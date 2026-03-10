Во время боевых действий в Иране погибли семь американских военных, - Пентагон

С начала военных операций США против Ирана около 140 американских военнослужащих получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Шона Парнелла, процитированном CNN.

По словам представителя военного ведомства США, среди раненых 8 человек получили серьезные травмы, остальные – легкие. Подавляющее большинство уже вернулось к выполнению своих обязанностей.

"Подавляющее большинство этих ранений являются незначительными, и 108 военнослужащих уже вернулись к выполнению своих обязанностей", - заявил Шон Парнелл.

Ранения и гибель американских военных

По данным Шона Парнелла, операция "Эпическая ярость" продолжается десять дней непрерывных атак. Погибли семь человек. Тяжелораненые получают медицинскую помощь высочайшего уровня.

Пентагон не планирует отступать

Глава Пентагона Пит Хегсет на днях заявил, что США продолжат военные действия, пока "враг не будет полностью и окончательно разгромлен". Он также предупредил, что 10 марта ожидается самый интенсивный день атак против Ирана.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын ликвидированного Али Хаменеи - Моджтаба - избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

