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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Під час бойових дій у Ірані загинуло сім американських військових, - Пентагон

Війна США з Іраном: кількість поранених американських солдатів зросла до 140 осіб

З початку військових операцій США проти Ірану близько 140 американських військовослужбовців отримали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Пентагону Шона Парнелла, цитованій CNN.

За словами представника військового відомства США, серед поранених 8 осіб отримали серйозні травми, решта – легкі. Переважна більшість уже повернулася до виконання обов’язків.

"Переважна більшість цих поранень є незначними, і 108 військовослужбовців вже повернулися до виконання обов’язків", – заявив Шон Парнелл.

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Поранення та загибель американських військових

За даними Шона Парнелла, операція "Епічна лють" триває десять днів безперервних атак. Загинули сім осіб. Тяжкопоранені отримують медичну допомогу найвищого рівня. 

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Пентагон не планує відступати

Глава Пентагону Піт Гегсет днями заявив, що США продовжать військові дії, доки "ворог не буде повністю і остаточно розгромлений". Він також попередив, що 10 березня очікується найінтенсивніший день атак проти Ірану.

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Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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Автор: 

Іран (3507) Пентагон (1482) поранення (2841) Гегсет Піт (148)
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Іще не вечір. "Епічна дурість" триває.
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10.03.2026 23:29 Відповісти
По вашому краще спокійно чекати доки союзник паРаші Іран зробить атомну зброю та влупить нею по Ізраїлю?
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11.03.2026 05:16 Відповісти
Це вам хто таке сказав, брехун Краснов? Для чого це було Ірану? А нічого що в Ірані непогано живе єврейська община. Люди в Тегерані на вигляд як європейці 20 років назад судячи по одягу. Брюсель зараз на вигляд як Катар. Ізраїль під час Ірако-Іранської війни постачав нелегально зброю аятолам (!) в Ірані. Так Іран поставив зброю росії, це не людський режим і я за те щоб самі іранці скинули людожерів. Самі а не агент Катару та друг Прутіна Бібі з Красновим це всупереч міжнародних законів.
В світі є більш упороті режими, один з них навіть веде геноцидну війну з Україною. І що росія запустила ЯЗ по Україні? Або північна корея чиї солдати навіть воювати проти України? Вже знищила Південну Корею?
Зате тепер Іран може і влупити і скоріше за все влупить скоро. Вичекає коли ракети до ППО закінчиться. До першого нападу на Іран влітку 2025 року така ймовірність була біля нуля.
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11.03.2026 21:08 Відповісти
Аятоли дуже гарні хлопці.
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10.03.2026 23:57 Відповісти
.. наземна операція розпочалася чи я щось пропустив?
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11.03.2026 00:46 Відповісти
По базах в'їбали
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11.03.2026 07:29 Відповісти
 
 