Трамп: США вразили флот, авіацію та ППО Ірану, але це ще не кінець
Президент США Дональд Трамп заявив про значні втрати, яких, за його словами, зазнав Іран унаслідок американських ударів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив перед відльотом до штатів Огайо та Кентуккі.
Трамп наголосив, що американські військові завдали серйозних ударів по ключових елементах військової інфраструктури Ірану.
Трамп заявив про значні втрати Ірану
За словами глави Білого дому, під час операції були уражені військово-морські та військово-повітряні сили Ірану, а також системи протиповітряної оборони.
"Ми вразили військово-морські сили, ми вразили військово-повітряні сили, вразили всю їх ППО", – заявив Трамп.
Президент США додав, що, на його думку, Іран зазнав збитків, з якими не стикалася жодна інша країна світу. Водночас він підкреслив, що операція проти Ірану наразі не завершена.
"Ми завдали збитків, з якими не стикалася жодна країна світу. Але ми ще не закінчили", – наголосив Трамп.
Перед цим Трамп зазначив, що війна з Іраном закінчиться "скоро", оскільки "практично нічого не залишилося для атак".
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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Чи нє? А зараз теж так чи "ета другоє"? Так а шо з ціною на нафту? Супровід суден через протоку? Знищення мінних загороджень Ірану в проттоці? Припинення (або унеможливлення) ядерної програми? Знищення фанатиків КВІР? Без наземної операції? Трампон розпочав чергову війну, яку закінчити фактично перемогою не може. Зате язиком це буде у нього вже дев'ята закінчена війна.
Колись, ще у школі, коли казали, що однією з можливих причин знищення Атлантиди було рішення правителів провести якийсь там експеримент, що призвів до "сія пучіна паглатіла єйо в адін мамєнт", я не вірив (ну не можна бути таким тупим, щоб знищити самих себе). Але тепер, споглядаючи трампона та найвеличніше - вірю: в цьому безумному світі тепер можливо і таке.
США та Іран вже могли би укласти угоду. Але між Трампом та Хоменеї існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але цю розмову слід вважати позитивною.
В Ормузькій протоці Іран встановив кілька десятків мін, пише агенція Reuters з посиланням на джерела.
В арсеналі іранських військових є морська міна SADAF-02, призначена для установки трохи нижче ватерлінії та детонації близько 114 кг вибухівки після контакту з проходячим судном.
Іран також використовує більш ******* міни Maham-2, які закладаються глибше та детонують до 350 кг вибухівки при виявленні рухомого судна за допомогою магнітних або звукових датчиків.
США використовують на Близькому Сході бойові кораблі класу Independence, такі як USS Canberra (LCS-30), для боротьби з цією загрозою.
Вони оснащені буксируемим гідролокатором і здатні запускати безпілотні підводні апарати для пошуку мін, а також працювати в тандемі з вертольотами, такими як MH-60S Seahawk - вони можуть запускатися з авіаносців або інших кораблів, обладнаних вертолітними майданчиками.