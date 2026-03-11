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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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США попросили Ізраїль утриматися від ударів по нафтових об’єктах Ірану, – Axios

Наслідки ізраїльського авіаудару по південному району Бейрута

Адміністрація президента США звернулася до Ізраїлю із проханням утриматися від нових ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання Axios із посиланням на поінформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, відповідне прохання було передано ізраїльській стороні на високому політичному рівні. Зокрема, інформацію довели й до керівництва Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю.

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США намагаються стримати удари по енергетичній інфраструктурі

Джерела зазначають, що це перший випадок, коли адміністрація президента США Дональда Трампа намагається стримати Ізраїль від подальших атак після початку спільної операції проти Ірану 28 лютого.

За словами одного з ізраїльських посадовців, Вашингтон попросив Тель-Авів завчасно повідомляти про можливі удари по нафтових об’єктах Ірану.

"США попросили нас заздалегідь інформувати їх про будь-які майбутні удари по нафтових об’єктах в Ірані", — зазначив ізраїльський посадовець.

Також читайте: Трамп погрожує Ірану "безпрецедентними" наслідками через можливе замінування Ормузької протоки

Причини занепокоєння Вашингтона

У Вашингтоні пояснили своє прохання кількома причинами. За інформацією джерел, попередні удари по енергетичних об’єктах призвели до сильного забруднення повітря в Тегерані. У місті з’явився токсичний чорний дим, а також повідомлялося про кислотні опади, що викликало попередження щодо загрози для здоров’я населення.

Крім цього, у США вважають, що атаки по нафтовій інфраструктурі можуть спровокувати відповідні удари Ірану по енергетичних об’єктах у країнах Перської затоки. Це, своєю чергою, здатне вплинути на світовий ринок енергоносіїв і спричинити різке зростання цін на нафту.

За словами джерела, Дональд Трамп розглядає удари по енергетичних і нафтових об’єктах Ірану як крайній крок. Такий сценарій у Вашингтоні готові розглядати лише у випадку, якщо Іран першим атакує енергетичну інфраструктуру країн регіону.

Американська сторона також не виключає можливості співпраці з іранським нафтовим сектором після завершення конфлікту. Такий підхід, за даними джерел, розглядається за аналогією з політикою США щодо Венесуели.

Читайте: Адміністрація Трампа розглядає подальше пом’якшення санкцій щодо нафти РФ, - CNN

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Трамп поінформований про контакти РФ та Ірану, - Гегсет

Автор: 

Ізраїль (1993) Іран (3507) нафта (6618) США (26759) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+13
"Американська сторона також не виключає можливості співпраці з іранським нафтовим сектором після завершення конфлікту" - от з цього і треба було починати...обмовка по Фрейду??? А як там справи з ЯЗ ...вже фсьо?
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11.03.2026 01:34 Відповісти
+12
довести до кінця вже не вдасться, бо головний протестні сили опозиційних до влади громадян у столиці розстріляни КВІРом і басіджами ще у січні. Авіа- та ракетні удари ще більше згуртували навкруги прапора частину суспільства, яка ще у січні не визначилась із своєю позицією. Ба навіть усунення чергового хоменеі теж особливо ситуацію не змінить, бо в ірані влада не в руках одноосібного диктатора, а ґрунтується на сталій релігійній ідеології, якою просякнута значна частина іранського суспільства. Ніякої наземної операції не буде, бо вона призведе до великих втрат американських військових на землі, і дуже скоро трамп з цієї афери вийде, бо у нього вибори на носі, оголосить "чудову блискавичну перемогу", і залишить Ізраїль далі трахатись із ще більш злобним муджтабою, який тим більше не відмовиться від створення ядерної зброї.
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11.03.2026 03:51 Відповісти
+9
Якщо США не доведе справу до кінця і режим в ірані збережеться, чи стане ще раликальніше, то вони ще швидше почнуть створювати свою ЯЗ. І коли створять достатньо, то знищать Ізраїль. Ставки для Ізраїлю дуже високі.
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11.03.2026 01:25 Відповісти
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Під час нанесення авіаударів по Тегерану Трамп дуже піклується щоб жителі міста не отримали шкоду від чадного повітря. Хай разом з авіабомбами скидають марлеві маски для народу.
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11.03.2026 01:19 Відповісти
То він "піклується" про свій майбутній карман. Ну, як з танкерами венесуели.
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11.03.2026 07:22 Відповісти
Якщо США не доведе справу до кінця і режим в ірані збережеться, чи стане ще раликальніше, то вони ще швидше почнуть створювати свою ЯЗ. І коли створять достатньо, то знищать Ізраїль. Ставки для Ізраїлю дуже високі.
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11.03.2026 01:25 Відповісти
Это всем понятно , не понятно как довести дело до конца? Наземную операцию делают или надеяться что сын которого так нагло убили отца пойдет на уступки Израилю и США ?
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11.03.2026 01:43 Відповісти
у чому нахабство? на війні як на війні. ти ще пригадай 150 дівчаток яких "вбили" єврейські нацисти
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11.03.2026 01:50 Відповісти
той муджтаба ще радикальніше свого батька, тому ніяких уступок не буде.
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11.03.2026 02:18 Відповісти
довести до кінця вже не вдасться, бо головний протестні сили опозиційних до влади громадян у столиці розстріляни КВІРом і басіджами ще у січні. Авіа- та ракетні удари ще більше згуртували навкруги прапора частину суспільства, яка ще у січні не визначилась із своєю позицією. Ба навіть усунення чергового хоменеі теж особливо ситуацію не змінить, бо в ірані влада не в руках одноосібного диктатора, а ґрунтується на сталій релігійній ідеології, якою просякнута значна частина іранського суспільства. Ніякої наземної операції не буде, бо вона призведе до великих втрат американських військових на землі, і дуже скоро трамп з цієї афери вийде, бо у нього вибори на носі, оголосить "чудову блискавичну перемогу", і залишить Ізраїль далі трахатись із ще більш злобним муджтабою, який тим більше не відмовиться від створення ядерної зброї.
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11.03.2026 03:51 Відповісти
Не вдасться, так не вдасться. Значить отримають дуже неприємні наслідки, усі, окрім росії, яка зароблятиме на цьому тепер. Але ці удари, зі знищення промислового потенціалу і потенціалу ВПК, чим довше вони триватимуть, тим більше відкладуть терміни створення ЯЗ і засобів доставки.
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11.03.2026 09:32 Відповісти
ну так, тільки жалко тих тисяч тридцять протестного контингенту, яких тягнули до їх кінця лозунгом "дєржітесь, помащь уже в путі".
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11.03.2026 10:02 Відповісти
Але без цих протестів США не могли б почати операцію, спираючись на те, що в ірані, а тому числі, режим, які вбиває беззбройних людей, бо на фоні ударів ці протестувальники самі себе б навіть зрадниками могли б почувати. Інакше ніяк. Часто немає рішень без неприємних наслідків.
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11.03.2026 11:20 Відповісти
по перше операцію почав Ізраіль, а США (читай - трамп) "вписався" тіпа за союзника. А по друге, трампу абсолютно ***** на тих іранців, хоч би їх вбивали там ще три місяці, як ***** йому на українців, та і взагалі на будь-кого, бо він мізантроп у рафінованому вигляді, який не має системи цінностей, а до людського життя ставиться з повною зневагою, навіть з огидою і затятим цинізмом. До того ж він настільки тупий, що вважав якщо прибрати алі хоменеї, то це може змінити політичну систему Ірана, і він зможе контролювати видобуток та експорт іранської нафти, ну і ще перебити інформацйний сморід епштейнівського лайна перед виборами. Але венесуельській варіант тут не канає, бо в ірані влада не в руках одноосібного диктатора, а ґрунтується на сталій релігійній ідеології, якою просякнуті всі державні інституції та значна частина іранського суспільства. Тому неприємні наслідки були передбачуваними.
А розвал ісламської держави потребує багаторічної підтримки регіонального сепаратизму в Ірані, а не дебільного наскоку з бомбами та ракетами чергового короткостокового престарілого врємєнщіка.
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11.03.2026 11:55 Відповісти
"Американська сторона також не виключає можливості співпраці з іранським нафтовим сектором після завершення конфлікту" - от з цього і треба було починати...обмовка по Фрейду??? А як там справи з ЯЗ ...вже фсьо?
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11.03.2026 01:34 Відповісти
А що там з венесуельськими наркотиками? Все як завжди.
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11.03.2026 01:45 Відповісти
мабуть так само, як і з хімічною зброєю у Іраку
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11.03.2026 08:30 Відповісти
І німецькими шпигунами в тому ж Ірані в Другу світову. Дуже цікава історія в цієї країни - вони знають, що таке європейські джентльмени, а саме британці.
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11.03.2026 14:30 Відповісти
Північна Корея має ЯО і диктатора, але у них немає нафти, от її і не ********. Іран має багато гарної нафти, не як водна емульсія у кацапів, в цьому і біда Ірану.
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11.03.2026 09:41 Відповісти
яка зворушлива трубота про здоров'я населення))
зараз розплачуся))
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11.03.2026 01:56 Відповісти
А шо у Iзраїля немае власної збрї щоб бити по Iрану? Ой, а ї справдi немае. Анi крилатих ракет, анi балiстiки От Україна повинна була все все розробити ї виробити самостiйно.
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11.03.2026 02:10 Відповісти
Ізраїль для цього і втянув Америку у конфлікт, дякуючи евреям віткофу і кушніру.
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11.03.2026 04:37 Відповісти
CNN
За даними Argus Media, компанії з оцінки ринкових цін, ціни на американську легку нафту для поставки в Азію зросли на 47% до $115 за барель після того, як США та Ізраїль розпочали свою першу атаку на Іран. Тим часом фрахтові ставки на американський скраплений природний газ (СПГ) збільшилися більше ніж у чотири рази, і щонайменше чотири партії американського СПГ були перенаправлені з Європи до Азії.

Хоча японські переробні компанії закупили до 9 мільйонів барелів американської нафти на червень після початку війни, інші азійські покупці неохоче платять такі високі премії і чекають, щоб побачити, чи покращиться ситуація.
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11.03.2026 05:33 Відповісти
Але навколо Ормузької протоки, через яку проходить близько 80% постачання пального до Азії, конфлікт посилюється. Американські військові заявили, що у вівторок знищили 16 іранських мінних тральщиків біля критично важливого енергетичного коридору.

Оскільки війна перекрила основне джерело енергії для багатьох країн Азії, деякі з них, як-от Індонезія та Пакистан, були змушені покладатися на резерви, яких може вистачити лише на кілька тижнів. І в умовах зростання попиту США не мають виробничих потужностей, щоб компенсувати глобальний дефіцит нафти та газу з Близького Сходу.
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11.03.2026 05:35 Відповісти
"Містечковий крамар" залишається "містечковим крамарем"... Далі свого прилавку не бачить... І плювать він хотів на чиїсь інтереси, крім своїх власних... Аби у нього капшук поповнювався... Ні розрахувать свої інтереси, у спілці з іншими союзниками, ні прорахувать наперед, він не здатен... Діє, як "хапуга" - почув, що у окрузі "нічийний" бичок приблудився - запріг швидко коня, кинув сокиру і ножа, у воза, і погнав швиденько, за околицю - щоб встигнуть...
Оце буде смішно, коли він "вистріляє весь свій БК, з авіаносців, у США його зупинять, щоб не ліз глибше, бо назріває нафтова криза, і він "дасть задню", покинувши емірати, один на один, з персами... ТОді вже він буде обісраний не тільки перед Європою, але й перед арабським світом...
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11.03.2026 06:06 Відповісти
Має шанс зупинити ще одну війну, але програшем.
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11.03.2026 07:24 Відповісти
Розумний стратег думає не тільки про те, як ПОЧАТЬ війну, але й пропрацьовує варіанти - ЯК її ЗАКІНЧУВАТЬ... У кацапів на це розуму не вистачило - понадіялися на "бліцкріг"... В результаті отримали довготривалу криваву "м"ясорубку"... Здається мені - у Трампа буде те саме... Однак, до "м"ясорубки", у нього, справа, думаю, не дійде - у нього трішки не той образ мислення. І ситуація не та...
У Росії війна з Україною - "дело принципа"... Тобто, кацапи "закусили вудила", і не рахуються з втратами... У Трампа - "просто бізнес"... І, коли Трамп відчує, що "перший наскок не вдався", він відразу втратить до нього інтерес, заявить, що його це "не цікавить" (як з Гренландією та Канадою), оголосить, що він "переміг", та "усунув ядерну загрозу" (як це зробив торік, коли бомбив наземні об"єкти виходу з скельних масивів, піземних сховищ, і дасть команду авіаносним ескадрам повертаться на місця дислокації, покинувши арабів, "сам на сам", з оскаженілими персами... Тобто, "розгрібать" наслідки своєї авантюри, він залишить своїм союзникам - Саудівській Аравії, Кувейту, Еміратам, Йорданії... Путін же, цього зробить не зможе - бо "сваи-же, парвут...".
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11.03.2026 07:50 Відповісти
Тільки після цього про MAGA доведеться забути надовго. Америка буде ще в гіршому становищі, ніж до війни.
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11.03.2026 08:30 Відповісти
Хто-б, сумнівався... США, від ганьби МАГАшистської, відмиватиметься не менше, ніж ми - від ЗЕленої... А може, й довше... Бо ми "обісралися" лише в межах України, а США - на весь світ...
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11.03.2026 08:59 Відповісти
Синок рудої мавпи Беррон купив нафти на 40 млн перед 28 лютого, потім продав на 70 млн.
Так співпало...
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11.03.2026 07:58 Відповісти
Знов за рибу гроші. США ж союзники з богообраним народом. Вони що, не спілкуються?!
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11.03.2026 08:28 Відповісти
 
 