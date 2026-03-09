Франція направить військові кораблі, щоб розблокувати Ормузьку протоку, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж та її партнери готують "суто оборонну" місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку атак США та Ізраїлю.

Про це він сказав під час візиту до Кіпру, цитують Le Figaro та Le Parisien, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Макрона, цю місію мають підготувати "разом із європейськими та неєвропейськими державами", щоб "забезпечити супровід контейнеровозів і танкерів для поступового відновлення Ормузької протоки".

За його словами, Париж залучить вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець "від Східного Середземномор’я до Червоного моря й біля узбережжя Ормуза".

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Французький президент також висловив свою підтримку країнам Перської затоки, по яких Іран завдавав ударів.

"Ця мобілізація наших військово-морських сил є безпрецедентною. Вона, звісно, відбувається також із залученням наших повітряних і сухопутних сил у регіоні. Мета Франції — сприяти деескалації, безпеці наших громадян, безпеці наших партнерів, а також свободі навігації та морській безпеці", - додав Макрон.

Минулого тижня Кіпр, який є членом Європейського Союзу, атакували іранські безпілотники. Це спонукало Макрона відправити до Середземномор’я авіаносець Шарль де Голль, а також фрегат і підрозділи протиповітряної оборони безпосередньо до острівної держави.

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