Новий верховний лідер Ірану поранений та, ймовірно, скалічений, - Гегсет

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений та, ймовірно, скалічений.

Його цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми знаємо, що новий так званий, не такий вже й верховний лідер, поранений і, ймовірно, скалічений", - зазначив міністр.

Також він назвав "слабкою" заяву нового лідера в ефірі іранського телебачення.

"Не було ні голосу, ні відео. Це була письмова заява. В Ірані є безліч камер і безліч диктофонів. Навіщо письмова заява? Думаю, ви знаєте чому.

Його батько мертвий. Він наляканий; він поранений; він у бігах, і йому бракує легітимності", - сказав Гегсет.

"Хто головний? Іран може навіть не знати. З кожною годиною ми знаємо, і вони знають, що військові можливості їхнього зловісного режиму руйнуються", - підсумував очільник Пентагону.

Раніше на іранському ТБ зачитали звернення нового лідера.

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Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.

Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.

Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

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