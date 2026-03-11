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Іран показав підземні тунелі з безпілотними катерами та протикорабельними ракетами. ВIДЕО
Іран оприлюднив кадри підземних тунелів, заповнених військовою технікою та морським озброєнням.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у підземних сховищах розміщені швидкісні безпілотні катери, протикорабельні ракети та морські міни.
Зазначається, що демонстрація озброєння відбулася на тлі заяви президента США Дональда Трампа про те, що в Ірані "практично не залишилося цілей для атак".
Топ коментарі
+38 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар11.03.2026 23:35 Відповісти Посилання
+31 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар11.03.2026 23:01 Відповісти Посилання
+24 Герхард
показати весь коментар11.03.2026 23:10 Відповісти Посилання
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Підземні катери - 2 шт
Трамп і Нітаняху, просто закохані у ******!!
В якому році (місяці) фільмували?
Тому там є від чого повискувати.
А ставку на м'ясо роблять там, де її більше нема на що робити.
Для цього авіація і існує, а не для краси та попискувань.
Наше щастя, що Роіся така ж калічна, як і ми. Була б у неї така авіація, як у США, шансів у нас був би нуль.
Американці коли воювали самі всі війни програли аборигенам в сандалях і авіація не допомогла. В'єтнам і Афганістан найвідоміші приклади.
Тільки через це.