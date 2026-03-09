РУС
Франция направит военные корабли, чтобы разблокировать Ормузский пролив, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж и его партнеры готовят "сугубо оборонительную" миссию для восстановления судоходства в Ормузском проливе, который Иран закрыл после начала атак США и Израиля.

Об этом он сказал во время визита на Кипр, цитируют Le Figaro и Le Parisien, передает Цензор.НЕТ.

Детали

По словам Макрона, эту миссию должны подготовить "совместно с европейскими и неевропейскими государствами", чтобы "обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров для постепенного восстановления Ормузского пролива".

По его словам, Париж привлечет восемь фрегатов, два десантных корабля и авианосец "от Восточного Средиземноморья до Красного моря и у побережья Ормуза".

Французский президент также выразил свою поддержку странам Персидского залива, по которым Иран наносил удары.

"Эта мобилизация наших военно-морских сил является беспрецедентной. Она, конечно, происходит также с привлечением наших воздушных и сухопутных сил в регионе. Цель Франции — способствовать деэскалации, безопасности наших граждан, безопасности наших партнеров, а также свободе навигации и морской безопасности", — добавил Макрон.

На прошлой неделе Кипр, который является членом Европейского Союза, атаковали иранские беспилотники. Это побудило Макрона отправить в Средиземное море авианосец Шарль де Голль, а также фрегат и подразделения противовоздушной обороны непосредственно к островному государству.

Больше об Ормузском проливе

  • Ормузский пролив соединяет Оманский залив с Персидским заливом и служит стратегическим торговым маршрутом, в частности для перевозки нефти — через него ежедневно проходит примерно 20% мирового ежедневного потребления нефти.
  • После начала ударов США и Израиля Иран пригрозил, что закроет пролив, и предупредил, что уничтожит любое судно, которое попытается пройти через него.

+1
Ради нефти обеспечения судоходства придется. Да и США изрядно прорядили разбойников, можно отправлять эскадру.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:21 Ответить
+1
маню!
емануєля називають, маню.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:22 Ответить
+1
Навіть китайский теж варто було б. Щоб китайці не вимушені були купувати у Московії газ та нафту за вищимі цінами. І індійський теж - з цією ж метою.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:27 Ответить
Швидше ця протока замерзне ніж британські та французькі кораблі туди прибудуть.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:20 Ответить
"Атважний, смільчак, Бандерас!"
показать весь комментарий
09.03.2026 16:20 Ответить
маню!
емануєля називають, маню.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:22 Ответить
військові кораблі франції будуть когось атакувати, чи як будуть захищати?
військові кораблі франції будуть захищати китайський флот та тіньовий піратський флот кацапії?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:20 Ответить
Навіть китайский теж варто було б. Щоб китайці не вимушені були купувати у Московії газ та нафту за вищимі цінами. І індійський теж - з цією ж метою.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:27 Ответить
китай купує по внутрішнім цінам кацапії!
купує все що забажає.
від нафти та газу до отрубєй.....
деревину з сибіру та воду з байкалу, взагалі безкоштовно....,
показать весь комментарий
09.03.2026 16:32 Ответить
Китай купує по своїх цінах, а не по внутрішніх. Але це поки Китай може диктувати свою волю. А для цього потрібно 2 складові: 1. у Китая мають бути альтернативні джерела газу та нафти. 2. У РФ мають бути великі проблеми зі збутом нафти та газу.
Обидві складові під загрозою, коли перекрито Ормузьку протоку.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:36 Ответить
ну, блд, шо ти мелеш?
китай хазяїн кремля!!!!!
показать весь комментарий
09.03.2026 16:46 Ответить
Ради нефти обеспечения судоходства придется. Да и США изрядно прорядили разбойников, можно отправлять эскадру.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:21 Ответить
Французи то как разошлись, а бриты так и продолжают позориться с тем кораблем и рабочими профсоюзами?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:25 Ответить
Флоти визволителів отримають по кумполу БПЛА-камікпдзе та під ватерлінію БЕКи і потонуть. Ціни на нафту ще більше підскочать.
Тож, визволителям Ормузької протоки потрібно буде окуповувати все іранське узбережжя Перської та Османської заток.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:26 Ответить
І скільки ж амерських кораблів потопив Іран?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:37 Ответить
3 авианосца, 5 эсминцев и 10 апл. Все серебрянные, нажитые непосильным трудом.
показать весь комментарий
09.03.2026 16:42 Ответить
А скільки танкерів вони супроводили по протоці?
показать весь комментарий
09.03.2026 16:46 Ответить
 
 