УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20000 відвідувачів онлайн
Новини Хаменеї погрожує США Ліквідація Алі Хаменеї
4 499 11

Новий верховний лідер Ірану поранений та, ймовірно, скалічений, - Гегсет

Новий лідер Ірану Хаменеї поранений: заява Пентагону

Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений та, ймовірно, скалічений.

Його цитує Sky News, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Ми знаємо, що новий так званий, не такий вже й верховний лідер, поранений і, ймовірно, скалічений", - зазначив міністр.

Також він назвав "слабкою" заяву нового лідера в ефірі іранського телебачення.

"Не було ні голосу, ні відео. Це була письмова заява. В Ірані є безліч камер і безліч диктофонів. Навіщо письмова заява? Думаю, ви знаєте чому.

Його батько мертвий. Він наляканий; він поранений; він у бігах, і йому бракує легітимності", - сказав Гегсет.

"Хто головний? Іран може навіть не знати. З кожною годиною ми знаємо, і вони знають, що військові можливості їхнього зловісного режиму руйнуються", - підсумував очільник Пентагону.

Раніше на іранському ТБ зачитали звернення нового лідера.

Читайте: Гегсет застеріг Росію від втручання у війну з Іраном

Удари по Ірану

  • 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • 3 березня джерела телеканалу Iran International заявляли, що сина ліквідованого Алі Хаменеї - Моджтабу - обрали наступним верховним лідером Ірану.
  • Згодом стало відомо, що асамблея експертів Ірану поки не обрала нового верховного лідера.
  • Пізніше іранське державне агентство Fars повідомило, що Рада експертів більшістю голосів підтримала призначення Моджтаби Хаменеї новим верховним лідером Ірану.

Читайте також: Я незадоволений, - Трамп про обрання сина Хаменеї новим верховним лідером Ірану

Автор: 

Іран (3526) Хаменеї (51) Гегсет Піт (148)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Довбойоби... У них є створена десятиріччями ієрархічна система. Ви можете вбивати їх лідерів один за одним. Система висуватиме нового, ще більш радикального.
показати весь коментар
13.03.2026 17:13 Відповісти
+7
В нього був шанс повалити режим - не лізти туди з ракетами та авіацією, а по-тихеньку посилювати фінансовий тиск. Якщо у країні люди протестують проти економічного занепаду - значить скоро режиму торба. Але ж воно вирішило виїбнуться... Розбомбити вхлам 90 мільйонну країну, у якої балістики та шахедів також до хєра. І до хєра печер, де можна сховати стратегічний запас - неможливо. Тим більше, зовнішня агресія об'єднує країну.
Я гадаю, якщо б Бушу старшому прийшло у голову прискорити розпад СССР у 1990-91 рр ракетними та авіаційними ударами - СССР існував би до сьогодні. Але ж у нього була клепка в голові.
показати весь коментар
13.03.2026 17:57 Відповісти
+1
Саня, не смеши народ. Менять-то можно очередного магнитолу, Да только в разбитой в пух и прах стране это ничего не даст кроме понтов
показати весь коментар
13.03.2026 17:48 Відповісти

Завантаження...

 
 