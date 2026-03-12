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Трамп заявив про практичну перемогу над Іраном

Трамп заявив, що США майже перемогли в Ірані

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу у штаті Кентуккі оголосив про практичну перемогу у військовому конфлікті з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його промові на мітингу у ніч проти четверга, 12 березня.

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За словами Трампа, Сполученим Штатам вдалося завдати значної шкоди іранським збройним силам та знищити 58 військово-морських кораблів Ірану. При цьому він підкреслив, що американські війська залишаються на бойових позиціях, щоб остаточно завершити операцію.

Читайте: Каліфорнія посилює безпеку на тлі загрози іранського удару

Трамп про перемогу та подальші плани США

"Ми перемогли. У першу ж годину все було закінчено. Але ми ж не хочемо йти раніше, чи не так? Ми маємо завершити роботу", — сказав президент США.

Він додав, що мета полягає в тому, щоб уникнути ситуацій, коли Сполученим Штатам доводиться регулярно повертатися до військових конфліктів у регіоні. Очільник Білого дому наголосив на важливості ретельного завершення бойових дій та запевнив, що останні дії американських військових завдали значної шкоди Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Оцінка результатів та майбутні ризики

Попри заяву про практичну перемогу, Трамп зазначив, що конфлікт ще офіційно не завершено, і американські сили готові до можливих загроз у майбутньому. Президент підкреслив, що США мають діяти так, щоб не повторювати подібні військові сценарії кожні два-три роки.

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Іран (3515) перемога (496) Трамп Дональд (8969)
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Топ коментарі
+13
все йде як я і казав - дуже скоро трамп з цієї афери вийде, бо у нього вибори на носі, оголосить "чудову блискавичну перемогу", і залишить Ізраїль далі трахатись із ще більш злобним муджтабою, який тим більше не відмовиться від створення ядерної зброї.
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12.03.2026 02:04 Відповісти
+10
*****, я не бачу різниці між Ісраїлем і рашкою.Такі ж агресивні уйобки ці нетаньяхи. Сіонізм рівно фашизм рівно рашизм. Нападають завжди першими пвд приводом того, що якби вони не напали, то напали б на них. І чергова жопа для України саме через них. Такі бляха круті за американські бабоси . В Україні сіоністи просто жопу творять , Каломойші, міндічі, зеленські-з тієї ж опери. Не дивно, що раніше в Європі єарейські погроми були. А зараз перебрались на землю обітованну і нема там нікому спокою.
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12.03.2026 03:10 Відповісти
+9
А що так можна було? Кинуло палкою в гніздо шершнів і драпануло. А далі ви їпіться як хочете. Тромб оголосить себе переможцем, присудить або в когось вкраде собі премію миру ібуде розказувати що він зупинив ще 25 воєн
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12.03.2026 02:54 Відповісти
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а теоретичну ?
донні, ти в теорії переміг Іран чи ні ?

ще один, для якого стратегія то є тактика

.
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12.03.2026 02:03 Відповісти
про практологічну мабуть, тобто - все через ... Іздєржкі перекладу
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12.03.2026 02:55 Відповісти
И в чем Рыжий не прав? Посмотрите на Америку сейчас и посмотрите на Иран. Иран просто разхерачили в пух и прах. Это если бы Кличко вышел в ринг с зеленским. Зеленский может быть остался бы жив,.. вот так сейчас Иран, как Зеленский в ринге
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12.03.2026 05:56 Відповісти
Херачили да недохерачили. Свистит ржавый,как дышит. До полной победы ему как до Луны пешком.
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12.03.2026 08:41 Відповісти
Сидять за чаокю син з батьком. Син запитує:
- Тату, а що таке «теоретично»?
Батько: - Ну, як тобі пояснити... Давай розберемо на прикладі. Запитай у мами і своєї жінки, чи переспала б вона з негром за мільйон доларів.
Син запитує маму, та відповідає:
- Ну... Якщо скрутні обставини... Звісно, ​​переспала б!
Запитує у жінки.
- Ну.. Якщо дуже потрібно для сім'ї... Переспала б!
Батько: - Бачиш, синку? Теоретично - ми мільйонери! А практично - у нас на кухні дві *****. (с)
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12.03.2026 08:11 Відповісти
Діда теж питали. Він теж не проти. Про діда забули?
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12.03.2026 09:06 Відповісти
нам на ту Персію глибоко наср..ть !
чим швидше вийде, тим краще !
треба ціну на нафту ронять щоб рашка не жиріла

.
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12.03.2026 02:08 Відповісти
вони поки що з тієї ціни нічого не встигли отримати. Нафти на ринку повно, а ті скачки цін на ф'ючерси з гепами, які ви бачите - то чисто біржеві спекуляції. Тут важливіше, щоб індія не почала знов купляти російську нафту з баражуючих у морі тіньових танкерів через послаблення санкційного режиму.
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12.03.2026 02:17 Відповісти
Вона вже почала
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12.03.2026 02:42 Відповісти
поки що декларації.
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12.03.2026 03:03 Відповісти
поки що нічо москалі не урвали, але якщо ситуація з жижою не покращиться протягом тижнів-місяців, то в світу вибору не буде, як випрошувати в москалів жижу по високих цінах, як це вже було і в 2022, і в 2023, і в 2024! І всім було сильно пох на війну в Україні - слали послушно гроші москалям на продовження війни....
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12.03.2026 05:49 Відповісти
взагалі не бачу ніяких причин для того щоби нафтовий ринок випрошував нафту у рф. Нафти на ринку повно навіть і без рф. Звісно є країни (тіпа угорщини), які попри все не проти купити російську з великим дисконтом, але зараз навіть індійськи переробники відмовляються від неї, бо стабільність постачань для них важливіша.
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12.03.2026 06:01 Відповісти
загальний баланс може і достатній, з економією.
однак ціна зростає, нафта піде не за звичними маршрутами.
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12.03.2026 06:40 Відповісти
загального балансу навіть і без економії більш ніж достатньо. Те, що ви бачите на чартах це біржеві спкуляції деривативами, а не реаьні контракти. А те що ціна на другий день бойових дій зросла на заправках, то це питання до антімонопольного законодавства і конкретних антімонопольних інституцій держав, бо паливо вироблене по контрактам з новою ціною починає надходити на заправки з часовим лагом 10-15 діб.
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12.03.2026 10:44 Відповісти
Але Індія купує російську нафту і буде продовжувати це робити мабуть і після закінчення війни між США і Іраном. Тим країнам, які продавали нафту і газ світу потрібен час на відновлення своєї добичі.
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12.03.2026 06:50 Відповісти
Вийти то він вийде, а чи винесе в торбі 400 кг. збагаченого урану? Релігійні фанатики, особливо недобиті і переповнені жагою помсти, можуть ту торбу і в штати припхати, а Ізраїль набагато ближче. І тоді 11 вересня буде здаватися "пригодами на свіжому повітрі"...
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12.03.2026 02:15 Відповісти
з якого дива збагачений уран має опинитись у США?
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12.03.2026 02:20 Відповісти
Враховуючи те що в Ірані щорічно захищається до 50 докторських дисертацій в галузі ядерної фізики, збагачений уран може перетворитися на повноцінну зброю, яка може бути таємно доправлена до Ізраїлю та США. І застосована тими хто мріє потрапити до мусульманського раю.
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12.03.2026 02:26 Відповісти
Щоб не було помсти потрібно було не нападати на Іран всупереч міжнародних законів. Чи може по твоєму українцям також треба про все забути що було крайні 12 років щоб не було помсти?
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12.03.2026 02:39 Відповісти
Тобто, треба було дати Ірану можливість отримати ЯЗ та знищити Ізраїль.
А потім вошкатися з ним, як з РФ.
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12.03.2026 02:51 Відповісти
Це "байка для бідних". Я вже відповідав тобі більш розгорнуто на цю пропагандистську тезу. Якщо коротко то навіть більш упороті режими: російський та північнокорейський не дуже то і зацікавлені використати ЯЗ.
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12.03.2026 03:14 Відповісти
Іранський режим набагато більш упоротий, аніж російський та північнокорейський. І вони це щойно довели, добровільно здохнувши заради своїх божевільних ідей.
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12.03.2026 03:46 Відповісти
Те ж саме фашист Прутін говорив про українців коли напавши в 2022. Те ж саме говорять ляльки Краснов та Катарський шпіон Бібі напавши всупереч міжнародних законів на Іран.
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12.03.2026 04:18 Відповісти
Щось мені підказує що Іран більше не буде довго гратися зі збагаченням урану. А просто отримає ЯЗ від тієї ж Сосії і північної кореї готові ядерні боєголовки. Як колись ссср передав ЯЗ голожопим північнокорейцям щоб зупинити сша
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12.03.2026 02:57 Відповісти
Вони вже його отримали або близько до цього.
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12.03.2026 03:16 Відповісти
Корейцям ЯЗ разом з пускововими передала росія.
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12.03.2026 03:18 Відповісти
Це не так. Свого часу фахівці з СРСР побудували там реактор і навчали його обслуговувати. Технологіії збагачення урану вони купили у пакистанського вченого. Ну і далі вже шпигунство, якісь свої розробки. Зараз мають близько 100 боєголовок. ЯЗ СРСР та ********* корейцям не передавали і не продавали.
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12.03.2026 03:56 Відповісти
Я маю іншу інформацію. Підсказка, Корейські пускові від Тополя м.
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12.03.2026 04:11 Відповісти
Корейці оголосили себе ядерною державою в 2005 році. Теоретично можливо. Після 1991 продавалось все...
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12.03.2026 04:17 Відповісти
срср не передавав безпосередньо ядерну зброю Північній Кореї.
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12.03.2026 03:21 Відповісти
ну, у Непалі можно взагалі і сотню докторських дисертацій в галузі ядерної фізики намалювати, було би бажання та запит влади.
І скажіть, хто і навіщо буде доправляти іранський збагачений уран на територію Ізраілю та США?
І чи буде разом з ураном переправлений і золотий запас Ірану?
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12.03.2026 03:13 Відповісти
Іран країна спонсор мусульманського тероризму. Знайдуться багато бажаючих потрапити в рай. До речі, кілограм збагаченого урану коштує від 2 млрд. доларів. То ж якщо уран не вилучать у фанатиків то фанатики його таки використають. Думаю що золотому запасу Ірану нічого не загрожує на відміну від 2000 балістичних ракет які іранці відправили на зберігання в *********. Теоретично у кацапів немає пускових установок до них, але це питання вони можуть вирішити. Вони завжди привласнюють те що їм віддали на зберігання. Це вже сталось з колись з золотим запасом Іспанії і нещодавно з золотим запасом Венесуели. Може ще з кимсь, просто я про це ще не знаю. Впевнений що іранці, які чудово знають з ким мають справу, свій золотий запас до *********у на збереження не вивезли. Стосовно докторських ддисертацій то в Ірані є три науково-лослідницьких центра які безпосередньо займаються ядерною фізикою і їх наукові дослідження, безумовно, не такі просунуті як в США, але спрямовані на дуже "практичні речі" в імя Аллаха.
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12.03.2026 03:45 Відповісти
я вам задав конкретне питиання - хто і навіщо буде доправляти іранський збагачений уран на територію Ізраілю та США?
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12.03.2026 03:52 Відповісти
Мусульманські терористи теоретично зможуть доправити не уран як такий, а готові до використання заряди з метою скоєння терористичних актів і подальшого шантажу. Не впевнений що цьому вдасться запобігти без наземної операції з вилучення збагаченого урану і повної зупинки військової ядерної програми в Ірані. Іранці не тримають всі яйця в одному кошику і тому знайти і вилучити все практично неможливо. Потрібні комплексні заходи в умовах окупації. Трампу потрібна "переможна війна" тут і зараз, а на наслідки навіть за 5-10 років йому плювати бо "дєдушка старий єму всьо равно".
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12.03.2026 04:08 Відповісти
кидайте дивитись американські бойовики про про контрабанду ядерних зарядів, бо виглядаєте тут щонайменше смішно.
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12.03.2026 05:15 Відповісти
Компактні заряди розроблялись ще в СРСР...
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12.03.2026 07:12 Відповісти
я ж і кажу - кидайте дивитись американські бойовики про про контрабанду ядерних зарядів, бо виглядаєте тут щонайменше смішно.
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12.03.2026 10:45 Відповісти
Ірану до росії, Катару, Саудівської аравії (де правитель особисто відрубує голови) та ОАЕ ой як далеко. Це і напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 і геноцид в Україні, Судані і Світовий джихад (захоплення спочатку Європи а потім і решти світу). І це далеко не все. Ось вони головні навіть не спонсори а гнізда тароризму та садизму та Сатани.
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12.03.2026 04:04 Відповісти
Іран може і спонсор мусульманського тероризму, але башні в сша бомбанули все-таки члени королівської сім'ї АРАБІВ, а не персів! І щоб їм віддячити америкоси сьогодні захищають арабів від персів. Та і захищають погано, як ми всі бачимо.... Захищають арабів, які їх вбивали!
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12.03.2026 05:45 Відповісти
Хоча точна вартість виробництва зброєвого збагаченого урану в Росії (високо збагачений уран або HEU, зазвичай визначається як 90%-96% U-235) є державною таємницею, економічні дані та історичні контракти дозволяють зробити оцінку.
На основі внутрішніх оцінок витрат, виробництво 1 кг HEU з концентрацією 96% коштувало б Росії приблизно 10 000-12 000 доларів США лише на збагачення, плюс вартість природного урану.
За поточними ринковими ставками, та сама робота з збагачення оцінюється більш ніж у 40 000 доларів США за кг.
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12.03.2026 06:03 Відповісти
Якщо вбомбили Іран у бронзову добу, то так.
Якщо ні, то треба бомбити поки там лише намети та ями не залишаться.
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12.03.2026 02:17 Відповісти
Все? Бобік здох? А як дисал, як дисал. Іран схоже іншої думки і навіть не думає закінчувати. Краснов як Прутін відкусив кусок і каже те що було забудь давай знову дружить мишибратя. Схоже на деменцію.
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12.03.2026 02:34 Відповісти
Так аятолли можуть бути іншої думки і тоді, коли у них лише кам'яні сокири залишаться.
Це якби не є критерієм.
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12.03.2026 02:53 Відповісти
Можливо але для цього ефекту проти такої країни як Іран повинна бути використана ЗМУ. Бажано ядерна або бактеріологічна. Але сумніваюсь що навіть Краснов на це піде. Хоча? Я вже нічому не здивуюся. Краснов може.
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12.03.2026 03:27 Відповісти
Для України кращий варіант - це якщо ці два монстра знищать один одного. Але скоріше за все Штати втягнуть в війну багато країн, і знищення чекає на всю ******* "цивілізацію".
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12.03.2026 02:45 Відповісти
А що так можна було? Кинуло палкою в гніздо шершнів і драпануло. А далі ви їпіться як хочете. Тромб оголосить себе переможцем, присудить або в когось вкраде собі премію миру ібуде розказувати що він зупинив ще 25 воєн
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12.03.2026 02:54 Відповісти
Зате Краснов на біржі для своїх діток разом з зятьком і Вітьком трохи грошенят намутив. БігДіл.😂
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12.03.2026 03:43 Відповісти
в смислі???
сша тільки так і робить останні десятиліття: корея (частково так і не завоювали), афган (повністю злились), сирія (частково злились), в'єтнам (повністю злились)....
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12.03.2026 05:43 Відповісти
США звільнять 172 млн барелів нафти зі свого стратегічного нафтового резерву, щоб знизити ціни на нафту, які різко зросли через перебої в постачаннях, спричинені війною США та Ізраїлю проти Ірану. Про це рішенння заявив у середу міністр енергетики США Кріс Райт.

Це частина більш масштабного звільнення 400 млн барелів нафти, узгодженого у середу Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), до складу якого входять 32 країни.

Райт сказав, що звільнення почнеться наступного тижня і займе близько 120 днів, пише Reuters.
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12.03.2026 02:55 Відповісти
Ізраїльські та американські посадові особи заявляють, що готуються щонайменше до ще двох тижнів ударів по Ірану, пише Axios.
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12.03.2026 02:57 Відповісти
Керівник компанії портів Іраку повідомив CNN у четвер, що було врятовано 38 членів екіпажу двох іноземних нафтових танкерів, які загорілися в Перській затоці після нападу в територіальних водах Іраку - але принаймні одна людина загинула.
Фархан аль-Фартусі, генеральний директор Іракської компанії портів, повідомив CNN, що врятовані члени екіпажу були всі іноземцями, але не надав деталей щодо поранень або пошкодження суден.

Тим часом Іран взяв на себе відповідальність за напад, який спричинив займання двох іноземних нафтових танкерів у територіальних водах Іраку.
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12.03.2026 03:14 Відповісти
B середу ввечері біля південного узбережжя Басри було атаковано два паливні танкери. Іракські чиновники заявили, що два паливні танкери були вражені човнами з вибухівкою у водах поблизу основних маршрутів експорту нафти Іраку.
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12.03.2026 03:20 Відповісти
Iraqi Territorial Waters: Two foreign oil tankers, the Maltese-flagged Zefyros and the Marshallese-flagged Safesea Vishnu, were set ablaze after an Iranian boat rigged with explosives struck them.
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12.03.2026 03:28 Відповісти
Ціни на нафту знову різко перевищили 100 доларів за барель протягом ночі, через три дні після того, як вони досягли чотирирічного максимуму, оскільки війна США та Ізраїлю з Іраном продовжує мати історичний вплив на світові поставки палива.

Зростання відбулося, незважаючи на те, що країни-члени Міжнародного енергетичного агентства одностайно погодилися раніше в середу випустити рекордні 400 мільйонів барелів нафти на світовий ринок.

Нафта марки Brent, глобальний еталон нафти, коливалася близько 100 доларів за барель пізно ввечері в середу, показавши зростання за день на 8,7%. Тоді як WTI, американський еталон, також підскочила на 8,7% до 94,8 доларів.
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12.03.2026 05:29 Відповісти
Основна причина нападу Штатів на Іран - це те , що Іран не хоче підпорядковувати свою банківську систему Світовому банку.
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12.03.2026 03:04 Відповісти
*****, я не бачу різниці між Ісраїлем і рашкою.Такі ж агресивні уйобки ці нетаньяхи. Сіонізм рівно фашизм рівно рашизм. Нападають завжди першими пвд приводом того, що якби вони не напали, то напали б на них. І чергова жопа для України саме через них. Такі бляха круті за американські бабоси . В Україні сіоністи просто жопу творять , Каломойші, міндічі, зеленські-з тієї ж опери. Не дивно, що раніше в Європі єарейські погроми були. А зараз перебрались на землю обітованну і нема там нікому спокою.
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12.03.2026 03:10 Відповісти
всі країни світу діляться на дві категорії:
1) ті, які рано чи пізно виганяли євреїв
2) ті, які їх навіть і не впускали до себе!
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12.03.2026 05:40 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.03.2026 11:27 Відповісти
Ще один президент-брехунець.
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12.03.2026 03:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=q3P-Qc1C3Xo&t=570s

ай-ті спеціалісти ЗСУ з дронного захисту від шахедів вже у країїнах вовчиних офшорних сундуків ...
синочки Трампа ( ну це вже не Байденівський заробляльщик в корумпованій Україні) відкривають власний бізнес з випуску дронів у співпраці зі спеціалістами-дронщиками України,

...й ще багато інформації від Швеця
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12.03.2026 03:39 Відповісти
Схоже під дією компромату Оманський таки передав сім'ї Краснова не тільки корисні копалини а й українські реально майже безцінні технології здобуті кров'ю. Зятьков і Вітьков будуть раді і отримають новий ящик ікри від куратора Прутіна.
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12.03.2026 03:50 Відповісти
А я на одне маю надію - може воно там й залишиться , я про зе, й від...беться від України ...
Умєров вже ж туди помчав - амероукровітьок грьобаний
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12.03.2026 04:03 Відповісти
Такие технологии нужно менять на технологии производства Томагавков, не меньше
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12.03.2026 04:02 Відповісти
він на власне майбутнє проміняє - чим він гірший гешефтник від пОцанов вітькозятьків ?
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12.03.2026 04:08 Відповісти
Вот что бы реально решило проблему - небольшой ядерный удар по Ирану.
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12.03.2026 04:01 Відповісти
Пропонуєш гепнути по "мірняку",недоношений?
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12.03.2026 04:26 Відповісти
Иран безнаказанно убил украинцев, сбив гражданский "Боинг", Иран сильно помог и продолжает помогать мордору с беспилотниками, которые каждый день убивают украинских женщин и детей, Иран десятки лет вредит всем вокруг, подкармливая прокси-террористоы, убивающих гражданских тысячами, это государство-террорист. Объявить им неделю на выезд и выжечь всю эт унечисть напалмом. А ты - жертва аборта.
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12.03.2026 15:18 Відповісти
Информация к размышлению.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки:
унесли жизни от 150 000 до 246 000+ человек, с учетом умерших от лучевой болезни к концу 1945 года и позже.

Существование террористического государства Иран:
Ирано-иракская война» (200 000-500 000 человек), «Внутренние репрессии и массовые казни» (15 000-50 000 человек), «Подавление протестов, включая события 2025-2026 годов» (10 000-40 000 человек) и «Региональные прокси-конфликты и теракты» (10 000-50 000 человек) общая приблизительная сумма жертв составляет от 235 000 до 640 000 человек.
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12.03.2026 15:27 Відповісти
мабуть, саме тому фбр порадило Каліфорнії запасатися поп-корном...
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12.03.2026 04:10 Відповісти
Більше 7 сотен танкерів заперті в калабані-це і є перемога рудого підара..
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12.03.2026 04:21 Відповісти
Епштейн з тобою був би не згодний. Рудого не п#дера а п#дофіла так більш конкретно.
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12.03.2026 04:29 Відповісти
Наш головний шоумен планети знову продемонстрував світу свій унікальний полководницький талан: здатність вигравати війни легким рухом язика не встаючи з свого золотого крісла. Для Доні війна, схоже, остаточно перетворилася на гру в ,,Морський бій'' на задній парті шкільного зошита. Поставив хрестик - вигукнув ,,убив!'' - і пішов у шкільний буфет істи гамбургер і святкувати тріумф. Оголосити про перемогу над країною з 90-мільйонним населенням і горами, просто підірвавши пару складів десь у пустелі дистанційно -це як заявити, що ти підкорив Еверест, подивившись на нього в Google Maps. Справжня перемога -це коли ворог капітулює, а не коли він просто перечікує у бункерах твій черговий твіт, поки ти святкуєш тріумф у прямому ефірі Fox News. Без масштабної наземної операції ,,перемога'' над Іраном існує лише у всесвіті, де Доня -це водночас і Наполеон, і оператор безпілотника, і єдиний глядач власного кіно..... Зараз Доня знову намагається продати світу ,,дистанційну капітуляцію'' як велике досягнення, забуваючи, що справжня війна - це бруд, кров і тисячі солдатів у пустелі, а не гарна інфографіка для виборців....І поки Доня знову малює і записує своі чергові ,,перемоги'' у своєму блокноті, реальність залишається незмінною: без чобіт на землі та реального виснаження противника всі ці заяви - лише яскравий конфетті для передвиборчого мітингу, що не має нічого спільного зі стратегією.....
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12.03.2026 05:28 Відповісти
цікаво скільки ще раз трампон заявить про "переможну перемогу"? це вже який раз? третій? четвертий?
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12.03.2026 05:38 Відповісти
Перемога по Трампу це палаючі танкери в протоці і нафтова криза в світі.
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12.03.2026 06:12 Відповісти
Победун🙃
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12.03.2026 06:24 Відповісти
Руда потвора не розуміє, що воно накоїло..
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12.03.2026 06:55 Відповісти
.......
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12.03.2026 07:08 Відповісти
по фоксньюз быдлу все разжуют
зять трампа и кенты заработали на биржи
лохи отрымалы новые цены на заправках по всем штатам, раненых и уже гробы пошли.
впк америки освоит еще пару сотен миллиардов
лохи за все заплатят

кагало везде работает одинаково куда их пустили.
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12.03.2026 07:10 Відповісти
"Мы Киев победили за три дня, а потом мы воевали с Нато", яка схожесть в "перемогах" ! ці два довбні наче рідні брати
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12.03.2026 07:49 Відповісти
Вот же смешной мудак...
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12.03.2026 10:18 Відповісти
Где-то я такое уже видел. В целом решение правильное исходя из нынешней ситуации. Другое дело стоило ли доводить до нынешней ситуации. Вопрос интересный. Пока что из результатов это взлетевшие цены на нефть, угандошеная нефтяная инфраструктура по всему региону и не сколько лярдов долларов в топку вместе с дефицитными ракетами которые нам могли хотя бы продать. А, ну ещё помолодевший аятолла, посвежевщий и амбициозный. Как там обстоят дела с ядерной и ракетной программой история пока умалчивает. Судя по тому что шахеды летают по всему заливу не так уж все там и печально.
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12.03.2026 10:28 Відповісти
Цей піздабол казав, що зупинить війну за 24 години, і що якби би він був президентом то ця війна б ніколи не почалась. А по факту він персонально вже розвязав 2 нові війни: з Венесуелою і Іраном.
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12.03.2026 10:42 Відповісти
 
 