США попросили Ізраїль утриматися від ударів по нафтових об’єктах Ірану, – Axios

Адміністрація президента США звернулася до Ізраїлю із проханням утриматися від нових ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Axios із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, відповідне прохання було передано ізраїльській стороні на високому політичному рівні. Зокрема, інформацію довели й до керівництва Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю.

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США намагаються стримати удари по енергетичній інфраструктурі

Джерела зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація президента США Дональда Трампа намагається стримати Ізраїль від подальших атак після початку спільної операції проти Ірану 28 лютого.

За словами одного з ізраїльських посадовців, Вашингтон попросив Тель-Авів завчасно повідомляти про можливі удари по нафтових об’єктах Ірану.

"США попросили нас заздалегідь інформувати їх про будь-які майбутні удари по нафтових об’єктах в Ірані", — зазначив ізраїльський посадовець.

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Причини занепокоєння Вашингтона

У Вашингтоні пояснили своє прохання кількома причинами. За інформацією джерел, попередні удари по енергетичних об’єктах призвели до сильного забруднення повітря в Тегерані. У місті з’явився токсичний чорний дим, а також повідомлялося про кислотні опади, що викликало попередження щодо загрози для здоров’я населення.

Крім цього, у США вважають, що атаки по нафтовій інфраструктурі можуть спровокувати відповідні удари Ірану по енергетичних об’єктах у країнах Перської затоки. Це, своєю чергою, здатне вплинути на світовий ринок енергоносіїв і спричинити різке зростання цін на нафту.

За словами джерела, Дональд Трамп розглядає удари по енергетичних і нафтових об’єктах Ірану як крайній крок. Такий сценарій у Вашингтоні готові розглядати лише у випадку, якщо Іран першим атакує енергетичну інфраструктуру країн регіону.

Американська сторона також не виключає можливості співпраці з іранським нафтовим сектором після завершення конфлікту. Такий підхід, за даними джерел, розглядається за аналогією з політикою США щодо Венесуели.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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