"Хезболла" випустила понад 100 ракет по Ізраїлю: ЦАХАЛ відповів ударами по Лівану. ВIДЕО

Увечері 11 березня, ліванське угруповання "Хезболла" здійснило масований ракетний обстріл Ізраїлю та оголосило про початок власної військової операції проти країни. ЦАХАЛ у відповідь б'є по Лівану.

Про це повідомили в The Times of Israel та Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, "Хезболла" випустила великий залп із близько 100 ракет по північних районах Ізраїлю з Лівану. Також кілька балістичних ракет у цей час запустив Іран.

Медіа пишуть, що щонайменше двоє людей дістали легкі поранення внаслідок ракетного удару по півночі Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, ракета влучила в житловий будинок у населеному пункті Баана поруч із Карміелем. На місці працюють рятувальні служби, які проводять пошуки постраждалих.

У самому угрупованні заявили, що розпочали військову операцію під назвою "Аль-Асф аль-Маакуль" і продовжують масовані ракетні удари по ізраїльській території. Це одна з найбільших атак "Хезболли" з початку загострення.

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Відповідь Ізраїлю

Тим часом ЦАХАЛ повідомив, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по пускових установках та іншій інфраструктурі "Хезболли" на всій території Лівану. Там додали, що під атакою перебуває південний район Дахіє в Бейруті, який вважається оплотом угруповання.

"Армія оборони Ізраїлю не потерпить жодної шкоди ізраїльським цивільним особам і силою відповість на будь-яку загрозу, що виникає для Держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю.

Що таке "Хезболла"?

"Хезболла" –– це шиїтська політична та військова організація, що виникла у Лівані у 1980-х роках. Вона була створена за підтримки Ірану. Спершу мала на меті боротьбу проти присутності Ізраїлю на півдні Лівану.

Згодом військова організація стала впливовою політичною силою в Лівані. Створила власну партію, представників у парламенті та соціальні програми. Низка країн, зокрема США та Ізраїль, визнали її терористичною організацією.

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