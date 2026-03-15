Іран хоче укласти угоду, а я не хочу, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не має наміру укладати угоду з Іраном щодо завершення війни, попри те, що Тегеран, за його словами, зацікавлений у такій домовленості.

Про це він заявив в інтерв’ю NBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Іран готовий до угоди

"Іран хоче укласти угоду, а я не хочу укладати її, тому що умови поки що недостатньо хороші", - сказав Трамп, додавши, що будь-які умови мають бути "дуже жорсткими".

На запитання, якими вони можуть бути, він відповів: "Я не хочу вам цього казати". Водночас президент погодився, що частиною такої угоди має стати зобов’язання Ірану повністю відмовитися від ядерних амбіцій.

Він вкотре повторив, що військові можливості Ірану значною мірою знищені.

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"Єдина сила, яка в них є, і це сила, яку можна відносно швидко перекрити, - це можливість встановити міни чи випустити ракету на відносно коротку відстань. Але коли ми завершимо роботу на узбережжі, у них не буде й цієї сили", - сказав він.

Наслідки ударів по Ірану

Він зазначив, що США "знищили більшість їхніх ракет" та безпілотників.

Крім того, "ми значною мірою знищили їхнє виробництво ракет і дронів", а "протягом двох днів воно буде повністю розгромлено", додав глава Білого дому.

Він зауважив, що звернувся до низки країн із проханням допомогти стосовно безпеки судноплавства у Ормузькій протоці.

"Вони не лише взяли на себе зобов’язання, а й вважають, що це чудова ідея", - сказав він, не назвавши цих країн.

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Трамп вкотре наголосив, що зростання цін на пальне його не турбує.

"Думаю, вони будуть нижчими, ніж були раніше, а в мене вони були на рекордно низькому рівні", - похвалився він.

На запитання, чи може зростання цін на пальне вплинути на результати майбутніх виборів, президент відповів: "Мене це зовсім не турбує".

"Єдине, що я хочу зробити, це переконатися, що Іран більше ніколи не зможе бути хуліганом на Близькому Сході", – додав він.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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