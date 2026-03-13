США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные корабли и тысячи морских пехотинцев, — WSJ
США направят на Ближний Восток дополнительные военные корабли, а также тысячи морских пехотинцев.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном руководстве, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пентагон перемещает экспедиционное подразделение морской пехоты и больше военных кораблей на Ближний Восток, поскольку Иран усиливает свои атаки в Ормузском проливе", — пишет издание.
По данным источников, глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования Армии США о направлении на Ближний Восток части группы амфибийных кораблей и экспедиционного отряда морской пехоты.
Речь идет о нескольких кораблях ВМС США и 5 тысячах морских пехотинцев. Сообщается, что универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанные к нему морские пехотинцы движутся из Японии на Ближний Восток.
Усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке направлено на сдерживание дальнейшей эскалации и обеспечение безопасности судоходства в стратегически важном районе Ормузского пролива.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Загальні витрати США за перші шість днів війни з Іраном оцінюються щонайменше в 11,3 млрд доларів - такі дані були представлені на закритому брифінгу в Конгресі, повідомляв Reuters 11 березня.
У найближчі дні Пентагон направить до Білого дому та Конгресу офіційний запит на додаткове фінансування на суму в 50 млрд доларів.
Это для парада Победы в Тегеране
Інструкція як угробити світову економіку і витягнути РФ з могили - автор Трамп