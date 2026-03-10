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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Трамп погрожує Ірану "безпрецедентними" наслідками через можливе замінування Ормузької протоки

трамп

Розвідка США почала фіксувати ознаки того, що Іран вживає заходів для розгортання мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки. Американський президент Дональд Трамп відреагував та пригрозив Тегерану наслідками.

Про це повідомила  репортерка CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс, посилаючись розвідувальні ресурси США, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Журналістка зазначила, що для мінування протоки Іран використовує невеличкі катери, які можуть перевозити по 2-3 міни кожний.

"Хоча запаси мін Ірану не є загальновідомими, за оцінками, протягом багатьох років їхня кількість коливалася від приблизно 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва", - додала Джейкобс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція направить військові кораблі, щоб розблокувати Ормузьку протоку, - Макрон

Реакція Трампа

Американський президент у своїй соцмережі Truth Social вже відреагував на інформацію медіа.

Трамп заявив, що якщо Іран встановив міни, їх необхідно негайно прибрати. Мовляв, розмінування стане "великим кроком у правильному напрямку". Водночас він стверджує, що у нього немає жодних повідомлень про мінування протоки.

 "Якщо з будь-якої причини міни були встановлені й не будуть негайно зняті, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними. Якщо ж, навпаки, вони вилучать те, що, можливо, було встановлено, це буде величезним кроком у правильному напрямку! Крім того, ми використовуємо ту саму технологію та ракетні можливості, що застосовуються проти наркоторговців, щоб назавжди усунути будь-які човни або кораблі, які намагаються замінувати Ормузьку протоку. З ними буде покінчено швидко і жорстоко. Стережіться!", - додав Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран закрив Ормузьку протоку та пригрозив "підпалювати" судна, які спробують пройти, - ЗМІ

Трамп пригрозив безпрецедентними військовим наслідками для Ірану через замінування Ормузької протоки

Більше про Ормузьку протоку

  • Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою і слугує стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для перевезення нафти — через неї щодня проходить приблизно 20% світового щоденного споживання нафти.
  • Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.

Автор: 

Іран (3507) мінування (1224) США (26759) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+21
Все! 24 години дає... На розмінування!
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10.03.2026 22:34 Відповісти
+13
Якщо ВПС США завоювали господство у повітрі, як Іран може мінувати вузеньку протоку?
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10.03.2026 22:35 Відповісти
+11
КЛОУН.....ти уже ведеш війну. Це так само як зараз нам РФ погрожує.

Погрози не мають сенсу коли вони виконані
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10.03.2026 22:39 Відповісти
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Все! 24 години дає... На розмінування!
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10.03.2026 22:34 Відповісти
Вони почали і будуть продовжувати мін 24 години, вірогідно довше. Кажуть по тєліку що мінують.
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10.03.2026 22:57 Відповісти
Якщо ВПС США завоювали господство у повітрі, як Іран може мінувати вузеньку протоку?
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10.03.2026 22:35 Відповісти
вузенька - от із неба і не видно!
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10.03.2026 22:38 Відповісти
Подумаєш там від 55 до 95 км всього....
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10.03.2026 22:54 Відповісти
"прохідна зона" для кораблів там набагато вужча - але то таке...
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10.03.2026 22:57 Відповісти
мінують з маленьких катерів, яким американське панування у повітрі якось до сраки.
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10.03.2026 23:48 Відповісти
1. Мабуть ти собі погано уявляєш, що таке морське мінування і якою міною можна зупинити танкер.

2. При повному пануванні у повітрі там моторна лодка не пропливе, якщо взяти протоку під контроль.
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11.03.2026 00:13 Відповісти
якорну міну можно вивезти у канал на будь-якому катері.
У тій протоці шугають сотні цивільних катерів, які *** клали на якесь там панування у повітрі.
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11.03.2026 00:22 Відповісти
А панування у повітрі, по-твоєму, стосується виключно повітря? На землі при цьому може ввдбуватися, що завгодно?

Це повний контроль з повітря над територією та моживість знищувати все, що ворушиться. З ******** зброєю за бажанням все, що більше за собаку. Тим більше на зовсім невеличкому відтинку.

Євреї у щільній забудові в окремо взяту квартиру з літака ракети кладуть. А ти про якісь катери...
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11.03.2026 01:08 Відповісти
на узбережжі протоки, незалежно від якогось там панування у повітрі живуть своє життя місцеві бєлуджи та бахтіяри, які живуть морем, і ім абсолютно ***** на якесь там панування якихось F-35, і взагалі як там звуть того ********* трампа. Вони вчора на своїх дерев'яних (а у кого побільше грошей, то склопластикових) лау виходили у море, сьогодня виходили, і завтра вийдуть. І тих лау там тисячі. тому топити і цивільні шаланди з американських кулеметів ніхто не буде. Саме тому, як ви кажете - "там може відбуватись що завгодно".

а євреїв в Ормузькій протоці нема, вони від неї за дві тисячі кілометрів живуть. і топити якусь цивільну шаланду ракетою з літака вони не будуть.
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11.03.2026 01:39 Відповісти
Та дуже просто - в Ірані Генштаб працював постійно, проробляючи варіанти для захисту інтересів своєї держави, і у них вже відпрацьований варіант мінування протоки, на випадок можливого захоплення Персидської затоки та блокади іранського узбережжя. А в сьогоднішньому США, замість Генштабу, працюють "хотєлки" старого маразматика, який не знає, що він робитиме, чи казатиме, через годину, і вже забув, що він робив чи казав, пару годин, тому...
Якщо є загроза, що, при нападі на морську державу, вона вживе заходів до постановки мінних завіс, то ти повинен підготувать та розвернуть протимінні сили (есмінці, тральщики, сторожовики), і блокувать виходи з портів противника, щоб завадить виходу з портів постановщикам мін. Нанести удари по місцям складування мін на березі. А ВОНО, дурне, поперлося розмахувать своїми "Томагавками", не подумавши, що не тільки ту протоку, а й його власні кораблі, "обкладуть" мінами, як город - картоплею!
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11.03.2026 06:27 Відповісти
Хто там на Трампа батон крошить?
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10.03.2026 22:36 Відповісти
КЛОУН.....ти уже ведеш війну. Це так само як зараз нам РФ погрожує.

Погрози не мають сенсу коли вони виконані
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10.03.2026 22:39 Відповісти
(Іван) Трамп Грозний.
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10.03.2026 22:40 Відповісти
Балабол-щоки надувають він гарно вміє
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10.03.2026 22:44 Відповісти
Ширина протоки - в найвужчому місці - 50 км
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10.03.2026 22:44 Відповісти
у протоці судохідний канал для танкерів та балкерів у середньому завширшки дві-дві з половиною милі у самому вузкьому місці судохідного каналу протоки.
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10.03.2026 23:52 Відповісти
російські та китайські ...... але )(уйло харошій парень .....
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10.03.2026 22:50 Відповісти
У вівторок міністр енергетики США Кріс Райт опублікував, а потім видалив пост у X про те, що ВМС Сполучених Штатів супроводжували нафтовий танкер через Ормузьку протоку.
У вівторок Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що жодне судно ВМС США «не наважилося» наблизитися до Ормузької протоки.

«Жоден із американських військових кораблів не наважився наблизитися до Оманського моря, Перської затоки або Ормузької протоки під час війни», - заявив представник Корпусу вартових Ісламської революції Алі Мохаммад Наіні, назвавши твердження Райта «чистою брехнею».

«Будь-яке переміщення американського флоту та його союзників буде зупинене нашими ракетами та безпілотниками», - цитують Наіні іранські державні ЗМІ.
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10.03.2026 22:52 Відповісти
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10.03.2026 23:26 Відповісти
Трамп написав, що американські війська завдали ударів по 10 іранських катерах, які намагалися встановити морські міни.

«Я радий повідомити, що за останні кілька годин ми завдали ударів і повністю знищили 10 неактивних мінних катерів та/або кораблів, і за ними підуть нові [знищені катери]!», - написав Трамп в Truth Social.
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10.03.2026 23:30 Відповісти
А тепер уявіть, що іранці потоплять якийсь американський корабель? Це ж тільки неймоврно підніме їм дух, а у Трампа корона злетить.
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11.03.2026 00:43 Відповісти
Vladimir, please
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10.03.2026 22:57 Відповісти
А що може гірше бомбардування Ірану, які наслідки?
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10.03.2026 22:58 Відповісти
Трамп до них прилетить тоді їм мало місця буде

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10.03.2026 23:29 Відповісти
Трапон тут встряг, коли з митами він міг врегулювати ситуацію, сьогодні ввів мита ринки впали, завтра відмінив виросли, то тут ринки його дії наказують падінням індексів і ростом ціни на нафту, а просто припини війну йому не вдасться..., поки ринки вірять його заявам, що ось ось уже перемога і кінець війні близько, але коли це близько за наступні дві неділі не настане ринки ляжуть... а капіталісти втративши мільярди такої фігні йому не пробачать...
А тут ще Іран красава замінували Ормузьку протоку і ймовірно щоб її розмінувати прийдеться починати наземну операцію... ***** близенько тобі дебільний дід...
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10.03.2026 23:23 Відповісти
"Ми єще не начіналі" Краснов такий прогнозований як забор😁
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10.03.2026 23:33 Відповісти
Так они же все корабли иранские потопили! Или не все?...
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10.03.2026 23:53 Відповісти
У нас теж кацапи "ФСЬО "захватили", ще в 2014-му, і "у хахлов нет флота"!!!... І ЩО?
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11.03.2026 06:31 Відповісти
І хто ж їм міг таке посовєтовать???
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11.03.2026 00:01 Відповісти
Навіщо чекати - давай спочатку наслідки, а потім розберемося. З десяток мільярдів - нормальна ціна.
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11.03.2026 01:33 Відповісти
Стратег з Трампа, мяко кажучи, ніякий.
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11.03.2026 06:57 Відповісти
Тільки бров підійме? Чи ручкамі захлопаєт, ножкамі затопаєт? А може на спинку ляже і почне верещати "не чіпайте мою іграшку їїїїїїїї!!!!"
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11.03.2026 07:21 Відповісти
Налякав їжака голою сра...кою
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11.03.2026 08:44 Відповісти
 
 