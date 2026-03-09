Франция направит военные корабли, чтобы разблокировать Ормузский пролив, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и его партнеры готовят "сугубо оборонительную" миссию для восстановления судоходства в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала атак США и Израиля.
Об этом он сказал во время визита на Кипр, цитируют Le Figaro и Le Parisien, передает Цензор.НЕТ.
Детали
По словам Макрона, эту миссию должны подготовить "совместно с европейскими и неевропейскими государствами", чтобы "обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров для постепенного восстановления Ормузского пролива".
По его словам, Париж привлечет восемь фрегатов, два десантных корабля и авианосец "от Восточного Средиземноморья до Красного моря и у побережья Ормуза".
Французский президент также выразил свою поддержку странам Персидского залива, по которым Иран наносил удары.
"Эта мобилизация наших военно-морских сил является беспрецедентной. Она, конечно, происходит также с привлечением наших воздушных и сухопутных сил в регионе. Цель Франции — способствовать деэскалации, безопасности наших граждан, безопасности наших партнеров, а также свободе навигации и морской безопасности", — добавил Макрон.
На прошлой неделе Кипр, который является членом Европейского Союза, атаковали иранские беспилотники. Это побудило Макрона отправить в Средиземное море авианосец Шарль де Голль, а также фрегат и подразделения противовоздушной обороны непосредственно к островному государству.
Больше об Ормузском проливе
- Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности для перевозки нефти — через него ежедневно проходит примерно 20% мирового ежедневного потребления нефти.
- После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.
