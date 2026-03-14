РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8298 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану Смена режима в Иране
3 787 28

США полностью уничтожили все военные объекты на острове Харк - "жемчужине" Ирана, - Трамп

Трамп заявил об уничтожении военных объектов на иранском острове Харг

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все военные объекты на острове Харк, который он назвал "жемчужиной" Ирана.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Атакован остров Харк 

"Несколько минут назад, по моему приказу, Центральное командование Вооруженных сил США провело один из самых мощных бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные объекты на острове Харк — "жемчужине" Ирана", — заявил президент США. 

По словам Трампа, "из соображений гуманности" он решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове.

"Однако, если Иран или кто-либо другой предпримет что-либо, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", — подчеркнул президент США. 

Трамп отметил, что в течение первого срока и в настоящее время превратил американские вооруженные силы в "самую опасную, самую мощную и самую эффективную армию в мире, которой нет равных".

"У Ирана нет никакой возможности защитить то, что мы решим атаковать — они ничего не могут с этим поделать! Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, а также не будет иметь возможности угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, собственно, всему миру! Вооруженным силам Ирана и всем остальным, кто причастен к этому террористическому режиму, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, а это немного", — добавил Трамп.

пост Трампа

Удары по Ирану

  • 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
  • Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
  • Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Автор: 

Иран (1037) нефть (471) США (7297) атака (878) Трамп Дональд (4784)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Іран не Афганістан.
Якщо не буде окупації, то режим може вижити, швидно все відновить, ще й спонсорів знайде.
показать весь комментарий
14.03.2026 01:45 Ответить
+10
і? Там гори, пітора мілони кв км, 90 млн населення. Щоб окупувати таку країну треба більше 1 млн солдат і десь 5-7 років.....і то не факт

Афганістан менше в 4 рази і ніфіга не вийшло
показать весь комментарий
14.03.2026 01:40 Ответить
+9
У Тромба все найвеличніше в історії. Навіть купаяку він насрав памперс найвеличніша. Надіюсь цю облізлу кремлівську педофільську гниду скоро повісять на найвелічнішій мотузці на найвеличнішому стовпі
показать весь комментарий
14.03.2026 02:13 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.03.2026 01:40 Ответить
Але без острова Харк Ірану буде дуже, дуже кисло. Вся нафтоперевалка через нього іде.
показать весь комментарий
14.03.2026 01:44 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 01:56 Ответить
якщо трамп сподівається віджати Халк і іранську нафту, як у Венесуелі, то це він дарма - іранці самі спалять нафтопорт.
показать весь комментарий
14.03.2026 02:08 Ответить
Ну і добре. Промисловість в нуль, ВПК в нуль, єдиний вид експорту в нуль.

І хай заново вчаться видобувати вогонь і робити колесо.
показать весь комментарий
14.03.2026 02:18 Ответить
Як варіант потрібно іран позбавити союзників. В першу чергу знищити Сосію, що буде набагато легше ніж іран. А Китай залякати санкціями або подарувати Китаю Сибір щоб він не був обіженим. В результаті іранський режим без підтримки сам залізе в нори і засохне сам по собі
показать весь комментарий
14.03.2026 02:20 Ответить
На файли епштейна це ніяк не вплинуло - "рукописи не горять".
показать весь комментарий
14.03.2026 01:43 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 01:45 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 02:10 Ответить
Поняв все. Побєда побєднаЯ всіх вбив всіх розутюжив. Дааа макітра руда і не таке скаже
показать весь комментарий
14.03.2026 01:54 Ответить
"Тєгєран за трі дня"

.
показать весь комментарий
14.03.2026 02:11 Ответить
показать весь комментарий
14.03.2026 02:13 Ответить
Найсмішнішим є те, що мотузка буде найзвичайнісінькою, без золотих ниток, купленою у звичайному магазині господарських товарів, що сильно вдарить по самолюбству рудого. 😊
показать весь комментарий
14.03.2026 07:41 Ответить
Все що знищене- це мозок трампона.
показать весь комментарий
14.03.2026 02:17 Ответить
Але знайома риторика . Еге ж?
показать весь комментарий
14.03.2026 02:41 Ответить
Ця історія не нагадує масштабовану операцію на остові Зміїний? Як що полізуть з окупацією, то їх просто знищать. Не проковтнуть їм цей шматок на жаль
показать весь комментарий
14.03.2026 05:02 Ответить
Будуть відхаркуватися, не знаючи броду не лізь в ополонку.
показать весь комментарий
14.03.2026 05:34 Ответить
Вау, чергова "переможна перемога". Як то йому вдається, язик не болить?
показать весь комментарий
14.03.2026 06:17 Ответить
Якщо фізично окупують той Харк, може чогось і вийде....В так - буде гірше ніж було + тероризм у тих країнах де про це не знали...залізла змія до вулика
показать весь комментарий
14.03.2026 06:33 Ответить
"Ормузька протока в принципі відкрита, але Іран атакує кораблі", - заявив Гегсет.
показать весь комментарий
14.03.2026 06:37 Ответить
Не намагайтеся зрозуміти... "генія"
показать весь комментарий
14.03.2026 08:26 Ответить
трамп, своїм піzdiжем, майже наздогнав зеленського...
показать весь комментарий
14.03.2026 07:00 Ответить
Нє, очевидно що Трумп своїм кумиром та зразком поведінки обрав жиріновського
Якби та мерзота була досі жива, вони були б найліпшими друзяками.
показать весь комментарий
14.03.2026 08:29 Ответить
Точно такий, як українці вибрали собі у 2019 році. Той відразу у своїй голові закінчив війну, а цей, якого вибрали в США - одним ударом знищив всі іранські військові об'єкти. Воюють і створюють рай своїм народам через відоси і телевізор. А в реальності народ роблять бідним і обездоленим, а своє оточення багатим за рахунок цих народів.
показать весь комментарий
14.03.2026 07:01 Ответить
А для чого ви оце зробили, йолопе?
показать весь комментарий
14.03.2026 07:04 Ответить
Я так розумію це вже на першій годині така перемога відбулася?
показать весь комментарий
14.03.2026 07:28 Ответить
Высаживай побыстрее десант теперь,кубинские комуняки уже заждались американский решительности .
показать весь комментарий
14.03.2026 07:30 Ответить
Песенка такая есть, Ну дела, ночь была, все объекты разбомбили мы дотла...
показать весь комментарий
14.03.2026 08:36 Ответить
 
 