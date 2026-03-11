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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп: США вразили флот, авіацію та ППО Ірану, але це ще не кінець

Трамп висловився про війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив про значні втрати, яких, за його словами, зазнав Іран унаслідок американських ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив перед відльотом до штатів Огайо та Кентуккі.

Трамп наголосив, що американські військові завдали серйозних ударів по ключових елементах військової інфраструктури Ірану.

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Трамп заявив про значні втрати Ірану

За словами глави Білого дому, під час операції були уражені військово-морські та військово-повітряні сили Ірану, а також системи протиповітряної оборони.

"Ми вразили військово-морські сили, ми вразили військово-повітряні сили, вразили всю їх ППО", – заявив Трамп.

Президент США додав, що, на його думку, Іран зазнав збитків, з якими не стикалася жодна інша країна світу. Водночас він підкреслив, що операція проти Ірану наразі не завершена.

"Ми завдали збитків, з якими не стикалася жодна країна світу. Але ми ще не закінчили", – наголосив Трамп.

Також читайте: США попросили Ізраїль утриматися від ударів по нафтових об’єктах Ірану, – Axios

Перед цим Трамп зазначив, що війна з Іраном закінчиться "скоро", оскільки "практично нічого не залишилося для атак".

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Також читайте: Країни G-7 підтримали використання стратегічних резервів нафти на тлі війни на Близькому Сході, ‒ Bloomberg

Автор: 

Іран (3513) втрати (4695) Трамп Дональд (8954)
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Топ коментарі
+10
Так ти ж зранку казав, що вже цілей майже не залишилось...
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11.03.2026 20:03 Відповісти
+8
Смішний. В нас вже збитків тільки матеріальних мабуть на трильйон чи більше і він щось тут тулить що ніхто не зазнавав таких збитків...
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11.03.2026 20:04 Відповісти
+7
Ше не все - ти мав свого аятолу поставити
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11.03.2026 20:07 Відповісти
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Так ти ж зранку казав, що вже цілей майже не залишилось...
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11.03.2026 20:03 Відповісти
Ну, продер очі і роздивився.
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11.03.2026 20:20 Відповісти
Смішний. В нас вже збитків тільки матеріальних мабуть на трильйон чи більше і він щось тут тулить що ніхто не зазнавав таких збитків...
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11.03.2026 20:04 Відповісти
Блобулятор
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11.03.2026 20:05 Відповісти
В стиле диско).
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11.03.2026 20:29 Відповісти
Та який там у нього кінець, так собі засохлий хвостик.
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11.03.2026 20:06 Відповісти
Ше не все - ти мав свого аятолу поставити
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11.03.2026 20:07 Відповісти
Трамп в своєму мозоку вже все розбомбив, і все переміг. Ядерні об'єкти Ірану він минулого разу всі знищив так, що заявив, що їх не можливо відновити. Тепер він їх знову всі знищив вщент. Так, щоб хоч щось побомбити.
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11.03.2026 20:11 Відповісти
Це прям як зведення від "мін.нападу рф". Вони вже знищили танків, літаків в декілька разів більше, ніж було у нас...
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11.03.2026 20:13 Відповісти
Иранское издание Shargh Daily: Следующей целью ракетных обстрелов Ирана станут объекты техногигантов США на Ближнем Востоке

В публикуемых списках объекты Amazon, Google, NVIDIA, Microsoft, IBM, Palantir, Oracle и других компаний.
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11.03.2026 20:12 Відповісти
Давай, дурко. Ховай своє президентство.
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11.03.2026 20:15 Відповісти
Небезпечною є мавпа, навіть, з однією гранатою! А що вже казати про озброєну до зубів мавпу, що зʼїхала з глузду!
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11.03.2026 20:16 Відповісти
В них є півтони урану, ШІ пише що збагаченого на 60% вистачить на 7-10 бомб, але пристрій вийде громіздкий тому краще ще раз прогнати через центрофуги
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11.03.2026 20:19 Відповісти
Був один стендапер коношенков, стало два...
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11.03.2026 20:20 Відповісти
Аятоллы (на зло Трампу, само собой) и не думают сдаваться.
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11.03.2026 20:25 Відповісти
Пока режим не сметен, это все пустяки
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11.03.2026 20:25 Відповісти
в Ірані режим є релігійною теократією, яка підтримується релігійними поглядами біьшості великої частини перського етносу, яка ісповідує шиітьску течію ісламу імамітського толку. Тому "смєсті" це утворення зовні за допомогою авіації і флоту практично неможливо. Можно тільки зруйнувати цей теократичний конструкт тільки зсередини, використовуючі різні важелі - від зовнішніх впливів (економічних, санкційних, технологічної ізоляції тощо), до використання внутрішніх етнічних протиріч та сепаратистських етнічних течій І це складний довгий процес, який не можуть осягнути політичні врємєнщікі в адміністрації США.
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11.03.2026 21:12 Відповісти
Так минулого разу ви ж теж "завдали збитків, з якими не стикалася жодна країна світу." Джерело: https://censor.net/ua/n3604777

Чи нє? А зараз теж так чи "ета другоє"? Так а шо з ціною на нафту? Супровід суден через протоку? Знищення мінних загороджень Ірану в проттоці? Припинення (або унеможливлення) ядерної програми? Знищення фанатиків КВІР? Без наземної операції? Трампон розпочав чергову війну, яку закінчити фактично перемогою не може. Зате язиком це буде у нього вже дев'ята закінчена війна.

Колись, ще у школі, коли казали, що однією з можливих причин знищення Атлантиди було рішення правителів провести якийсь там експеримент, що призвів до "сія пучіна паглатіла єйо в адін мамєнт", я не вірив (ну не можна бути таким тупим, щоб знищити самих себе). Але тепер, споглядаючи трампона та найвеличніше - вірю: в цьому безумному світі тепер можливо і таке.
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11.03.2026 20:35 Відповісти
Я знаю інше:
США та Іран вже могли би укласти угоду. Але між Трампом та Хоменеї існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але цю розмову слід вважати позитивною.
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11.03.2026 20:39 Відповісти
Їм треба зустрітися.
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11.03.2026 20:48 Відповісти
BBC
В Ормузькій протоці Іран встановив кілька десятків мін, пише агенція Reuters з посиланням на джерела.

В арсеналі іранських військових є морська міна SADAF-02, призначена для установки трохи нижче ватерлінії та детонації близько 114 кг вибухівки після контакту з проходячим судном.

Іран також використовує більш ******* міни Maham-2, які закладаються глибше та детонують до 350 кг вибухівки при виявленні рухомого судна за допомогою магнітних або звукових датчиків.

США використовують на Близькому Сході бойові кораблі класу Independence, такі як USS Canberra (LCS-30), для боротьби з цією загрозою.

Вони оснащені буксируемим гідролокатором і здатні запускати безпілотні підводні апарати для пошуку мін, а також працювати в тандемі з вертольотами, такими як MH-60S Seahawk - вони можуть запускатися з авіаносців або інших кораблів, обладнаних вертолітними майданчиками.
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11.03.2026 20:46 Відповісти
Місяці через три буде проблеми в США і кінець Ізраїлю
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11.03.2026 21:21 Відповісти
То усьо х..ня. коли пабеда буде? Чи вже була?!
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11.03.2026 21:40 Відповісти
 
 