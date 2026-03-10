Трамп погрожує Ірану "безпрецедентними" наслідками через можливе замінування Ормузької протоки
Розвідка США почала фіксувати ознаки того, що Іран вживає заходів для розгортання мін у судноплавному коридорі Ормузької протоки. Американський президент Дональд Трамп відреагував та пригрозив Тегерану наслідками.
Про це повідомила репортерка CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс, посилаючись розвідувальні ресурси США, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Журналістка зазначила, що для мінування протоки Іран використовує невеличкі катери, які можуть перевозити по 2-3 міни кожний.
"Хоча запаси мін Ірану не є загальновідомими, за оцінками, протягом багатьох років їхня кількість коливалася від приблизно 2000 до 6000 морських мін іранського, китайського та російського виробництва", - додала Джейкобс.
Реакція Трампа
Американський президент у своїй соцмережі Truth Social вже відреагував на інформацію медіа.
Трамп заявив, що якщо Іран встановив міни, їх необхідно негайно прибрати. Мовляв, розмінування стане "великим кроком у правильному напрямку". Водночас він стверджує, що у нього немає жодних повідомлень про мінування протоки.
"Якщо з будь-якої причини міни були встановлені й не будуть негайно зняті, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними. Якщо ж, навпаки, вони вилучать те, що, можливо, було встановлено, це буде величезним кроком у правильному напрямку! Крім того, ми використовуємо ту саму технологію та ракетні можливості, що застосовуються проти наркоторговців, щоб назавжди усунути будь-які човни або кораблі, які намагаються замінувати Ормузьку протоку. З ними буде покінчено швидко і жорстоко. Стережіться!", - додав Трамп.
Більше про Ормузьку протоку
- Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою і слугує стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для перевезення нафти — через неї щодня проходить приблизно 20% світового щоденного споживання нафти.
- Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.
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2. При повному пануванні у повітрі там моторна лодка не пропливе, якщо взяти протоку під контроль.
У тій протоці шугають сотні цивільних катерів, які *** клали на якесь там панування у повітрі.
Це повний контроль з повітря над територією та моживість знищувати все, що ворушиться. З ******** зброєю за бажанням все, що більше за собаку. Тим більше на зовсім невеличкому відтинку.
Євреї у щільній забудові в окремо взяту квартиру з літака ракети кладуть. А ти про якісь катери...
а євреїв в Ормузькій протоці нема, вони від неї за дві тисячі кілометрів живуть. і топити якусь цивільну шаланду ракетою з літака вони не будуть.
Якщо є загроза, що, при нападі на морську державу, вона вживе заходів до постановки мінних завіс, то ти повинен підготувать та розвернуть протимінні сили (есмінці, тральщики, сторожовики), і блокувать виходи з портів противника, щоб завадить виходу з портів постановщикам мін. Нанести удари по місцям складування мін на березі. А ВОНО, дурне, поперлося розмахувать своїми "Томагавками", не подумавши, що не тільки ту протоку, а й його власні кораблі, "обкладуть" мінами, як город - картоплею!
Погрози не мають сенсу коли вони виконані
У вівторок Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що жодне судно ВМС США «не наважилося» наблизитися до Ормузької протоки.
«Жоден із американських військових кораблів не наважився наблизитися до Оманського моря, Перської затоки або Ормузької протоки під час війни», - заявив представник Корпусу вартових Ісламської революції Алі Мохаммад Наіні, назвавши твердження Райта «чистою брехнею».
«Будь-яке переміщення американського флоту та його союзників буде зупинене нашими ракетами та безпілотниками», - цитують Наіні іранські державні ЗМІ.
«Я радий повідомити, що за останні кілька годин ми завдали ударів і повністю знищили 10 неактивних мінних катерів та/або кораблів, і за ними підуть нові [знищені катери]!», - написав Трамп в Truth Social.
А тут ще Іран красава замінували Ормузьку протоку і ймовірно щоб її розмінувати прийдеться починати наземну операцію... ***** близенько тобі дебільний дід...