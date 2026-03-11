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"Хезболла" выпустила более 100 ракет по Израилю: ЦАХАЛ ответил ударами по Ливану. ВИДЕО

Вечером 11 марта ливанская группировка "Хезболла" осуществила массированный ракетный обстрел Израиля и объявила о начале собственной военной операции против страны. ЦАХАЛ в ответ наносит удары по Ливану.

Об этом сообщили в The Times of Israel и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, "Хезболла" выпустила большой залп из около 100 ракет по северным районам Израиля из Ливана. Также несколько баллистических ракет в это время запустил Иран.

Медиа пишут, что по меньшей мере два человека получили легкие ранения в результате ракетного удара по северу Израиля. По данным ЦАХАЛ, ракета попала в жилой дом в населенном пункте Баана рядом с Кармиэлем. На месте работают спасательные службы, которые проводят поиски пострадавших.

В самой группировке заявили, что начали военную операцию под названием "Аль-Асф аль-Маакуль" и продолжают массированные ракетные удары по израильской территории. Это одна из крупнейших атак "Хезболлы" с начала обострения.

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Ответ Израиля

Между тем ЦАХАЛ сообщил, что Военно-воздушные силы Израиля наносят удары по пусковым установкам и другой инфраструктуре "Хезболлы" на всей территории Ливана. Там добавили, что под атакой находится южный район Дахие в Бейруте, который считается оплотом группировки.

"Армия обороны Израиля не потерпит никакого ущерба израильским гражданским лицам и силой ответит на любую угрозу, возникающую для Государства Израиль", - говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Что такое "Хезболла"?

  • "Хезболла" – это шиитская политическая и военная организация, возникшая в Ливане в 1980-х годах. Она была создана при поддержке Ирана. Изначально ее целью была борьба против присутствия Израиля на юге Ливана.
  • Впоследствии военная организация стала влиятельной политической силой в Ливане. Создала собственную партию, представителей в парламенте и социальные программы. Ряд стран, в частности - США и Израиль, признали ее террористической организацией. 

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Израиль (2249) Ливан (142) атака (1586) Хезболла (50)
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Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив у середу, що війна триватиме «без жодних часових обмежень - стільки, скільки буде потрібно, поки ми не досягнемо всіх цілей і не здобудемо рішучу перемогу».

Ізраїльські та американські посадові особи заявляють, що готуються щонайменше до ще двох тижнів ударів по Ірану.
Сам Трамп відмовився уточнити терміни закінчення війни, пише Axios.
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11.03.2026 22:46 Ответить
Операция "Аль-Асф аль-Маакуль"... тоже эпично и местами даже похоже на рев.
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11.03.2026 22:51 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Хезболла активизировалась, объявив какую-то очередную версию джихада с мудреным названием из Корана. Сильно садят по северу, особенно в приграничье. Замысел понятен, пока мы будем отвлекаться на Хезболлу, давление на Иран снизится.

В правительстве говорят о "значительном расширении" операции в Ливане. Может широкомасштабная наземная, а может утром в Бейруте не будет порта и аэропорта.

Ночь будет бурная.
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11.03.2026 22:54 Ответить
****** допомагає ХЕЗБОЛІ озброєнням, щоб вони убивати Ізраїльтян!!
Нітаняху поважає за це прутіна!
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11.03.2026 22:58 Ответить
бував у лівані на початку 70-х. Це дійсно був рай...
потім умерови, арахамії, хламідії, і почалось...
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11.03.2026 23:02 Ответить
Самое смешное что все что происходит было предсказуемо. Когда в 23 году евреи бодро писали как они уничтожат всех вокруг, то им говорили что все будет так как сейчас. И это ведь только начало, так как конфликты склонны эскалироваться. Но они решили тушить огонь бензином.
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12.03.2026 02:16 Ответить
 
 