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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Франція направить військові кораблі, щоб розблокувати Ормузьку протоку, - Макрон

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж та її партнери готують "суто оборонну" місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку атак США та Ізраїлю.

Про це він сказав під час візиту до Кіпру, цитують Le Figaro та Le Parisien, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі

За словами Макрона, цю місію мають підготувати "разом із європейськими та неєвропейськими державами", щоб "забезпечити супровід контейнеровозів і танкерів для поступового відновлення Ормузької протоки".

За його словами, Париж залучить вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець "від Східного Середземномор’я до Червоного моря й біля узбережжя Ормуза".

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Французький президент також висловив свою підтримку країнам Перської затоки, по яких Іран завдавав ударів.

"Ця мобілізація наших військово-морських сил є безпрецедентною. Вона, звісно, відбувається також із залученням наших повітряних і сухопутних сил у регіоні. Мета Франції — сприяти деескалації, безпеці наших громадян, безпеці наших партнерів, а також свободі навігації та морській безпеці", - додав Макрон.

Минулого тижня Кіпр, який є членом Європейського Союзу, атакували іранські безпілотники. Це спонукало Макрона відправити до Середземномор’я авіаносець Шарль де Голль, а також фрегат і підрозділи протиповітряної оборони безпосередньо до острівної держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Французькі бази на Близькому Сході зазнали "обмежених ударів", - Макрон

Більше про Ормузьку протоку

  • Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою і слугує стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для перевезення нафти — через неї щодня проходить приблизно 20% світового щоденного споживання нафти.
  • Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.

Автор: 

Іран (3503) Франція (3349) Макрон Емманюель (1774)
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Топ коментарі
+4
Швидше ця протока замерзне ніж британські та французькі кораблі туди прибудуть.
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09.03.2026 16:20 Відповісти
+3
Ради нефти обеспечения судоходства придется. Да и США изрядно прорядили разбойников, можно отправлять эскадру.
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09.03.2026 16:21 Відповісти
+2
Флоти визволителів отримають по кумполу БПЛА-камікпдзе та під ватерлінію БЕКи і потонуть. Ціни на нафту ще більше підскочать.
Тож, визволителям Ормузької протоки потрібно буде окуповувати все іранське узбережжя Перської та Османської заток.
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09.03.2026 16:26 Відповісти
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Швидше ця протока замерзне ніж британські та французькі кораблі туди прибудуть.
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09.03.2026 16:20 Відповісти
"Атважний, смільчак, Бандерас!"
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09.03.2026 16:20 Відповісти
маню!
емануєля називають, маню.
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09.03.2026 16:22 Відповісти
військові кораблі франції будуть когось атакувати, чи як будуть захищати?
військові кораблі франції будуть захищати китайський флот та тіньовий піратський флот кацапії?
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09.03.2026 16:20 Відповісти
Навіть китайский теж варто було б. Щоб китайці не вимушені були купувати у Московії газ та нафту за вищимі цінами. І індійський теж - з цією ж метою.
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09.03.2026 16:27 Відповісти
китай купує по внутрішнім цінам кацапії!
купує все що забажає.
від нафти та газу до отрубєй.....
деревину з сибіру та воду з байкалу, взагалі безкоштовно....,
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09.03.2026 16:32 Відповісти
Китай купує по своїх цінах, а не по внутрішніх. Але це поки Китай може диктувати свою волю. А для цього потрібно 2 складові: 1. у Китая мають бути альтернативні джерела газу та нафти. 2. У РФ мають бути великі проблеми зі збутом нафти та газу.
Обидві складові під загрозою, коли перекрито Ормузьку протоку.
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09.03.2026 16:36 Відповісти
ну, блд, шо ти мелеш?
китай хазяїн кремля!!!!!
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09.03.2026 16:46 Відповісти
Не будь примітивом. Московія є сировинним придатком Китаю доти, доки Китай може ставити московії свої умови.
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09.03.2026 16:52 Відповісти
Не будь примітивом.

які умови мєга ядерна над держава, з другою армією галактики, та києвом за три дні, може ставити будь що, будь кому, на п'ятому році війни з неіснуючим народом?
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09.03.2026 17:00 Відповісти
Злізь з пропагандиських штампів, включи мозок.
Китай купує на своїх умовах і за своїми цінами доти, доки Китай може диктувати свої умови та ціни. А коли Китаю блокують алетрнативні джерела з Персидського заливу і при цьому знімають санкції з РФ так, що вона може поставляти газ та нафту іншим покупцям, у Китая стає менше можливостей умови диктувати.
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09.03.2026 17:09 Відповісти
Тобі особисто не повідомили і як тепер буде ?
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09.03.2026 18:46 Відповісти
до чого тут я?
зебіло дегенератам в марафоні все розповіли!
пишний не дасть збрехати!
тож ненавидим мадярів, як нещодавно пшеків!
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09.03.2026 19:00 Відповісти
Мадярів всі сусіди ненавидять і давно. Почитай "пригоди бравого вояка Швейка". Від свойого приходу в Європу вони тільки то робили що гадили всім до кого дотягнулись.
Марафону я не дивлюсь, тут нема.
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09.03.2026 19:09 Відповісти
не знайшов у швейка про юдоклан, захопивший україну у 2019.
і про чорний налік, засобами держави, у швейка, теж не читав.
а, ти читав?
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09.03.2026 19:17 Відповісти
Я написав - давно ненавидять.
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09.03.2026 19:19 Відповісти
Ради нефти обеспечения судоходства придется. Да и США изрядно прорядили разбойников, можно отправлять эскадру.
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09.03.2026 16:21 Відповісти
Французи то как разошлись, а бриты так и продолжают позориться с тем кораблем и рабочими профсоюзами?
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09.03.2026 16:25 Відповісти
Флоти визволителів отримають по кумполу БПЛА-камікпдзе та під ватерлінію БЕКи і потонуть. Ціни на нафту ще більше підскочать.
Тож, визволителям Ормузької протоки потрібно буде окуповувати все іранське узбережжя Перської та Османської заток.
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09.03.2026 16:26 Відповісти
І скільки ж амерських кораблів потопив Іран?
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09.03.2026 16:37 Відповісти
3 авианосца, 5 эсминцев и 10 апл. Все серебрянные, нажитые непосильным трудом.
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09.03.2026 16:42 Відповісти
А скільки танкерів вони супроводили по протоці?
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09.03.2026 16:46 Відповісти
Вопрос , конечно, интересный).
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09.03.2026 16:51 Відповісти
"Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї. Джерело: https://censor.net/ua/n3604327"

А знищелка в Ірану не загнеться?
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09.03.2026 18:39 Відповісти
Йому мало , що в 2019 згорів старовинний Собор Паризької Богоматері ? Капець , трамп розворушив осине гніздо , зараз будуть теракти у всіх ,хто йому допомагає , все за методичками пуйла.
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09.03.2026 18:46 Відповісти
орбан, головний європейський холуй усіх гаспод і особливо доні, готовий прийняти мільйон біженців персів мусульман?
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09.03.2026 19:02 Відповісти
А у Франції справжнього француза знайти важко , араби, негри...і невідомо хто.
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09.03.2026 19:06 Відповісти
кажуть, десь на півночі залишились.
навіть комедія є, про голову пошти.
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09.03.2026 19:18 Відповісти
а одесу розблокувати макрон не хоче?
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09.03.2026 21:00 Відповісти
 
 