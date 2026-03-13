Новый верховный лидер Ирана ранен и, вероятно, искалечен, - Хегсет

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи ранен и, вероятно, искалечен.

Его цитирует Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Мы знаем, что новый, так называемый, не такой уж и верховный лидер, ранен и, вероятно, искалечен", - отметил министр.

Также он назвал "слабым" заявление нового лидера в эфире иранского телевидения.

"Не было ни голоса, ни видео. Это было письменное заявление. В Иране есть множество камер и множество диктофонов. Зачем письменное заявление? Думаю, вы знаете почему.

Его отец мертв. Он напуган; он ранен; он в бегах, и ему не хватает легитимности", - сказал Хегсет.

"Кто главный? Иран может даже не знать. С каждым часом мы знаем, и они знают, что военные возможности их зловещего режима разрушаются", - подытожил глава Пентагона.

Ранее на иранском ТВ зачитали обращение нового лидера.

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи - Моджтаба - был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

