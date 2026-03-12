Трамп заявив про практичну перемогу над Іраном

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу у штаті Кентуккі оголосив про практичну перемогу у військовому конфлікті з Іраном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його промові на мітингу у ніч проти четверга, 12 березня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Трампа, Сполученим Штатам вдалося завдати значної шкоди іранським збройним силам та знищити 58 військово-морських кораблів Ірану. При цьому він підкреслив, що американські війська залишаються на бойових позиціях, щоб остаточно завершити операцію.

Читайте: Каліфорнія посилює безпеку на тлі загрози іранського удару

Трамп про перемогу та подальші плани США

"Ми перемогли. У першу ж годину все було закінчено. Але ми ж не хочемо йти раніше, чи не так? Ми маємо завершити роботу", — сказав президент США.

Він додав, що мета полягає в тому, щоб уникнути ситуацій, коли Сполученим Штатам доводиться регулярно повертатися до військових конфліктів у регіоні. Очільник Білого дому наголосив на важливості ретельного завершення бойових дій та запевнив, що останні дії американських військових завдали значної шкоди Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ надає Ірану поради, як ефективніше використовувати "шахеди" для ударів, - CNN

Оцінка результатів та майбутні ризики

Попри заяву про практичну перемогу, Трамп зазначив, що конфлікт ще офіційно не завершено, і американські сили готові до можливих загроз у майбутньому. Президент підкреслив, що США мають діяти так, щоб не повторювати подібні військові сценарії кожні два-три роки.