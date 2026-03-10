Адміністрація Трампа розглядає подальше пом’якшення санкцій щодо нафти РФ, - CNN
Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорила можливість подальшого пом'якшення санкцій щодо російської нафти в рамках термінових заходів з боротьби зі зростанням цін на енергоносії через війну з Іраном.
Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Намір США
Цей потенційний крок мав би на меті підтримати світові поставки нафти та протидіяти фактичному припиненню поставок через Ормузьку протоку, що спричинило різке зростання цін протягом останнього тижня.
Трамп у понеділок натякнув на можливість послаблення цих санкцій та заявив, що "ми маємо санкції проти деяких країн" і "ми збираємося зняти ці санкції, поки ситуація не виправиться".
Минулого тижня Міністерство фінансів США надало Індії тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі.
Відтоді представники адміністрації Трампа обговорювали додаткове послаблення санкцій, хоча обізнані джерела телеканалу застерегли, що остаточне рішення щодо масштабів і обсягу таких заходів ще не ухвалено.
Під час зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок європейські чиновники закликали США не робити жодних кроків, які б дозволили Росії отримати значний прибуток.
Що передувало?
- Глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
- Президент США Дональд Трамп заявляв, що Сполучені Штати тимчасово скасовують деякі санкції, пов’язані з нафтою, щоб забезпечити стабілізацію цін на енергоносії.
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Ціна на нафту знизилася з максимуму в 94 долари за барель раніше у вівторок, а потім досягла 82 доларів за барель о 17:30 за Гринвічем, передає бізнес-редактор Бі-бі-сі Марк Брод.
Тамп куплений ще в 80-х а компромат лежить за дівчаток уже років 20-30 - кого ви там хотіли переманити ХЗ
А потім її вирішуємо ...
Класика 90років