.03.2026 05:35 Ответить
"Містечковий крамар" залишається "містечковим крамарем"... Далі свого прилавку не бачить... І плювать він хотів на чиїсь інтереси, крім своїх власних... Аби у нього капшук поповнювався... Ні розрахувать свої інтереси, у спілці з іншими союзниками, ні прорахувать наперед, він не здатен... Діє, як "хапуга" - почув, що у окрузі "нічийний" бичок приблудився - запріг швидко коня, кинув сокиру і ножа, у воза, і погнав швиденько, за околицю - щоб встигнуть...
Оце буде смішно, коли він "вистріляє весь свій БК, з авіаносців, у США його зупинять, щоб не ліз глибше, бо назріває нафтова криза, і він "дасть задню", покинувши емірати, один на один, з персами... ТОді вже він буде обісраний не тільки перед Європою, але й перед арабським світом...
11.03.2026 06:06 Ответить
Має шанс зупинити ще одну війну, але програшем.
11.03.2026 07:24 Ответить
Розумний стратег думає не тільки про те, як ПОЧАТЬ війну, але й пропрацьовує варіанти - ЯК її ЗАКІНЧУВАТЬ... У кацапів на це розуму не вистачило - понадіялися на "бліцкріг"... В результаті отримали довготривалу криваву "м"ясорубку"... Здається мені - у Трампа буде те саме... Однак, до "м"ясорубки", у нього, справа, думаю, не дійде - у нього трішки не той образ мислення. І ситуація не та...
У Росії війна з Україною - "дело принципа"... Тобто, кацапи "закусили вудила", і не рахуються з втратами... У Трампа - "просто бізнес"... І, коли Трамп відчує, що "перший наскок не вдався", він відразу втратить до нього інтерес, заявить, що його це "не цікавить" (як з Гренландією та Канадою), оголосить, що він "переміг", та "усунув ядерну загрозу" (як це зробив торік, коли бомбив наземні об"єкти виходу з скельних масивів, піземних сховищ, і дасть команду авіаносним ескадрам повертаться на місця дислокації, покинувши арабів, "сам на сам", з оскаженілими персами... Тобто, "розгрібать" наслідки своєї авантюри, він залишить своїм союзникам - Саудівській Аравії, Кувейту, Еміратам, Йорданії... Путін же, цього зробить не зможе - бо "сваи-же, парвут...".
11.03.2026 07:50 Ответить
Тільки після цього про MAGA доведеться забути надовго. Америка буде ще в гіршому становищі, ніж до війни.
11.03.2026 08:30 Ответить
Синок рудої мавпи Беррон купив нафти на 40 млн перед 28 лютого, потім продав на 70 млн.
Так співпало...
11.03.2026 07:58 Ответить
Знов за рибу гроші. США ж союзники з богообраним народом. Вони що, не спілкуються?!
11.03.2026 08:28 Ответить
 
 