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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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США та Ізраїль уразили понад 15 тис. цілей в Ірані: знищено 90% ракет і 95% дронів, - Гегсет

Гегсет заявив про знищення 90% ракет і 95% дронів

У Пентагоні заявили, що після ударів Сполучених Штатів та Ізраїлю Іран втратив 90% ракет і 95% дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилання на CNN, про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

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Знищено 90% ракет і 95% дронів Ірану

"Іран не має протиповітряної оборони, Іран не має військово-повітряних сил, Іран не має військово-морського флоту", – сказав Гегсет.

За його словами, Іран втратив значну частину ракет та дронів.

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"Кількість їхніх ракет скоротилася на 90%. Кількість їхніх ударних безпілотників вчора скоротилася на 95%, і, як бачить світ, вони демонструють відчайдушні дії в Ормузькій протоці, з чим ми впораємося", – повідомив він.

Уражено понад 15 тисяч цілей

За словами Гегсета, американські та ізраїльські сили завдали тисячі ударів по іранських цілях.

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"Наші військово-повітряні сили і ізраїльські ВПС уразили понад 15 тисяч ворожих цілей. Це значно більше тисячі на день", – сказав глава Пентагону.

"Ми плануємо розгромити, знищити, вивести з ладу весь їхній значний військовий потенціал такими темпами, яких світ ще ніколи не бачив", – сказав він і додав: "Незабаром, і дуже скоро, всі оборонні компанії Ірану будуть знищені".

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Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Ізраїль (1993) Іран (3526) США (26787) Гегсет Піт (148)
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Топ коментарі
+27
Ти це нам розказуєш??? У нас москалі за перші 3 дні знищили всю авіацію (за їхніми даними). Потім знову всю знищили, потім знову...
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13.03.2026 18:13 Відповісти
+15
Цей віртухай разом Тампоном доведуть США до цугундера.
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13.03.2026 18:22 Відповісти
+14
Піздити не мішки ворочати, дивно ще на 500 тисяч цілей
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13.03.2026 18:16 Відповісти

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