Іран показав підземні тунелі з безпілотними катерами та протикорабельними ракетами. ВIДЕО

Іран оприлюднив кадри підземних тунелів, заповнених військовою технікою та морським озброєнням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у підземних сховищах розміщені швидкісні безпілотні катери, протикорабельні ракети та морські міни.

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Зазначається, що демонстрація озброєння відбулася на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що в Ірані "практично не залишилося цілей для атак".

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