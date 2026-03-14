США полностью уничтожили все военные объекты на острове Харк - "жемчужине" Ирана, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все военные объекты на острове Харк, который он назвал "жемчужиной" Ирана.
Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Атакован остров Харк
"Несколько минут назад, по моему приказу, Центральное командование Вооруженных сил США провело один из самых мощных бомбардировочных рейдов в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все военные объекты на острове Харк — "жемчужине" Ирана", — заявил президент США.
По словам Трампа, "из соображений гуманности" он решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове.
"Однако, если Иран или кто-либо другой предпримет что-либо, чтобы помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение", — подчеркнул президент США.
Трамп отметил, что в течение первого срока и в настоящее время превратил американские вооруженные силы в "самую опасную, самую мощную и самую эффективную армию в мире, которой нет равных".
"У Ирана нет никакой возможности защитить то, что мы решим атаковать — они ничего не могут с этим поделать! Иран никогда не будет иметь ядерного оружия, а также не будет иметь возможности угрожать Соединенным Штатам Америки, Ближнему Востоку или, собственно, всему миру! Вооруженным силам Ирана и всем остальным, кто причастен к этому террористическому режиму, было бы разумно сложить оружие и спасти то, что осталось от их страны, а это немного", — добавил Трамп.
Удары по Ирану
- 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Рычащий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и обучении" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщала, что задействовала более 200 истребителей для нанесения ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
- 3 марта источники телеканала Iran International заявляли, что сын убитого Али Хаменеи — Моджтаба — был избран следующим верховным лидером Ирана.
- Впоследствии стало известно, что ассамблея экспертов Ирана пока не избрала нового верховного лидера.
- Позже иранское государственное агентство Fars сообщило, что Совет экспертов большинством голосов поддержал назначение Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.
Афганістан менше в 4 рази і ніфіга не вийшло
знову США вєк рєдкозьома нє відать.
вони обануті
І хай заново вчаться видобувати вогонь і робити колесо.
Якщо не буде окупації, то режим може вижити, швидно все відновить, ще й спонсорів знайде.
це вже вирішене питання
Якби та мерзота була досі жива, вони були б найліпшими друзяками.