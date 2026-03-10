Администрация Трампа рассматривает дальнейшее смягчение санкций в отношении нефти РФ, - CNN

Администрация президента США Дональда Трампа обсудила возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении российской нефти в рамках срочных мер по борьбе с ростом цен на энергоносители из-за войны с Ираном.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Намерение США

Этот потенциальный шаг должен был бы поддержать мировые поставки нефти и противодействовать фактическому прекращению поставок через Ормузский пролив, что привело к резкому росту цен в течение последней недели.

Трамп в понедельник намекнул на возможность ослабления этих санкций и заявил, что "у нас есть санкции против некоторых стран" и "мы собираемся снять эти санкции, пока ситуация не исправится".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможном снятии санкций против России: Верим, что США не пойдут на такие уступки

На прошлой неделе Министерство финансов США предоставило Индии временное разрешение на закупку российской нефти, которая уже находится в море.

С тех пор представители администрации Трампа обсуждали дополнительное ослабление санкций, хотя осведомленные источники телеканала предупредили, что окончательное решение о масштабах и объеме таких мер еще не принято.

Во время встречи министров финансов G7 в понедельник европейские чиновники призвали США не предпринимать никаких шагов, которые позволили бы России получить значительную прибыль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия планирует воспользоваться ситуацией вокруг Ирана, затянуть ее и выйти из-под санкций, - Зеленский

Что предшествовало?