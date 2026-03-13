Трамп заявив лідерам G7, що Іран готовий капітулювати, - Axios

Президент США Дональд Трамп під час розмови із лідерами G7 у 11 березня заявив, що Іран "ось-ось капітулює".

Про це пише Axios, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Видання зауважує, що за добу після цього новий верховний лідер Ірану Хаменеї заявив, що готовий продовжувати боротьбу.

Axios пише, що Трамп під час телефонної розмови казав лідерам G7: "Я позбувся раку, який загрожував усім нам".

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Стверджуючи, що Іран ось-ось капітулює, він також натякнув, що в Тегерані не залишилося жодного живого чиновника, який би мав право приймати таке рішення.

"Ніхто не знає, хто є лідером, тому ніхто не може оголосити про капітуляцію", – цитують Трампа чиновники, поінформовані про розмову.

Розмова відбулася на тлі серйозного занепокоєння лідерів G7 щодо зростаючих економічних наслідків війни.

За даними Axios, Трамп сказав, що головне питання, над яким він працює, - це терміни. Він не назвав жодного терміну, але сказав, що "нам потрібно завершити роботу", щоб уникнути чергової війни з Іраном через п'ять років

Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що війна з Іраном закінчиться "скоро", оскільки "практично нічого не залишилося для атак".

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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