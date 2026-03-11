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"Хезболла" випустила понад 100 ракет по Ізраїлю: ЦАХАЛ відповів ударами по Лівану. ВIДЕО

Увечері 11 березня, ліванське угруповання "Хезболла" здійснило масований ракетний обстріл Ізраїлю та оголосило про початок власної військової операції проти країни. ЦАХАЛ у відповідь б'є по Лівану.

Про це повідомили в The Times of Israel та Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Як зазначається, "Хезболла" випустила великий залп із близько 100 ракет по північних районах Ізраїлю з Лівану. Також кілька балістичних ракет у цей час запустив Іран.

Медіа пишуть, що щонайменше двоє людей дістали легкі поранення внаслідок ракетного удару по півночі Ізраїлю. За даними ЦАХАЛ, ракета влучила в житловий будинок у населеному пункті Баана поруч із Карміелем. На місці працюють рятувальні служби, які проводять пошуки постраждалих.

У самому угрупованні заявили, що розпочали військову операцію під назвою "Аль-Асф аль-Маакуль" і продовжують масовані ракетні удари по ізраїльській території. Це одна з найбільших атак "Хезболли" з початку загострення.

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Відповідь Ізраїлю

Тим часом ЦАХАЛ повідомив, що Військово-повітряні сили Ізраїлю завдають ударів по пускових установках та іншій інфраструктурі "Хезболли" на всій території Лівану. Там додали, що під атакою перебуває південний район Дахіє в Бейруті, який вважається оплотом угруповання.

"Армія оборони Ізраїлю не потерпить жодної шкоди ізраїльським цивільним особам і силою відповість на будь-яку загрозу, що виникає для Держави Ізраїль", - йдеться у повідомленні армії оборони Ізраїлю.

Що таке "Хезболла"?

  • "Хезболла" –– це шиїтська політична та військова організація, що виникла у Лівані у 1980-х роках. Вона була створена за підтримки Ірану. Спершу мала на меті боротьбу проти присутності Ізраїлю на півдні Лівану.
  • Згодом військова організація стала впливовою політичною силою в Лівані. Створила власну партію, представників у парламенті та соціальні програми. Низка країн, зокрема США та Ізраїль, визнали її терористичною організацією. 

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Автор: 

Ізраїль (1993) Ліван (143) атака (1650) Хезболла (52)
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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив у середу, що війна триватиме «без жодних часових обмежень - стільки, скільки буде потрібно, поки ми не досягнемо всіх цілей і не здобудемо рішучу перемогу».

Ізраїльські та американські посадові особи заявляють, що готуються щонайменше до ще двох тижнів ударів по Ірану.
Сам Трамп відмовився уточнити терміни закінчення війни, пише Axios.
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11.03.2026 22:46 Відповісти
Операция "Аль-Асф аль-Маакуль"... тоже эпично и местами даже похоже на рев.
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11.03.2026 22:51 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хезболла активизировалась, объявив какую-то очередную версию джихада с мудреным названием из Корана. Сильно садят по северу, особенно в приграничье. Замысел понятен, пока мы будем отвлекаться на Хезболлу, давление на Иран снизится.

В правительстве говорят о "значительном расширении" операции в Ливане. Может широкомасштабная наземная, а может утром в Бейруте не будет порта и аэропорта.

Ночь будет бурная.
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11.03.2026 22:54 Відповісти
****** допомагає ХЕЗБОЛІ озброєнням, щоб вони убивати Ізраїльтян!!
Нітаняху поважає за це прутіна!
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11.03.2026 22:58 Відповісти
бував у лівані на початку 70-х. Це дійсно був рай...
потім умерови, арахамії, хламідії, і почалось...
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11.03.2026 23:02 Відповісти
Самое смешное что все что происходит было предсказуемо. Когда в 23 году евреи бодро писали как они уничтожат всех вокруг, то им говорили что все будет так как сейчас. И это ведь только начало, так как конфликты склонны эскалироваться. Но они решили тушить огонь бензином.
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12.03.2026 02:16 Відповісти
 
 