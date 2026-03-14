США полностью уничтожили все военные объекты на острове Харк - "жемчужине" Ирана, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все военные объекты на острове Харк, который он назвал "жемчужиной" Ирана.

Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Атакован остров Харк

"Несколько минут назад, по моему приказу, Центральное командование Вооруженных сил США провело один из самых мощных бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные объекты на острове Харк — "жемчужине" Ирана", — заявил президент США.

По словам Трампа, "из соображений гуманности" он решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове.

"Однако, если Иран или кто-либо другой предпримет что-либо, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", — подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что в течение первого срока и в настоящее время превратил американские вооруженные силы в "самую опасную, самую мощную и самую эффективную армию в мире, которой нет равных".

"У Ирана нет никакой возможности защитить то, что мы решим атаковать — они ничего не могут с этим поделать! Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, а также не будет иметь возможности угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, собственно, всему миру! Вооруженным силам Ирана и всем остальным, кто причастен к этому террористическому режиму, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, а это немного", — добавил Трамп.

Читайте также: США перебрасывают на Ближний Восток дополнительные корабли и тысячи морских пехотинцев, — WSJ

Удары по Ирану

28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.

Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.

Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Читайте также: США предлагают до 10 млн долларов вознаграждения за информацию о Моджтабе Хаменеи и других иранских чиновниках