США та Ізраїль уразили понад 15 тис. цілей в Ірані: знищено 90% ракет і 95% дронів, - Гегсет

У Пентагоні заявили, що після ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю Іран втратив 90% ракет і 95% дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на CNN, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

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Знищено 90% ракет і 95% дронів Ірану

"Іран не має протиповітряної оборони, Іран не має військово-повітряних сил, Іран не має військово-морського флоту", – сказав Гегсет.

За його словами, Іран втратив значну частину ракет та дронів.

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"Кількість їхніх ракет скоротилася на 90%. Кількість їхніх ударних безпілотників вчора скоротилася на 95%, і, як бачить світ, вони демонструють відчайдушні дії в Ормузькій протоці, з чим ми впораємося", – повідомив він.

Уражено понад 15 тисяч цілей

За словами Гегсета, американські та ізраїльські сили завдали тисячі ударів по іранських цілях.

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"Наші військово-повітряні сили і ізраїльські ВПС уразили понад 15 тисяч ворожих цілей. Це значно більше тисячі на день", – сказав глава Пентагону.

"Ми плануємо розгромити, знищити, вивести з ладу весь їхній значний військовий потенціал такими темпами, яких світ ще ніколи не бачив", – сказав він і додав: "Незабаром, і дуже скоро, всі оборонні компанії Ірану будуть знищені".

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Удари по Ірану