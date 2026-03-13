США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные корабли и тысячи морских пехотинцев, — WSJ

США направят на Ближний Восток дополнительные военные корабли, а также тысячи морских пехотинцев.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном руководстве, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США перебрасывают корабли и пехотинцев

"Пентагон перемещает экспедиционное подразделение морской пехоты и больше военных кораблей на Ближний Восток, поскольку Иран усиливает свои атаки в Ормузском проливе", — пишет издание.

По данным источников, глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования Армии США о направлении на Ближний Восток части группы амфибийных кораблей и экспедиционного отряда морской пехоты.

Речь идет о нескольких кораблях ВМС США и 5 тысячах морских пехотинцев. Сообщается, что универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанные к нему морские пехотинцы движутся из Японии на Ближний Восток.

Усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке направлено на сдерживание дальнейшей эскалации и обеспечение безопасности судоходства в стратегически важном районе Ормузского пролива.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

