Трамп: Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение

Глава США Дональд Трамп заявил, что он удивлен тем, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не стремится к заключению мира.

Об этом он сказал в телефонном интервью для NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время интервью была затронута тема временной отмены санкций на российскую нефть на фоне роста мировых цен на нефть.

"Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу, чтобы была нефть", — ответил президент США.

Трамп заявил, что санкции, введенные против России в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, "будут восстановлены, как только кризис закончится".

Когда Трампа спросили о критике со стороны некоторых иностранных лидеров в отношении отмены санкций, он не ответил напрямую, а заговорил о Зеленском.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов заключить соглашение. С Зеленским гораздо сложнее договориться", — заявил американский лидер.

В NBC напомнили, что Зеленский в начале этого месяца предложил помощь американским войскам и их союзникам на Ближнем Востоке в сбивании иранских беспилотников.

Но Трамп заявил, что "нам не нужна помощь", добавив, что Зеленский – "последний человек, от которого США нуждаются в помощи".

В то же время президент США отказался комментировать, принял ли Вашингтон помощь Украины в сфере технологий перехвата беспилотников.

