Новый верховный лидер Ирана ранен и, вероятно, искалечен, - Хегсет

Новый лидер Ирана Хаменеи ранен: заявление Пентагона

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, искалечен.

Его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Мы знаем, что новый, так называемый, не такой уж и верховный лидер, ранен и, вероятно, искалечен", - отметил министр.

Также он назвал "слабым" заявление нового лидера в эфире иранского телевидения.

"Не было ни голоса, ни видео. Это было письменное заявление. В Иране есть множество камер и множество диктофонов. Зачем письменное заявление? Думаю, вы знаете почему.

Его отец мертв. Он напуган; он ранен; он в бегах, и ему не хватает легитимности", - сказал Хегсет.

"Кто главный? Иран может даже не знать. С каждым часом мы знаем, и они знают, что военные возможности их зловещего режима разрушаются", - подытожил глава Пентагона.

Ранее на иранском ТВ зачитали обращение нового лидера.

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Гегсет, разом з рудим півнем, до ворожки ще не ходили щоб заявити щось напевно.
13.03.2026 16:55 Ответить
Мочіть, мочіть його.
13.03.2026 16:57 Ответить
Вілкосити не вийде він не в Україні.
13.03.2026 16:57 Ответить
Вжик, вжик, вжик - уноси готовенького
Вжик, вжик, вжик - где же новенький?
Где же новенький?
Кто же новенький?
13.03.2026 17:09 Ответить
Довбойоби... У них є створена десятиріччями ієрархічна система. Ви можете вбивати їх лідерів один за одним. Система висуватиме нового, ще більш радикального.
13.03.2026 17:13 Ответить
Саня, не смеши народ. Менять-то можно очередного магнитолу, Да только в разбитой в пух и прах стране это ничего не даст кроме понтов
13.03.2026 17:48 Ответить
Уже умер.
Моссад умело подложил ему бомбочку.
13.03.2026 17:19 Ответить
Щоб вже вас усіх скалічило, покидьки облудні!!!
13.03.2026 17:48 Ответить
 
 