Трамп заявив про практичну перемогу над Іраном
Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу у штаті Кентуккі оголосив про практичну перемогу у військовому конфлікті з Іраном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в його промові на мітингу у ніч проти четверга, 12 березня.
За словами Трампа, Сполученим Штатам вдалося завдати значної шкоди іранським збройним силам та знищити 58 військово-морських кораблів Ірану. При цьому він підкреслив, що американські війська залишаються на бойових позиціях, щоб остаточно завершити операцію.
Трамп про перемогу та подальші плани США
"Ми перемогли. У першу ж годину все було закінчено. Але ми ж не хочемо йти раніше, чи не так? Ми маємо завершити роботу", — сказав президент США.
Він додав, що мета полягає в тому, щоб уникнути ситуацій, коли Сполученим Штатам доводиться регулярно повертатися до військових конфліктів у регіоні. Очільник Білого дому наголосив на важливості ретельного завершення бойових дій та запевнив, що останні дії американських військових завдали значної шкоди Ірану.
Оцінка результатів та майбутні ризики
Попри заяву про практичну перемогу, Трамп зазначив, що конфлікт ще офіційно не завершено, і американські сили готові до можливих загроз у майбутньому. Президент підкреслив, що США мають діяти так, щоб не повторювати подібні військові сценарії кожні два-три роки.
- До слова, Іран оприлюднив кадри підземних тунелів, заповнених військовою технікою та морським озброєнням. У підземних сховищах розміщені швидкісні безпілотні катери, протикорабельні ракети та морські міни.
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донні, ти в теорії переміг Іран чи ні ?
ще один, для якого стратегія то є тактика
.
- Тату, а що таке «теоретично»?
Батько: - Ну, як тобі пояснити... Давай розберемо на прикладі. Запитай у мами і своєї жінки, чи переспала б вона з негром за мільйон доларів.
Син запитує маму, та відповідає:
- Ну... Якщо скрутні обставини... Звісно, переспала б!
Запитує у жінки.
- Ну.. Якщо дуже потрібно для сім'ї... Переспала б!
Батько: - Бачиш, синку? Теоретично - ми мільйонери! А практично - у нас на кухні дві *****. (с)
чим швидше вийде, тим краще !
треба ціну на нафту ронять щоб рашка не жиріла
.
однак ціна зростає, нафта піде не за звичними маршрутами.
А потім вошкатися з ним, як з РФ.
І скажіть, хто і навіщо буде доправляти іранський збагачений уран на територію Ізраілю та США?
І чи буде разом з ураном переправлений і золотий запас Ірану?
На основі внутрішніх оцінок витрат, виробництво 1 кг HEU з концентрацією 96% коштувало б Росії приблизно 10 000-12 000 доларів США лише на збагачення, плюс вартість природного урану.
За поточними ринковими ставками, та сама робота з збагачення оцінюється більш ніж у 40 000 доларів США за кг.
Якщо ні, то треба бомбити поки там лише намети та ями не залишаться.
Це якби не є критерієм.
сша тільки так і робить останні десятиліття: корея (частково так і не завоювали), афган (повністю злились), сирія (частково злились), в'єтнам (повністю злились)....
Це частина більш масштабного звільнення 400 млн барелів нафти, узгодженого у середу Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), до складу якого входять 32 країни.
Райт сказав, що звільнення почнеться наступного тижня і займе близько 120 днів, пише Reuters.
Фархан аль-Фартусі, генеральний директор Іракської компанії портів, повідомив CNN, що врятовані члени екіпажу були всі іноземцями, але не надав деталей щодо поранень або пошкодження суден.
Тим часом Іран взяв на себе відповідальність за напад, який спричинив займання двох іноземних нафтових танкерів у територіальних водах Іраку.
Зростання відбулося, незважаючи на те, що країни-члени Міжнародного енергетичного агентства одностайно погодилися раніше в середу випустити рекордні 400 мільйонів барелів нафти на світовий ринок.
Нафта марки Brent, глобальний еталон нафти, коливалася близько 100 доларів за барель пізно ввечері в середу, показавши зростання за день на 8,7%. Тоді як WTI, американський еталон, також підскочила на 8,7% до 94,8 доларів.
1) ті, які рано чи пізно виганяли євреїв
2) ті, які їх навіть і не впускали до себе!
ай-ті спеціалісти ЗСУ з дронного захисту від шахедів вже у країїнах вовчиних офшорних сундуків ...
синочки Трампа ( ну це вже не Байденівський заробляльщик в корумпованій Україні) відкривають власний бізнес з випуску дронів у співпраці зі спеціалістами-дронщиками України,
...й ще багато інформації від Швеця
Умєров вже ж туди помчав - амероукровітьок грьобаний
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки:
унесли жизни от 150 000 до 246 000+ человек, с учетом умерших от лучевой болезни к концу 1945 года и позже.
Существование террористического государства Иран:
Ирано-иракская война» (200 000-500 000 человек), «Внутренние репрессии и массовые казни» (15 000-50 000 человек), «Подавление протестов, включая события 2025-2026 годов» (10 000-40 000 человек) и «Региональные прокси-конфликты и теракты» (10 000-50 000 человек) общая приблизительная сумма жертв составляет от 235 000 до 640 000 человек.
зять трампа и кенты заработали на биржи
лохи отрымалы новые цены на заправках по всем штатам, раненых и уже гробы пошли.
впк америки освоит еще пару сотен миллиардов
лохи за все заплатят
кагало везде работает одинаково куда их пустили.