"Хезболла" выпустила более 100 ракет по Израилю: ЦАХАЛ ответил ударами по Ливану. ВИДЕО

Вечером 11 марта ливанская группировка "Хезболла" осуществила массированный ракетный обстрел Израиля и объявила о начале собственной военной операции против страны. ЦАХАЛ в ответ наносит удары по Ливану.

Об этом сообщили в The Times of Israel и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, "Хезболла" выпустила большой залп из около 100 ракет по северным районам Израиля из Ливана. Также несколько баллистических ракет в это время запустил Иран.

Медиа пишут, что по меньшей мере два человека получили легкие ранения в результате ракетного удара по северу Израиля. По данным ЦАХАЛ, ракета попала в жилой дом в населенном пункте Баана рядом с Кармиэлем. На месте работают спасательные службы, которые проводят поиски пострадавших.

В самой группировке заявили, что начали военную операцию под названием "Аль-Асф аль-Маакуль" и продолжают массированные ракетные удары по израильской территории. Это одна из крупнейших атак "Хезболлы" с начала обострения.

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Ответ Израиля

Между тем ЦАХАЛ сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по пусковым установкам и другой инфраструктуре "Хезболлы" на всей территории Ливана. Там добавили, что под атакой находится южный район Дахие в Бейруте, который считается оплотом группировки.

"Армия обороны Израиля не потерпит никакого ущерба израильским гражданским лицам и силой ответит на любую угрозу, возникающую для Государства Израиль", - говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Что такое "Хезболла"?

"Хезболла" – это шиитская политическая и военная организация, возникшая в Ливане в 1980-х годах. Она была создана при поддержке Ирана. Изначально ее целью была борьба против присутствия Израиля на юге Ливана.

Впоследствии военная организация стала влиятельной политической силой в Ливане. Создала собственную партию, представителей в парламенте и социальные программы. Ряд стран, в частности - США и Израиль, признали ее террористической организацией.

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