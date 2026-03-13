США перекидають на Близький Схід додаткові кораблі та тисячі морських піхотинців, - WSJ
США направлять на Близький Схід додаткові військові кораблі, а також тисячі морських піхотинців.
Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела у військовому керівництві, повідомляє Цензор.НЕТ.
США перекидають кораблі та піхотинців
"Пентагон переміщує експедиційний підрозділ морської піхоти та більше військових кораблів на Близький Схід, оскільки Іран посилює свої атаки в Ормузькій протоці", - пише видання.
За даними джерел, очільник Пентагону Піт Гегсет схвалив запит Центрального командування Армії США щодо направлення на Близький Схід частини групи суден-амфібій та експедиційного загону морської піхоти.
Йдеться про кілька кораблів ВМС США і 5 тисяч морських піхотинців. Повідомляється, що універсальний десантний корабель USS Tripoli та приписані до нього морські піхотинці рухаються з Японії на Близький Схід.
Посилення військової присутності США на Близькому Сході має на меті стримування подальшої ескалації та забезпечення безпеки судноплавства у стратегічно важливому районі Ормузької протоки.
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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