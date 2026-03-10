Трамп угрожает Ирану "беспрецедентными" последствиями из-за возможного минирования Ормузского пролива.
Разведка США начала фиксировать признаки того, что Иран принимает меры для развертывания мин в судоходном коридоре Ормузского пролива. Американский президент Дональд Трамп отреагировал и пригрозил Тегерану последствиями.
Об этом сообщиларепортер CBS News в Белом доме Дженнифер Джейкобс, ссылаясь на разведывательные ресурсы США, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Журналистка отметила, что для минирования пролива Иран использует небольшие катера, которые могут перевозить по 2-3 мины каждый.
"Хотя запасы мин Ирана не являются общеизвестными, по оценкам, на протяжении многих лет их количество колебалось от примерно 2000 до 6000 морских мин иранского, китайского и российского производства", - добавила Джейкобс.
Реакция Трампа
Американский президент в своей соцсети Truth Social уже отреагировал на информацию СМИ.
Трамп заявил, что если Иран установил мины, их необходимо немедленно убрать. Мол, разминирование станет "большим шагом в правильном направлении". В то же время он утверждает, что у него нет никаких сообщений о минировании пролива.
"Если по какой-либо причине мины были установлены и не будут немедленно сняты, военные последствия для Ирана будут беспрецедентными. Если же, наоборот, они извлекут то, что, возможно, было установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении! Кроме того, мы используем ту же технологию и ракетные возможности, которые применяются против наркоторговцев, чтобы навсегда устранить любые лодки или корабли, которые пытаются заминировать Ормузский пролив. С ними будет покончено быстро и жестоко. Берегитесь!" - добавил Трамп.
Больше об Ормузском проливе
- Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности для перевозки нефти — через него ежедневно проходит примерно 20% мирового ежедневного потребления нефти.
- После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.
