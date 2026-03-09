Франція направить військові кораблі, щоб розблокувати Ормузьку протоку, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Париж та її партнери готують "суто оборонну" місію для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці, яку Іран закрив після початку атак США та Ізраїлю.
Про це він сказав під час візиту до Кіпру, цитують Le Figaro та Le Parisien, передає Цензор.НЕТ.
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За словами Макрона, цю місію мають підготувати "разом із європейськими та неєвропейськими державами", щоб "забезпечити супровід контейнеровозів і танкерів для поступового відновлення Ормузької протоки".
За його словами, Париж залучить вісім фрегатів, два десантні кораблі та авіаносець "від Східного Середземномор’я до Червоного моря й біля узбережжя Ормуза".
Французький президент також висловив свою підтримку країнам Перської затоки, по яких Іран завдавав ударів.
"Ця мобілізація наших військово-морських сил є безпрецедентною. Вона, звісно, відбувається також із залученням наших повітряних і сухопутних сил у регіоні. Мета Франції — сприяти деескалації, безпеці наших громадян, безпеці наших партнерів, а також свободі навігації та морській безпеці", - додав Макрон.
Минулого тижня Кіпр, який є членом Європейського Союзу, атакували іранські безпілотники. Це спонукало Макрона відправити до Середземномор’я авіаносець Шарль де Голль, а також фрегат і підрозділи протиповітряної оборони безпосередньо до острівної держави.
Більше про Ормузьку протоку
- Ормузька протока з’єднує Оманську затоку з Перською затокою і слугує стратегічним торговельним маршрутом, зокрема для перевезення нафти — через неї щодня проходить приблизно 20% світового щоденного споживання нафти.
- Після початку ударів США та Ізраїлю Іран пригрозив, що закриває протоку, і попередив, що знищить будь-яке судно, яке спробує пройти через неї.
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емануєля називають, маню.
військові кораблі франції будуть захищати китайський флот та тіньовий піратський флот кацапії?
купує все що забажає.
від нафти та газу до отрубєй.....
деревину з сибіру та воду з байкалу, взагалі безкоштовно....,
Обидві складові під загрозою, коли перекрито Ормузьку протоку.
китай хазяїн кремля!!!!!
які умови мєга ядерна над держава, з другою армією галактики, та києвом за три дні, може ставити будь що, будь кому, на п'ятому році війни з неіснуючим народом?
Китай купує на своїх умовах і за своїми цінами доти, доки Китай може диктувати свої умови та ціни. А коли Китаю блокують алетрнативні джерела з Персидського заливу і при цьому знімають санкції з РФ так, що вона може поставляти газ та нафту іншим покупцям, у Китая стає менше можливостей умови диктувати.
зебіло дегенератам в марафоні все розповіли!
пишний не дасть збрехати!
тож ненавидим мадярів, як нещодавно пшеків!
Марафону я не дивлюсь, тут нема.
і про чорний налік, засобами держави, у швейка, теж не читав.
а, ти читав?
нефтиобеспечения судоходства придется. Да и США изрядно прорядили разбойников, можно отправлять эскадру.
Тож, визволителям Ормузької протоки потрібно буде окуповувати все іранське узбережжя Перської та Османської заток.
А знищелка в Ірану не загнеться?
навіть комедія є, про голову пошти.