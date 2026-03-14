США повністю знищили всі військові об’єкти на острові Харк — "перлині" Ірану,- Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США знищили всі військові цілі на острові Харк, який він назвав "перлиною" Ірану.

Про це глава Білого дому написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Атаковано острів Харг

"Кілька хвилин тому, за моїм наказом, Центральне командування Збройних сил США провело один із найпотужніших бомбардувальних рейдів в історії Близького Сходу та повністю знищило всі військові об’єкти на острові Харк — "перлині" Ірану",- заявив президент США.

За словами Трампа, "з міркувань гуманності" він вирішив не знищувати нафтову інфраструктуру на острові.

"Однак, якщо Іран або будь-хто інший зробить що-небудь, щоб перешкодити вільному та безпечному проходженню суден через Ормузьку протоку, я негайно перегляну це рішення",- наголосив президент США.

Трамп зазначив, що протягом першої каденції і наразі перетворив американські збройні сили на "найнебезпечнішу, найпотужнішу та найефективнішу армію у світі, яка не має собі рівних".

"Іран немає жодної можливості захистити те, що ми вирішимо атакувати — вони нічого не можуть з цим вдіяти! Іран ніколи не матиме ядерної зброї, а також не матиме можливості загрожувати Сполученим Штатам Америки, Близькому Сходу чи, власне, усьому світу! Збройним силам Ірану та всім іншим, хто причетний до цього терористичного режиму, було б розумно скласти зброю та врятувати те, що залишилося від їхньої країни, а це небагато",- додав Трамп.

Довідково

Харк — острів у Перській затоці, що належить Ірану. На острові Харк розташований найбільший (понад 90% експорту іранської нафти та нафтопродуктів) нафтовий термінал Ірану.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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