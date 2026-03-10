Администрация Трампа рассматривает дальнейшее смягчение санкций в отношении нефти РФ, - CNN
Администрация президента США Дональда Трампа обсудила возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении российской нефти в рамках срочных мер по борьбе с ростом цен на энергоносители из-за войны с Ираном.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Намерение США
Этот потенциальный шаг должен был бы поддержать мировые поставки нефти и противодействовать фактическому прекращению поставок через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен в течение последней недели.
Трамп в понедельник намекнул на возможность ослабления этих санкций и заявил, что "у нас есть санкции против некоторых стран" и "мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не исправится".
На прошлой неделе Министерство финансов США предоставило Индии временное разрешение на закупку российской нефти, которая уже находится в море.
С тех пор представители администрации Трампа обсуждали дополнительное ослабление санкций, хотя осведомленные источники телеканала предупредили, что окончательное решение о масштабах и объеме таких мер еще не принято.
Во время встречи министров финансов G7 в понедельник европейские чиновники призвали США не предпринимать никаких шагов, которые позволили бы России получить значительную прибыль.
Что предшествовало?
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что администрация Белого дома рассматривает возможность отмены санкций в отношении российской нефти, чтобы устранить дефицит в мире из-за военной операции против Ирана.
- Президент США Дональд Трамп заявлял, что Соединенные Штаты временно отменяют некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы обеспечить стабилизацию цен на энергоносители.
