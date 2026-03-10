Під час бойових дій у Ірані загинуло сім американських військових, - Пентагон
З початку військових операцій США проти Ірану близько 140 американських військовослужбовців отримали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві речника Пентагону Шона Парнелла, цитованій CNN.
За словами представника військового відомства США, серед поранених 8 осіб отримали серйозні травми, решта – легкі. Переважна більшість уже повернулася до виконання обов’язків.
"Переважна більшість цих поранень є незначними, і 108 військовослужбовців вже повернулися до виконання обов’язків", – заявив Шон Парнелл.
Поранення та загибель американських військових
За даними Шона Парнелла, операція "Епічна лють" триває десять днів безперервних атак. Загинули сім осіб. Тяжкопоранені отримують медичну допомогу найвищого рівня.
Пентагон не планує відступати
Глава Пентагону Піт Гегсет днями заявив, що США продовжать військові дії, доки "ворог не буде повністю і остаточно розгромлений". Він також попередив, що 10 березня очікується найінтенсивніший день атак проти Ірану.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
- 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
- Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
- Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.
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В світі є більш упороті режими, один з них навіть веде геноцидну війну з Україною. І що росія запустила ЯЗ по Україні? Або північна корея чиї солдати навіть воювати проти України? Вже знищила Південну Корею?
Зате тепер Іран може і влупити і скоріше за все влупить скоро. Вичекає коли ракети до ППО закінчиться. До першого нападу на Іран влітку 2025 року така ймовірність була біля нуля.