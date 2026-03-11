Трамп: США вразили флот, авіацію та ППО Ірану, але це ще не кінець

Президент США Дональд Трамп заявив про значні втрати, яких, за його словами, зазнав Іран унаслідок американських ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив перед відльотом до штатів Огайо та Кентуккі.

Трамп наголосив, що американські військові завдали серйозних ударів по ключових елементах військової інфраструктури Ірану.

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Трамп заявив про значні втрати Ірану

За словами глави Білого дому, під час операції були уражені військово-морські та військово-повітряні сили Ірану, а також системи протиповітряної оборони.

"Ми вразили військово-морські сили, ми вразили військово-повітряні сили, вразили всю їх ППО", – заявив Трамп.

Президент США додав, що, на його думку, Іран зазнав збитків, з якими не стикалася жодна інша країна світу. Водночас він підкреслив, що операція проти Ірану наразі не завершена.

"Ми завдали збитків, з якими не стикалася жодна країна світу. Але ми ще не закінчили", – наголосив Трамп.

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Перед цим Трамп зазначив, що війна з Іраном закінчиться "скоро", оскільки "практично нічого не залишилося для атак".

Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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