США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные корабли и тысячи морских пехотинцев, — WSJ

США направят на Ближний Восток дополнительные военные корабли, а также тысячи морских пехотинцев.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военном руководстве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пентагон перемещает экспедиционное подразделение морской пехоты и больше военных кораблей на Ближний Восток, поскольку Иран усиливает свои атаки в Ормузском проливе", — пишет издание.

По данным источников, глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования Армии США о направлении на Ближний Восток части группы амфибийных кораблей и экспедиционного отряда морской пехоты.

Речь идет о нескольких кораблях ВМС США и 5 тысячах морских пехотинцев. Сообщается, что универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанные к нему морские пехотинцы движутся из Японии на Ближний Восток.

Усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке направлено на сдерживание дальнейшей эскалации и обеспечение безопасности судоходства в стратегически важном районе Ормузского пролива.

Читайте также: США больше не нужна помощь Украины в защите от иранских беспилотников, — Трамп

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: США и Израиль поразили более 15 тыс. целей в Иране: уничтожено 90% ракет и 95% дронов, — Хегсет

+1
У містера Трампа все окей ,вони вже перемогли Іран на 95%.Все йде чудово.
13.03.2026 20:34 Ответить
У містера Трампа все окей ,вони вже перемогли Іран на 95%.Все йде чудово.
13.03.2026 20:34 Ответить
А морпіхів перекидають щоб провести парад перемоги і Тегерані.
13.03.2026 21:00 Ответить
свіжина, готова вмирати за чужі інтереси
13.03.2026 20:35 Ответить
Навіщо??? Там же суцільна перемога Трампу!!!!
13.03.2026 20:35 Ответить
кацапы переживают за своего союзничка)).не переживайте! режиму аятол будет пиз....
13.03.2026 20:37 Ответить
якраз цапи і не дуже переживають -"Россия, несмотря на декларируемые стратегические отношения с Ираном, дистанцируется от широкой публичной поддержки Исламской Республики в ее нынешнем военном конфликте с США и Израилем. Например, РФ не стала блокировать резолюцию Совбеза ООН с жестким осуждением иранских ударов по соседним странам".
13.03.2026 20:50 Ответить
Чим гірше аятолам - тим краще кацапам
13.03.2026 20:58 Ответить
Трам сказав шо вже победіл то як так?
13.03.2026 20:38 Ответить
Буде-Найдивовижний парад!
13.03.2026 20:54 Ответить
Не зрозумів, Руденький же їх усіх переміг... Чи то був делірій?
13.03.2026 20:39 Ответить
Все за планом, чи щось пішло не так?
13.03.2026 20:40 Ответить
https://zn.ua/ukr/usa/znajemo-pro-droni-bilshe-nizh-bud-khto-tramp-kazhe-shcho-ssha-ne-potribna-dopomoha-ukrajini-u-zakhisti-vid-iranskikh-bpla.html «Знаємо про дрони більше, ніж будь-хто»: Трамп каже, що США не потрібна допомога України у захисті від іранських БпЛА

синочки йому кажуть- па, ми запустили випуск дронів, Пу нам пердав зразок Українського , Єрмак через Білоруський кордон передав , а за це Орбан віддасть золоті шматки українським мародерам
13.03.2026 20:40 Ответить
Вашингтон за 100 годин ударів по Ірану витратив критично важливі **********, розраховані на роки.
Загальні витрати США за перші шість днів війни з Іраном оцінюються щонайменше в 11,3 млрд доларів - такі дані були представлені на закритому брифінгу в Конгресі, повідомляв Reuters 11 березня.
У найближчі дні Пентагон направить до Білого дому та Конгресу офіційний запит на додаткове фінансування на суму в 50 млрд доларів.
13.03.2026 20:47 Ответить
...направлять на Близький Схід додаткові військові кораблі, а також тисячі морських піхотинців.

Это для парада Победы в Тегеране
13.03.2026 20:47 Ответить
"морські піхотинці рухаються з Японії на Близький Схід",- мабуть кращого часу для нападу Китаю на Японію та Тайвань наближчим часом не буде. Поки Краснов при владі Китай може спробувати стати світовим гегемоном. Якщо не зараз то ніколи, дивлячись на демографію і економіку і ще декілька речей.
13.03.2026 20:48 Ответить
Ще зарано.т.я. "Той труп ще не пливе".
13.03.2026 20:59 Ответить
АЙЙЙЙЙЙЙ МАЛАДЦА!!!!!

Інструкція як угробити світову економіку і витягнути РФ з могили - автор Трамп
13.03.2026 20:48 Ответить
Оо реднекі будуть довольненькі погібать за євреїв )))
13.03.2026 20:49 Ответить
Для наземної операції потрібно мінімум 50 тисяч. Поки психологічна гра.
13.03.2026 20:59 Ответить
Американцям найбільше допомагає тваринний страх який відчувають їх противники. Дикі і темні народи думають що Голлівуд це насправді, і їх вразить молнiя якщо вони будуть чинити опір білому господину.
13.03.2026 20:49 Ответить
Порядок у світі потрібно наводити залізною рукою - Трамп
13.03.2026 20:50 Ответить
Головна зброя Заходу це інформаційний контроль над кожною дикою мавпою. Ламають волю будь-якого народу, а залізна рука приходить коли вже вони покірно зняли штани і готові до зґвалтування.
13.03.2026 20:55 Ответить
вчора був іран, завтра - будь-яка інша країна, яка має цікаві для сша ресурси
13.03.2026 20:59 Ответить
 
 