Адміністрація Трампа розглядає подальше пом’якшення санкцій щодо нафти РФ, - CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорила можливість подальшого пом'якшення санкцій щодо російської нафти в рамках термінових заходів з боротьби зі зростанням цін на енергоносії через війну з Іраном.

Про це пише CNN із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Намір США

Цей потенційний крок мав би на меті підтримати світові поставки нафти та протидіяти фактичному припиненню поставок через Ормузьку протоку, що спричинило різке зростання цін протягом останнього тижня.

Трамп у понеділок натякнув на можливість послаблення цих санкцій та заявив, що "ми маємо санкції проти деяких країн" і "ми збираємося зняти ці санкції, поки ситуація не виправиться".

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Минулого тижня Міністерство фінансів США надало Індії тимчасовий дозвіл на закупівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі.

Відтоді представники адміністрації Трампа обговорювали додаткове послаблення санкцій, хоча обізнані джерела телеканалу застерегли, що остаточне рішення щодо масштабів і обсягу таких заходів ще не ухвалено.

Під час зустрічі міністрів фінансів G7 у понеділок європейські чиновники закликали США не робити жодних кроків, які б дозволили Росії отримати значний прибуток.

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Що передувало?