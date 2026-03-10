Трамп погрожує Ірану "безпрецедентними" наслідками через можливе замінування Ормузької протоки

Розвідка США почала фіксувати ознаки того, що Іран вживає заходів для розгортання мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки. Американський президент Дональд Трамп відреагував та пригрозив Тегерану наслідками.

Про це повідомила репортерка CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс, посилаючись розвідувальні ресурси США, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Журналістка зазначила, що для мінування протоки Іран використовує невеличкі катери, які можуть перевозити по 2-3 міни кожний.

"Хоча запаси мін Ірану не є загальновідомими, за оцінками, протягом багатьох років їхня кількість коливалася від приблизно 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва", - додала Джейкобс.

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Реакція Трампа

Американський президент у своїй соцмережі Truth Social вже відреагував на інформацію медіа.

Трамп заявив, що якщо Іран встановив міни, їх необхідно негайно прибрати. Мовляв, розмінування стане "великим кроком у правильному напрямку". Водночас він стверджує, що у нього немає жодних повідомлень про мінування протоки.

"Якщо з будь-якої причини міни були встановлені й не будуть негайно зняті, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними. Якщо ж, навпаки, вони вилучать те, що, можливо, було встановлено, це буде величезним кроком у правильному напрямку! Крім того, ми використовуємо ту саму технологію та ракетні можливості, що застосовуються проти наркоторговців, щоб назавжди усунути будь-які човни або кораблі, які намагаються замінувати Ормузьку протоку. З ними буде покінчено швидко і жорстоко. Стережіться!", - додав Трамп.

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