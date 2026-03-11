США попросили Ізраїль утриматися від ударів по нафтових об’єктах Ірану, – Axios
Адміністрація президента США звернулася до Ізраїлю із проханням утриматися від нових ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Axios із посиланням на поінформовані джерела.
За даними співрозмовників видання, відповідне прохання було передано ізраїльській стороні на високому політичному рівні. Зокрема, інформацію довели й до керівництва Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю.
США намагаються стримати удари по енергетичній інфраструктурі
Джерела зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація президента США Дональда Трампа намагається стримати Ізраїль від подальших атак після початку спільної операції проти Ірану 28 лютого.
За словами одного з ізраїльських посадовців, Вашингтон попросив Тель-Авів завчасно повідомляти про можливі удари по нафтових об’єктах Ірану.
"США попросили нас заздалегідь інформувати їх про будь-які майбутні удари по нафтових об’єктах в Ірані", — зазначив ізраїльський посадовець.
Причини занепокоєння Вашингтона
У Вашингтоні пояснили своє прохання кількома причинами. За інформацією джерел, попередні удари по енергетичних об’єктах призвели до сильного забруднення повітря в Тегерані. У місті з’явився токсичний чорний дим, а також повідомлялося про кислотні опади, що викликало попередження щодо загрози для здоров’я населення.
Крім цього, у США вважають, що атаки по нафтовій інфраструктурі можуть спровокувати відповідні удари Ірану по енергетичних об’єктах у країнах Перської затоки. Це, своєю чергою, здатне вплинути на світовий ринок енергоносіїв і спричинити різке зростання цін на нафту.
За словами джерела, Дональд Трамп розглядає удари по енергетичних і нафтових об’єктах Ірану як крайній крок. Такий сценарій у Вашингтоні готові розглядати лише у випадку, якщо Іран першим атакує енергетичну інфраструктуру країн регіону.
Американська сторона також не виключає можливості співпраці з іранським нафтовим сектором після завершення конфлікту. Такий підхід, за даними джерел, розглядається за аналогією з політикою США щодо Венесуели.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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А розвал ісламської держави потребує багаторічної підтримки регіонального сепаратизму в Ірані, а не дебільного наскоку з бомбами та ракетами чергового короткостокового престарілого врємєнщіка.
зараз розплачуся))
За даними Argus Media, компанії з оцінки ринкових цін, ціни на американську легку нафту для поставки в Азію зросли на 47% до $115 за барель після того, як США та Ізраїль розпочали свою першу атаку на Іран. Тим часом фрахтові ставки на американський скраплений природний газ (СПГ) збільшилися більше ніж у чотири рази, і щонайменше чотири партії американського СПГ були перенаправлені з Європи до Азії.
Хоча японські переробні компанії закупили до 9 мільйонів барелів американської нафти на червень після початку війни, інші азійські покупці неохоче платять такі високі премії і чекають, щоб побачити, чи покращиться ситуація.
Оскільки війна перекрила основне джерело енергії для багатьох країн Азії, деякі з них, як-от Індонезія та Пакистан, були змушені покладатися на резерви, яких може вистачити лише на кілька тижнів. І в умовах зростання попиту США не мають виробничих потужностей, щоб компенсувати глобальний дефіцит нафти та газу з Близького Сходу.
Оце буде смішно, коли він "вистріляє весь свій БК, з авіаносців, у США його зупинять, щоб не ліз глибше, бо назріває нафтова криза, і він "дасть задню", покинувши емірати, один на один, з персами... ТОді вже він буде обісраний не тільки перед Європою, але й перед арабським світом...
У Росії війна з Україною - "дело принципа"... Тобто, кацапи "закусили вудила", і не рахуються з втратами... У Трампа - "просто бізнес"... І, коли Трамп відчує, що "перший наскок не вдався", він відразу втратить до нього інтерес, заявить, що його це "не цікавить" (як з Гренландією та Канадою), оголосить, що він "переміг", та "усунув ядерну загрозу" (як це зробив торік, коли бомбив наземні об"єкти виходу з скельних масивів, піземних сховищ, і дасть команду авіаносним ескадрам повертаться на місця дислокації, покинувши арабів, "сам на сам", з оскаженілими персами... Тобто, "розгрібать" наслідки своєї авантюри, він залишить своїм союзникам - Саудівській Аравії, Кувейту, Еміратам, Йорданії... Путін же, цього зробить не зможе - бо "сваи-же, парвут...".
Так співпало...