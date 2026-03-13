США перекидають на Близький Схід додаткові кораблі та тисячі морських піхотинців, - WSJ

США направлять на Близький Схід додаткові військові кораблі, а також тисячі морських піхотинців.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у військовому керівництві, повідомляє Цензор.НЕТ.

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США перекидають кораблі та піхотинців

"Пентагон переміщує експедиційний підрозділ морської піхоти та більше військових кораблів на Близький Схід, оскільки Іран посилює свої атаки в Ормузькій протоці", - пише видання.

За даними джерел, очільник Пентагону Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування Армії США щодо направлення на Близький Схід частини групи суден-амфібій та експедиційного загону морської піхоти.

Йдеться про кілька кораблів ВМС США і 5 тисяч морських піхотинців. Повідомляється, що універсальний десантний корабель USS Tripoli та приписані до нього морські піхотинці рухаються з Японії на Близький Схід.

Посилення військової присутності США на Близькому Сході має на меті стримування подальшої ескалації та забезпечення безпеки судноплавства у стратегічно важливому районі Ормузької протоки.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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