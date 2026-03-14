США повністю знищили всі військові об’єкти на острові Харк — "перлині" Ірану,- Трамп
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США знищили всі військові цілі на острові Харк, який він назвав "перлиною" Ірану.
Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.
Атаковано острів Харг
"Кілька хвилин тому, за моїм наказом, Центральне командування Збройних сил США провело один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу та повністю знищило всі військові об’єкти на острові Харк — "перлині" Ірану",- заявив президент США.
За словами Трампа, "з міркувань гуманності" він вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові.
"Однак, якщо Іран або будь-хто інший зробить що-небудь, щоб перешкодити вільному та безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення",- наголосив президент США.
Трамп зазначив, що протягом першої каденції і наразі перетворив американські збройні сили на "найнебезпечнішу, найпотужнішу та найефективнішу армію у світі, яка не має собі рівних".
"Іран немає жодної можливості захистити те, що ми вирішимо атакувати — вони нічого не можуть з цим вдіяти! Іран ніколи не матиме ядерної зброї, а також не матиме можливості загрожувати Сполученим Штатам Америки, Близькому Сходу чи, власне, усьому світу! Збройним силам Ірану та всім іншим, хто причетний до цього терористичного режиму, було б розумно скласти зброю та врятувати те, що залишилося від їхньої країни, а це небагато",- додав Трамп.
Довідково
Харк — острів у Перській затоці, що належить Ірану. На острові Харк розташований найбільший (понад 90% експорту іранської нафти та нафтопродуктів) нафтовий термінал Ірану.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Афганістан менше в 4 рази і ніфіга не вийшло
Якщо не буде окупації, то режим може вижити, швидно все відновить, ще й спонсорів знайде.