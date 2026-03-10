РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8597 посетителей онлайн
Новости Санкции против России Санкции США против России
1 362 17

Администрация Трампа рассматривает дальнейшее смягчение санкций в отношении нефти РФ, - CNN

Трамп выступит с посланием к Конгрессу 24 февраля.

Администрация президента США Дональда Трампа обсудила возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении российской нефти в рамках срочных мер по борьбе с ростом цен на энергоносители из-за войны с Ираном.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Намерение США

Этот потенциальный шаг должен был бы поддержать мировые поставки нефти и противодействовать фактическому прекращению поставок через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен в течение последней недели.

Трамп в понедельник намекнул на возможность ослабления этих санкций и заявил, что "у нас есть санкции против некоторых стран" и "мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не исправится".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможном снятии санкций против России: Верим, что США не пойдут на такие уступки

На прошлой неделе Министерство финансов США предоставило Индии временное разрешение на закупку российской нефти, которая уже находится в море.

С тех пор представители администрации Трампа обсуждали дополнительное ослабление санкций, хотя осведомленные источники телеканала предупредили, что окончательное решение о масштабах и объеме таких мер еще не принято.

Во время встречи министров финансов G7 в понедельник европейские чиновники призвали США не предпринимать никаких шагов, которые позволили бы России получить значительную прибыль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует воспользоваться ситуацией вокруг Ирана, затянуть ее и выйти из-под санкций, - Зеленский

Что предшествовало?

  • Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
  • Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.

Автор: 

Иран (986) нефть (454) россия (22446) санкции (1958) США (7234)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Замісь наростити видобуток у США і "дружній" Венесуелі - знову зелене світло кацапам
показать весь комментарий
10.03.2026 20:43 Ответить
+6
НУ ШО ВОВА як там копалини і наші дрони на захисті арабів?)))

Тамп куплений ще в 80-х а компромат лежить за дівчаток уже років 20-30 - кого ви там хотіли переманити ХЗ
показать весь комментарий
10.03.2026 20:42 Ответить
+6
Це Трамп шукав привід - я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
10.03.2026 20:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вартість бареля нафти марки Brent за останню годину різко впала після того, як міністр енергетики США Кріс Райт написав у X, що США успішно супроводили нафтовий танкер через Ормузьку протоку.

Ціна на нафту знизилася з максимуму в 94 долари за барель раніше у вівторок, а потім досягла 82 доларів за барель о 17:30 за Гринвічем, передає бізнес-редактор Бі-бі-сі Марк Брод.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:42 Ответить
Нажаль на цьому поки що все. Зараз по 88
показать весь комментарий
10.03.2026 21:17 Ответить
НУ ШО ВОВА як там копалини і наші дрони на захисті арабів?)))

Тамп куплений ще в 80-х а компромат лежить за дівчаток уже років 20-30 - кого ви там хотіли переманити ХЗ
показать весь комментарий
10.03.2026 20:42 Ответить
Замісь наростити видобуток у США і "дружній" Венесуелі - знову зелене світло кацапам
показать весь комментарий
10.03.2026 20:43 Ответить
По твоєму наростити видобуток це просто почати більше видобувати? Одномоментно? Просто клацнувши пальцями?
показать весь комментарий
10.03.2026 20:45 Ответить
В цій газузі навіть чих має значення - Трамп сказав шо ми будем згортати військові дії в Ірані - а це може бути іпсо - і ціни на нафту впали з 120 до 90
показать весь комментарий
10.03.2026 20:55 Ответить
Трамп даже не избалованный богатый дед и не жадный толстосум. Он большой белый слизняк.
показать весь комментарий
10.03.2026 20:55 Ответить
Це Трамп шукав привід - я правильно зрозумів?
показать весь комментарий
10.03.2026 20:57 Ответить
Так, привід врятувати ***** та всю русню
показать весь комментарий
10.03.2026 21:46 Ответить
Спочатку створюємо проблему,
А потім її вирішуємо ...
Класика 90років
показать весь комментарий
10.03.2026 21:02 Ответить
А що вже із президентом України ці питання не погоджуються? Чи кому потрібно маратися об корупціонерів?
показать весь комментарий
10.03.2026 21:08 Ответить
таке враження, що саме для приводу зняти санкції з тварюк і затіяв рудий чорт цю авантюру з Іраном
показать весь комментарий
10.03.2026 21:08 Ответить
недаремно підари на аляскі зустричалися
показать весь комментарий
10.03.2026 21:17 Ответить
правильно, надо же деньги на летнее наступление
показать весь комментарий
10.03.2026 21:09 Ответить
жостко путин засадил трпампу епштейна, трамп все мягче
показать весь комментарий
10.03.2026 21:16 Ответить
та можно ще дозволити Texas Instruments напряму продавати комплектуючі расії, бо ми ракетами розхєрачили сьогодня вирбництво мікроелектроніки для ракетних комплексів Іскандер, для ЗРК Панцир, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:22 Ответить
Війна з Іраном і задумувалася в Кремлі для того щоб максимально спровокувати Іран щоб він почав те про що попереджав у випадку нападу на себе. Ціни на нафту і газ злетять. Санкції знімуть. Краснов співучасник Прутіна по геноциду Українського народу робить свою роботу. Це подяка українцям. ЦЕ і Є СПРАВЖНІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США.
показать весь комментарий
10.03.2026 21:33 Ответить
 
 