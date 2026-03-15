Трамп: Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение

Глава США Дональд Трамп заявил, что он удивлен тем, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не стремится к заключению мира.

Об этом он сказал в телефонном интервью для NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время интервью была затронута тема временной отмены санкций на российскую нефть на фоне роста мировых цен на нефть.

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы была нефть", — ответил президент США. 

Трамп заявил, что санкции, введенные против России в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, "будут восстановлены, как только кризис закончится".

Когда Трампа спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров в отношении отмены санкций, он не ответил напрямую, а заговорил о Зеленском.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов заключить соглашение. С Зеленским гораздо сложнее договориться", — заявил американский лидер.

В NBC напомнили, что Зеленский в начале этого месяца предложил помощь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в сбивании иранских беспилотников.

Но Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", добавив, что Зеленский – "последний человек, от которого США нуждаются в помощи".

В то же время президент США отказался комментировать, принял ли Вашингтон помощь Украины в сфере технологий перехвата беспилотников.

Ми віддамо Роісє Донбас, якщо США віддадуть Мексиці Техас.
Трамп юродствує, а всім, хто колись покладався на США як символ доброї волі, демократії, лібералізму і Прав Людини, чомусь соромно. Це ж що насправді мало статись в країні, щоб такий олігофрен уявив себе імператором планети...
Яка ж притирена руда тварюка !!!
Чим пагана угода? за півроку-рік кацапи по всьому фронту і так відіжмуть ті 2 тис.км що залишаються на Донбасі
Козел! От ситуація - і послати його поки що не можна...
Дарм а ти розмріявся, , лапотний ***********.
В моєму телефоні в десятеро більше відосив ліквідованих кацапив, ніж пружин на твоєму дивані. Клоун
А поясни, ліквідаторе "кацапив", навіщо кацапстану 2 тис.км стертих міст і знищеної екології?

Тільки не треба кацапських байок про корисні копалини, яких у кацапстана і так найбільше у світі.
Трамп: Іран хоче укласти угоду, а я не хочу
Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду
І це в одній голові!
Дідуся ковбасить не по дєтскі.
А срюрік кабаєв піде на угоду?
Враги Зеленского только и ждут когда он капитулирует. Что ему остается.
Та він може хоч і в туалеті втопитись. Яке це має відношення до України?
МИРУ хочуть усі нормальні люди.

ВІЙНИ хочуть лише мародери.
Кацапського миру хочуть лише підараси.
Кажи вже, що хочеш щоб у світі була російська нафта. А нафти з Перської Затоки не було. Бо ти все робиш для цього.
Скоро Америка наростить видобуток венесуельської нафти. Там найбільші запаси в світі. Арабські диктатури і Іран нехай смокчуть х**.
То найгірша нафта по якості. Ніхто не наростить видобуток сьогодні: треба десятки лярдів і роки часу.
Схоже на дії агента ереф
Ідіот.
Цей старий півник можливо , що ідіот, але за ним стоять ті, хто хоче затягнути в війну всі країни світу та знищити їх, в тому числі і США.
Ви думаєте що господарі світових корпорацій, які звикли купати своїх дітей в мільярдах, хочуть знищити своїх рабів? Хто хоче знищити?
Саме так. Більшу частину, їх замінять на роботів.
Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду.

Патерн "Трамп і Хаменеї повинні укласти угоду. Вони можуть укласти угоду. Але вони не ******* один одного.

Між ними існує величезна ненависть, тому вони не можуть домовитися, але вони повинні зустрітися - цитата Трампа; у всякому випадку - по суті цитата, нехай не дослівна)." (с) - так коментатор до публікації на Цензор Нет Moore у короткому коментарі виклав МЕМОРАНДУМ щодо миру на Близькому сході.

Іран хоче укласти угоду, а я не хочу, - Трамп "Він так хоче, а вона не хоче..."

І таке говорить "планетарного масштабу" "миротворець": Іран хоче укласти угоду, а Трамп не хочу,

ОТЖЕ Миру не буде по Трамп ненавидить тепер уже Хаменеї-молодшого...

Трамп: Іран хоче укласти угоду, а я не хочу
Трамп: Я здивований, що Зеленський не хоче укладати мирну угоду - Марк Валерий
Це як у старому тролейбусі збився "автомат оголошень" - повідомлення звучать одні і ті і невпопад.
Яка огидна потвора....Бридко те,що коли він відійде від влади то кожна шавка,яка зараз присмикається перед ним - буде у перших рядах проклинати його правління....Що правда це відбувається в УСІХ країнах Світу з авторитарними лідерами
Щоб ти **** здохла рижа Потвора
Віддай Каліфорнію аятоллам і війна припиниться! Козел!
Цей ідіот набрид до чортиків. Американці з глузду з'їхали, що не бачать, що воно таке?
Дуже дешевих нафтопродуктів хочеться. Якто так.
це не Зеленський не хоче укладати "мирну" угоду, це Україна не хоче капітулювати
Дуже схожий на тов. краснова
Дуже
Рудий потворний педофіл, ганьба Америки
путін аплодує стоячи:
- путіну приписують готовність до миру, але це брехня трампа
- трамп відмовляється від миру в ірані, при тому що очевидно, що він встряг. А значить високі ціни на нафту - на довго
- трамп привселюдно нагадує, що ненавидить зе й ніколи не дасть "карт" Україні. Що на руку росії
Нафта 100, навіщо плешивому вже та угода.
