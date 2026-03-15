Трамп: Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение
Глава США Дональд Трамп заявил, что он удивлен тем, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не стремится к заключению мира.
Об этом он сказал в телефонном интервью для NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.
Во время интервью была затронута тема временной отмены санкций на российскую нефть на фоне роста мировых цен на нефть.
"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы была нефть", — ответил президент США.
Трамп заявил, что санкции, введенные против России в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, "будут восстановлены, как только кризис закончится".
Когда Трампа спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров в отношении отмены санкций, он не ответил напрямую, а заговорил о Зеленском.
"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов заключить соглашение. С Зеленским гораздо сложнее договориться", — заявил американский лидер.
В NBC напомнили, что Зеленский в начале этого месяца предложил помощь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в сбивании иранских беспилотников.
Но Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", добавив, что Зеленский – "последний человек, от которого США нуждаются в помощи".
В то же время президент США отказался комментировать, принял ли Вашингтон помощь Украины в сфере технологий перехвата беспилотников.
Дополняется...
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тільки не треба кацапських байок про корисні копалини, яких у кацапстана і так найбільше у світі.
Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду
І це в одній голові!
ВІЙНИ хочуть лише мародери.
Патерн "Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Але вони не ******* один одного.
Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися - цитата Трампа; у всякому випадку - по суті цитата, нехай не дослівна)." (с) - так коментатор до публікації на Цензор Нет Moore у короткому коментарі виклав МЕМОРАНДУМ щодо миру на Близькому сході.
Іран хоче укласти угоду, а я не хочу, - Трамп "Він так хоче, а вона не хоче..."
І таке говорить "планетарного масштабу" "миротворець": Іран хоче укласти угоду, а Трамп не хочу,
ОТЖЕ Миру не буде по Трамп ненавидить тепер уже Хаменеї-молодшого...
Трамп: Іран хоче укласти угоду, а я не хочу
Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду - Марк Валерий
Це як у старому тролейбусі збився "автомат оголошень" - повідомлення звучать одні і ті і невпопад.
Дуже
- путіну приписують готовність до миру, але це брехня трампа
- трамп відмовляється від миру в ірані, при тому що очевидно, що він встряг. А значить високі ціни на нафту - на довго
- трамп привселюдно нагадує, що ненавидить зе й ніколи не дасть "карт" Україні. Що на руку росії