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Адміністрація Трампа розглядає подальше пом’якшення санкцій щодо нафти РФ, - CNN

Трамп виступить з посланням до Конгресу 24 лютого

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорила можливість подальшого пом'якшення санкцій щодо російської нафти в рамках термінових заходів з боротьби зі зростанням цін на енергоносії через війну з Іраном.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Намір США

Цей потенційний крок мав би на меті підтримати світові поставки нафти та протидіяти фактичному припиненню поставок через Ормузьку протоку, що спричинило різке зростання цін протягом останнього тижня.

Трамп у понеділок натякнув на можливість послаблення цих санкцій та заявив, що "ми маємо санкції проти деяких країн" і "ми збираємося зняти ці санкції, поки ситуація не виправиться".

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Минулого тижня Міністерство фінансів США надало Індії тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі.

Відтоді представники адміністрації Трампа обговорювали додаткове послаблення санкцій, хоча обізнані джерела телеканалу застерегли, що остаточне рішення щодо масштабів і обсягу таких заходів ще не ухвалено.

Під час зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок європейські чиновники закликали США не робити жодних кроків, які б дозволили Росії отримати значний прибуток.

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Що передувало?

  • Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
  • Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.

Автор: 

Іран (3507) нафта (6618) росія (70431) санкції (13220) США (26755)
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Топ коментарі
+17
Замісь наростити видобуток у США і "дружній" Венесуелі - знову зелене світло кацапам
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10.03.2026 20:43 Відповісти
+12
НУ ШО ВОВА як там копалини і наші дрони на захисті арабів?)))

Тамп куплений ще в 80-х а компромат лежить за дівчаток уже років 20-30 - кого ви там хотіли переманити ХЗ
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10.03.2026 20:42 Відповісти
+12
Це Трамп шукав привід - я правильно зрозумів?
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10.03.2026 20:57 Відповісти
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Вартість бареля нафти марки Brent за останню годину різко впала після того, як міністр енергетики США Кріс Райт написав у X, що США успішно супроводили нафтовий танкер через Ормузьку протоку.

Ціна на нафту знизилася з максимуму в 94 долари за барель раніше у вівторок, а потім досягла 82 доларів за барель о 17:30 за Гринвічем, передає бізнес-редактор Бі-бі-сі Марк Брод.
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10.03.2026 20:42 Відповісти
Нажаль на цьому поки що все. Зараз по 88
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10.03.2026 21:17 Відповісти
НУ ШО ВОВА як там копалини і наші дрони на захисті арабів?)))

Тамп куплений ще в 80-х а компромат лежить за дівчаток уже років 20-30 - кого ви там хотіли переманити ХЗ
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10.03.2026 20:42 Відповісти
Замісь наростити видобуток у США і "дружній" Венесуелі - знову зелене світло кацапам
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10.03.2026 20:43 Відповісти
По твоєму наростити видобуток це просто почати більше видобувати? Одномоментно? Просто клацнувши пальцями?
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10.03.2026 20:45 Відповісти
В цій газузі навіть чих має значення - Трамп сказав шо ми будем згортати військові дії в Ірані - а це може бути іпсо - і ціни на нафту впали з 120 до 90
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10.03.2026 20:55 Відповісти
Трамп даже не избалованный богатый дед и не жадный толстосум. Он большой белый слизняк.
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10.03.2026 20:55 Відповісти
Це Трамп шукав привід - я правильно зрозумів?
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10.03.2026 20:57 Відповісти
Так, привід врятувати ***** та всю русню
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10.03.2026 21:46 Відповісти
Спочатку створюємо проблему,
А потім її вирішуємо ...
Класика 90років
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10.03.2026 21:02 Відповісти
А що вже із президентом України ці питання не погоджуються? Чи кому потрібно маратися об корупціонерів?
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10.03.2026 21:08 Відповісти
таке враження, що саме для приводу зняти санкції з тварюк і затіяв рудий чорт цю авантюру з Іраном
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10.03.2026 21:08 Відповісти
недаремно підари на аляскі зустричалися
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10.03.2026 21:17 Відповісти
правильно, надо же деньги на летнее наступление
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10.03.2026 21:09 Відповісти
жостко путин засадил трпампу епштейна, трамп все мягче
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10.03.2026 21:16 Відповісти
та можно ще дозволити Texas Instruments напряму продавати комплектуючі расії, бо ми ракетами розхєрачили сьогодня вирбництво мікроелектроніки для ракетних комплексів Іскандер, для ЗРК Панцир, а також для РЛС і РЕБ та російських БПЛА.
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10.03.2026 21:22 Відповісти
Війна з Іраном і задумувалася в Кремлі для того щоб максимально спровокувати Іран щоб він почав те про що попереджав у випадку нападу на себе. Ціни на нафту і газ злетять. Санкції знімуть. Краснов співучасник Прутіна по геноциду Українського народу робить свою роботу. Це подяка українцям. ЦЕ і Є СПРАВЖНІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США.
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10.03.2026 21:33 Відповісти
Красный спаситель работает по плану до своего импичмента. Слава Украине!
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10.03.2026 22:06 Відповісти
Щоб ти здох разом з своєю адміністрацією та путлєром....тварюка
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10.03.2026 23:04 Відповісти
Не знаю чи це вперше , чи ні , але США стали на бік агресорів та терористів кремля. Сумно.
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10.03.2026 23:05 Відповісти
 
 