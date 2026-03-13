США та Ізраїль уразили понад 15 тис. цілей в Ірані: знищено 90% ракет і 95% дронів, - Гегсет
У Пентагоні заявили, що після ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю Іран втратив 90% ракет і 95% дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на CNN, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.
Знищено 90% ракет і 95% дронів Ірану
"Іран не має протиповітряної оборони, Іран не має військово-повітряних сил, Іран не має військово-морського флоту", – сказав Гегсет.
За його словами, Іран втратив значну частину ракет та дронів.
"Кількість їхніх ракет скоротилася на 90%. Кількість їхніх ударних безпілотників вчора скоротилася на 95%, і, як бачить світ, вони демонструють відчайдушні дії в Ормузькій протоці, з чим ми впораємося", – повідомив він.
Уражено понад 15 тисяч цілей
За словами Гегсета, американські та ізраїльські сили завдали тисячі ударів по іранських цілях.
"Наші військово-повітряні сили і ізраїльські ВПС уразили понад 15 тисяч ворожих цілей. Це значно більше тисячі на день", – сказав глава Пентагону.
"Ми плануємо розгромити, знищити, вивести з ладу весь їхній значний військовий потенціал такими темпами, яких світ ще ніколи не бачив", – сказав він і додав: "Незабаром, і дуже скоро, всі оборонні компанії Ірану будуть знищені".
Удари по Ірану
- 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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